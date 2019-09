Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα της Τεχνόπολης για τον Σεπτέμβριο ξεκινά με μια φιέστα. Οι Barcelona Gipsy Βalkan Orchestra (2/9) μας συστήνουν τις μουσικές Klezmer, την Jazz Manouche και τη μουσική των Ρομά , ενώ η Μαρίζα Ρίζου παίρνει τη σκυτάλη λίγες μέρες αργότερα (4/9), ερμηνεύοντας τραγούδια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία της αλλά και από τον 3ο της δίσκο που θα έρθει σύντομα από τη Feelgood Records.



Σειρά παίρνει το Off The Hook Festival (5-6/9). Πρόκειται για δύο μέρες με την αφρόκρεμα της εγχώριας ραπ (RNS, ΛΕΞ, Mικρός Kλέφτης κ.ά.) και hot ονόματα από το εξωτερικό, όπως η «προστατευόμενη» της Nicki Minaj, Lady Leshurr, που μπλέκει στους στίχους της σχόλια για το Brexit, το Snapchat και το αγγλικό τσάι με χιούμορ και ευστροφία. Συνολικά 23 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δυναμικό line up, ενώ την επόμενη κιόλας μέρα (7/9) δύο σπουδαία συγκροτήματα της ελληνικής ραπ σκηνής, τα Στίχοιμα & Λόγος Τιμής, συναντιούνται για πρώτη φορά σε live.

Συνολικά 23 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δυναμικό line up, ενώ την επόμενη κιόλας μέρα (7/9) δύο σπουδαία συγκροτήματα της ελληνικής ραπ σκηνής, τα Στίχοιμα & Λόγος Τιμής, συναντιούνται για πρώτη φορά σε live.



Την εβδομάδα που ακολουθεί, Έλληνες καλλιτέχνες με φανατικό κοινό και διαχρονικές πορείες ανεβαίνουν στο stage του κέντρου της πόλης. Στις 9/9 ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, μόνος επί σκηνής, παίζει και τραγουδάει τα κομμάτια του στην απλούστερη μορφή τους, εστιάζοντας στο συναίσθημα. Ο αφοπλιστικά αυθεντικός Γιάννης Χαρούλης, με μουσική που βασίζεται στην παράδοση και ενέργεια ροκ-σταρ, κλείνει την καλοκαιρινή του περιοδεία με δύο εμφανίσεις στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή 13/9 η Άννα Βίσση ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης.



Ακόμα πιο fun γίνεται η ατμόσφαιρα την Παρασκευή 13/9, όταν η Άννα Βίσση ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης, στήνοντας ένα πάρτι στην καρδιά της Αθήνας, τραγουδώντας όλα τα μεγάλα hits της σε φρέσκες ενορχηστρώσεις. Ήχοι λάτιν, ποπ και ροκ, μπαλάντες που θεωρούνται πλέον κλασικές και λαϊκά που έγραψαν τη δική τους ιστορία θα ακουστούν σ' αυτό το συναυλιακό show-εμπειρία.



Το διήμερο Djangofest - Αthens Gypsy Jazz Festival (14-15/9), η γιορτή της gypsy jazz, συμπληρώνει 10 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας. Το φεστιβάλ φέτος ανοίγεται και προς άλλα φιλικά καλλιτεχνικά στυλ, ανανεώνοντας το πρόγραμμά του. Το Μeet Μarket θα δώσει επίσης το «παρών».



Στις 16/9 ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει μετά την καλοκαιρινή περιπλάνησή του στην Ελλάδα παρέα με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, σε μια συναυλία με απρόβλεπτη ροή που θα συγκινήσει.

Το «PARTY στην Τεχνόπολη» στις 17/9 έχει οικοδεσπότες τον Μιχάλη Ρακιντζή και το Erotica Project (Δάκης, Ανδριάνα Μπάμπαλη και Μonsieur Minimal), σε μια γοητευτική συνύπαρξη της νέας με την παλιά πoπ. Τραγούδι, χορός και πολλές συναρπαστικές αναμνήσεις θα συνθέσουν την καλοκαιρινή βραδιά.

Στη Τεχνόπολη θα εμφανιστεί και η «προστατευόμενη» της Nicki Minaj, Lady Leshurr Ο αφοπλιστικά αυθεντικός Γιάννης Χαρούλης.



Με κεφάτη και throwback διάθεση το πάρτι κορυφώνεται στις 19/9. «Ξανά 1999» είναι το όνομα της συναυλίας για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης, η οποία μπήκε στη ζωή μας τη χρονιά εκείνη. Στην επέτειο της Τεχνόπολης θα τραγουδήσουμε τα κομμάτια που κυκλοφόρησαν το 1999 μαζί με τους καλλιτέχνες που τα πρωτοτραγούδησαν και άλλους που θα τα ερμηνεύσουν πρώτη φορά. Κ. Βήτα, Δραμαμίνη, Στάθης Δρογώσης, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Κόψης, Κορίνα Λεγάκη, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαγεωργίου, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος, Katerine Duska, Nalyssa Green και άλλοι πολλοί –όλοι τους πολύ αγαπημένοι–, που θα ανακοινωθούν σύντομα, θα γιορτάσουν μαζί με το κοινό.

Η Τεχνόπολη έχει ετοιμάσει για τον φετινό Σεπτέμβριο ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα.

Info

Σεπτέμβριος 2019,

Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι,

213 0109300

athens-technopolis.gr

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.