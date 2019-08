Τα τραγούδια του καλοκαιριού, τα τραγούδια που φτιάχνουν τα καλοκαίρια μας (αλλά και τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου), είναι ένα χαρμάνι ανεμελιάς και καλής διάθεσης, αίσθησης ταξιδιού και απόδρασης, νοσταλγίας για τις καλύτερες μέρες!

Τα τραγούδια του καλοκαιριού έχουν τη δύναμη να δονούν το σώμα μας και να το παρασύρουν στον ρυθμό τους και ταυτόχρονα να σκαλίζουν τις πιο ευγενικές και υψηλές επιθυμίες μας.

Τα τραγούδια που θυμάσαι από τα καλοκαίρια σου ή που θα θυμάσαι στο μέλλον είναι αυτά που σε ταξιδεύουν, σε χορεύουν, τα μοιράζεσαι, τα ονειρεύεσαι και φτιάχνεις τις καλύτερες σου ιστορίες.

Για φέτος το καλοκαίρι δοκίμασε μερικά από αυτά από τον Pepper 96.6.

1.

The Knocks

Brazilian Soul (feat. Sofi Tukker) [Acoustic Bossa Version]

2.

R.E.M.

Nightswimming

3.

HAIM

Summer Girl

4.

Belle and Sebastian

I Know Where the Summer Goes

5.

Jonathan Richman

That Summer Feeling

6.

Seu Jorge and Almaz

Everybody Loves the Sunshine

7.

DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince

Summertime

8.

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Summertime

9.

Κωνσταντίνος Βήτα

To κύμα

10.

Astrud Gilberto, João Gilberto and Stan Getz

The Girl from Ipanema

11.

Erik Satie

Gymnopédie

12.

Zombies

Time Of The Season

13.

The National

Rylan

14.

Still Corners

The Trip

15.

Karen O & Danger Mouse

TURN THE LIGHT

