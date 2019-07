Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Δημήτρης Λεμονίδης (τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 22:00 έως τις 00:00):

1.

LIisa Ekhdal feat. Ibrahim Maalouf

I know You Love Me

Η φωνή της Lisa Ekdhal αρκεί από μόνη της για να σε ταξιδέψει, σε συνδυασμό όμως με τις εξωτικές μελωδίες από το σαξόφωνο του Ibrhahim Maaluf, τότε μιλάμε για μιa εξωπραγματική εμπειρία, ένα eargasm...

2.

Waldeck

Freedom (Disco Dub)

Το κομμάτι που κλείνει το καινούριο άλμπουμ του Waldeck "Atlantic Ballroom", σε μια ακόμα πιο γκρουβάτη εκτέλεση. H συνταγή γνωστή και πετυχημένη, downtempo electronica, πάντα μια vintage αισθητική, jazz και swing στοιχεία και τα soulful φωνητικά της Joy Malcolm σε μεταφέρουν σε κάποιο σκοτεινό μπαρ την εποχή της ποτοαπαγόρευσης.

3.

Lila Downs

Clandestino

Το Clandestino του (γείτονα μας πλέον) Manu Chao ντύνει μουσικά τα καλοκαίρια μας εδώ και πολλά χρόνια, η Lila Downs, από τις πιο επιφανείς εκπροσώπους της σύγχρονης μεξικανικής μουσικής, το διασκευάζει κάνοντάς το πραγματικά δικό της, with a twist of cumbia.

4.

Damian Marley

Living it up

Ένα πολύ ρυθμικό κομμάτι με την ακατέργαστη φωνή του Damian το οποίο μιλάει για τα golden boys της Τζαμάικα, χωρίς να ξεχνάει βέβαια να εξυμνεί και τον πατέρα του, όπως κάνει σε πολλά κομμάτια του άλλωστε. Δεν το ακούσαμε στο πρόσφατο live του στο Release Athens, ευελπιστούμε την επόμενη φορά και ευελπιστούμε να είναι και πολύ σύντομα.

5.

Tame Impala

Bordeline

Όπως όλα δείχνουν οι Τame Impala επιστρέφουν δισκογραφικά μετά από 4 χρόνια. Μετά το Patience μας χαρίζουν άλλο ένα διαμαντάκι το οποίο κερδίζει επάξια μια θέση στο καλοκαιρινό μας soundtrack. To synth σε συνδυασμό με την αισθαντική φωνή του Kevin Parker σου δημιουργεί ένα συναίσθημα ευφορίας και τάσεις φυγής.

6.

Mattiel

Count Your Blessings

Το συγκεκριμένο το άκουσα πρόσφατα στη σειρά Good Girls και το λάτρεψα από τις πρώτες νότες. Η φωνή της Mattiel θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Francois Hardy και Νancy Sinatra. Θα ήταν απόλυτα ταιριαστό και σε κάποιο soundtrack του Κουέντιν Ταραντίνο.

7.

Michael Κiwanuka

You've got nothing to lose

Οι καλλιτέχνες που τον επηρέασαν όπως ο Marvin Gaye, o Otis Redding κ.ά. θα ήταν υπερήφανοι αν τον άκουγαν σήμερα. Σε παραγωγή του Jack White, αγαπημένο κομμάτι του Kiwanuka, μαζί με το Βones. Το βιολί, σε συνδυασμό με τα πλήκτρα και την ακουστική κιθάρα σου φέρνει στο μυαλό τον Bob Dylan. Προθέρμανση για το live του την Τετάρτη, μαζί με τους Cure στο Eject Festival.

