Υποψήφιος για βραβείο Grammy, τέσσερις φορές «καλύτερος DJ», σύμφωνα με το DJ Mag, τέσσερα βραβεία στα International Dance Music Awards, άπειρα εξώφυλλα σε περιοδικά, κυκλοφορίες, remixes, συλλογές, επιτεύγματα – ο Sasha είναι ένας άνθρωπος που δε χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις.



Η καριέρα του ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του '80 με την έκρηξη της acid house στην πατρίδα του, τη Βρετανία, ακούγοντας για πρώτη φορά τον νέο αυτό ήχο στο θρυλικό κλαμπ The Hacienda, στο Μάντσεστερ, όπου θα δούλευε σχεδόν άμεσα. Από τα παράνομα raves στην αγγλική επαρχία, στα καλύτερα κλαμπ που άνοιγαν το ένα μετά το άλλο τότε, ο Sasha γίνεται ένας από τους πρώτους πραγματικούς σούπερσταρ της εποχής: ήταν ο πρώτος DJ στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του Mixmag, όταν κυκλοφόρησε επίσημα ως περιοδικό, με τη λεζάντα "Sasha Mania – The first DJ Pin Up?". Λίγα χρόνια αργότερα και πάλι στο εξώφυλλο του ίδιου περιοδικού, η λεζάντα θα έγραφε "Son of God?".



Το 1993 ξεκινά η συνεργασία του με τον φίλο του και έτερο DJ του κλαμπ Renaissance, John Digweed. Ενώνουν τις δυνάμεις και τα ταλέντα τους πίσω από τα decks για να αναδειχθούν στο πιο εμβληματικό και επιδραστικό δίδυμο, όπως τους καταγράφει, πλέον, η ιστορία της χορευτικής μουσικής. Έγιναν οι resident DJs του ιστορικού Νεοϋορκέζικου club Twilo, βοηθώντας ουσιαστικά στην απόλυτη εξάπλωση της dance μουσικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και επαναπροσδιόρισαν τον ήχο της trance – είναι αυτοί που ευθύνονται για την ανάδειξη της progressive house σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1996 κυκλοφόρησαν μια μιξαρισμένη συλλογή που άλλαξε τα πάντα στον χώρο των mix compilations. Η "Northern Exposure" θεωρείται από το "In The Mix" η πέμπτη καλύτερη συλλογή όλων των εποχών και το περιοδικό Rolling Stone την τοποθετεί μέσα στα 25 πιο επιδραστικά άλμπουμ της ηλεκτρονικής σκηνής.

Είναι απίστευτο το πόσο υγιής είναι η σκηνή μας. Σίγουρα δεν μου αρέσει όλη η μουσική που ακούω να κυκλοφορεί, αλλά αυτό που βλέπω είναι μεγαλειώδες.



Ξεκινώντας το 2011 με τη δημιουργία της δισκογραφικής του, Last Night On Earth (LNOE), ο Sasha επαναπροσδιορίζει την καριέρα του βάζοντας την τεράστια εμπειρία και επιτυχία του σε μια φρέσκια δημιουργική τροχιά. Ασταμάτητος και ευρηματικός, το 2017 συνεργάζεται με συμφωνική ορχήστρα και παρουσιάζει στο κοινό το άλμπουμ του "Scene Delete", καθώς και κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μέσω του πρότζεκτ "REFRACTED:LIVE". Το 2019 ξεκίνησε δυναμικά με συνεργασίες, κυκλοφορίες, νέα πλάνα και την επανένωσή του με τον John Digweed, που θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε και στην Αθήνα.

— Μόλις γυρίσατε από την περιοδεία σας στην Αυστραλία. Πώς τα περάσατε; Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία σας φορά εκεί ήταν πριν από 13 χρόνια.

Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και εγώ και ο John, είμαστε ενθουσιασμένοι. Και εγώ και εκείνος έχουμε επισκεφτεί τη χώρα μόνοι μας, είχαμε όντως πολλά χρόνια να παίξουμε μαζί στην Αυστραλία και ήταν κάτι ξεχωριστό. Κάπως έτσι πιστεύω πως θα νιώσουμε και όταν έρθουμε στην Ελλάδα, έχουμε πολλά χρόνια να παίξουμε εκεί παρέα.



— Πώς και αποφασίσατε αυτή την επανασύνδεση για φέτος;

Όταν κάναμε διάλειμμα από αυτή τη συνύπαρξη στα decks πριν από λίγα χρόνια δεν χαθήκαμε εντελώς. Ασχοληθήκαμε ο καθένας με τα δικά μας πρότζεκτ και είχαμε πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε στο Τόκιο, φάγαμε μαζί, κάναμε μια πολύ ζεστή κουβέντα κι εκεί αποφασίσαμε να ξαναβρεθούμε επαγγελματικά. Συνέβη πολύ φυσικά.

O Sasha με τον John Digweed στα decks.



— Η συνεργασία σας θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές στην ιστορία της χορευτικής μουσικής. Πώς ήταν όταν ξεκινήσατε, πώς είναι σήμερα;

Σου δίνει ένα αίσθημα χαλαρότητας αυτή η συνεργασία. Επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τις εμφανίσεις μας, δεν θέλαμε να κάνουμε μια τεράστια περιοδεία, τύπου κάθε Σαββατοκύριακο για έναν χρόνο σε διαφορετικές χώρες. Πραγματικά κάνουμε πολύ αυστηρή επιλογή, θα πάμε στα πιο σημαντικά μέρη κι αυτό μας δίνει την αίσθηση του ανάλαφρου, δεν υπάρχει πίεση. Πάντα το ευχαριστιέμαι όταν παίζουμε μαζί. Παλιά ήταν πολύ διαφορετικό, υπήρχε μια αίσθηση τρέλας και δεν επιλέγαμε τόσο τις εμφανίσεις μας, απλά πηγαίναμε με το κύμα. (γελάει)



— Φυσικά και το δικό σου όνομα έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, έχεις προσφέρει πάρα πολλά. Πώς βλέπεις τη σημερινή πραγματικότητα;

Υπάρχει, πια, η πολύ εμπορική της πλευρά, της οποίας δεν μου πολυαρέσει η μουσική κατεύθυνση. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις το πόσο πολύ έχει αναπτυχθεί η σκηνή, σε πόσες χώρες, πόσα φεστιβάλ υπάρχουν παντού στον κόσμο, πόσα live γίνονται. Πόση μουσική κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα, πόσοι καλλιτέχνες εμφανίζονται συνεχώς, οι οποίοι φέρνουν νέα πνοή στον ήχο... Είναι απίστευτο το πόσο υγιής είναι η σκηνή μας. Σίγουρα δεν μου αρέσει όλη η μουσική που ακούω να κυκλοφορεί, αλλά αυτό που βλέπω είναι μεγαλειώδες.

— Τι θα έλεγες για το αυστηρά επιχειρηματικό της κομμάτι, για παράδειγμα οι αμοιβές των DJs έχουν φτάσει στα ύψη, οι μικροί promoters και διοργανωτές δυσκολεύονται παγκοσμίως.

Τι να πω, είναι δύσκολο να κλείσεις τον Calvin Harris σε ένα μικρό, underground κλαμπ (γελάει). Υπάρχουν πάρα πολλοί-ές καλοί και ανερχόμενοι DJs που δεν πληρώνονται ακριβά. Η αγορά υποδεικνύει την αξία κάποιου, για να είμαστε ειλικρινείς. Για παράδειγμα, ένα residency στο Λας Βέγκας – μάλλον είναι υπερβολικά τα χρήματα που θα πάρει κάποιος εκεί.

Καταλαβαίνω πως κάποιοι DJs είναι απλησίαστοι για συγκεκριμένους promoters, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι, οι οποίοι κιόλας προωθούν έναν πολύ φρέσκο ήχο, σημαίνει πως και οι promoters πρέπει να γίνουν πιο δημιουργικοί. Πρέπει να εκπαιδεύσουν το κοινό τους, ώστε να περιμένουν νέο ήχο κάθε φορά. Αν φτάσεις στο σημείο να βασίζεσαι μόνο στους μεγάλους headliners σε κάθε πάρτι, είναι ένα δύσκολο και πολύ επικίνδυνο «παιχνίδι» για τον promoter.

Το έχω δει να συμβαίνει και ειδικά σε συγκεκριμένες αγορές: επαναπαύεσαι στα μεγάλα ονόματα, σε κάποια φάση οι αμοιβές αυτών των ονομάτων ανεβαίνουν και φτάνεις να βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Η δουλειά του promoter είναι να διατηρεί μια ισορροπία, «ναι, θα φέρω αυτή την εβδομάδα έναν πασίγνωστο DJ, την επόμενη όμως θα φέρω κάποιον ανερχόμενο και έτσι θα διατηρώ και φρέσκο τον ήχο μου». Αν το κοινό εμπιστεύεται πραγματικά τον promoter και έχει χτιστεί μια σχέση, τότε μπορεί να το εκπαιδεύσει ουσιαστικά και να προσφέρει στους ανθρώπους εξαιρετική μουσική, χωρίς να βάζει σε κίνδυνο την επιχείρησή του.

Έχω ζήσει αρκετό καιρό στην Ελλάδα μέσα στα χρόνια, λατρεύω τη χώρα, λατρεύω το φαγητό, τους ανθρώπους, έχω μια απίστευτη σύνδεση μαζί τους.



— Στην εποχή των αριθμών που υποδεικνύουν συχνά την αξία ενός καλλιτέχνη (τα likes στο Facebook, οι followers στο Instagram και στο Twitter, οι πωλήσεις στο Beatport) μπορούμε να μιλήσουμε για αντικειμενικότητα στο ποιος κάνει την καριέρα που του αξίζει;

Είναι λίγο δύσκολο να είμαι επικριτικός σε όλο αυτό γιατί έτσι είναι η «νέα εποχή» που ζούμε. Κάποιοι DJs έχουν έναν πραγματικά απίστευτο αριθμό ανθρώπων να τους ακολουθεί στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα κι αν υπάρχουν στη σκηνή μόνο για έναν χρόνο, ακόμα κι αν έχουν κυκλοφορήσει μόνο ένα κομμάτι. Πώς συνέβη αυτό τόσο γρήγορα στον συγκεκριμένο άνθρωπο; Αυτή είναι, όμως, οι κοινωνία που ζούμε και οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μια εμμονή μ' αυτά τα πράγματα, μπορείς να εκτοξευτείς στην επιφάνεια με τρελή ταχύτητα, αλλά μπορείς και να εξαφανιστείς με τρελή ταχύτητα. Ναι, κατανοώ τα νέα δεδομένα, πολύ συχνά, όμως, εκπλήσσομαι με το πόσο γρήγορα γίνεται κάποιος διάσημος. Κάποιες φορές δεν φαίνεται καν ως κάτι πραγματικό, είναι σαν φλασιά.

— Μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας είναι και η συνεχής αναζήτηση του νέου, του καινούργιου. Όμως όλοι εσείς, οι πρωτεργάτες, παραμένετε δυναμικοί στον χώρο και απευθύνεστε με ευκολία και στις νέες γενιές. Πώς θα το εξηγούσες αυτό;

Δεν ξέρω τι να πω... δεν είναι η καριέρα μου, είναι η ζωή μου. Έχοντας υπάρξει σε αυτή τη σκηνή τόσα χρόνια, έχω ζήσει και τα εξωφρενικά πάνω και τα κάτω, κατά τη διάρκεια. Καταφέρνεις να τα διαχειριστείς όλα αυτά και επαναπροσδιορίζεις τον εαυτό σου, τον πιέζεις να αντεπεξέλθει στην επόμενη πρόκληση, τουλάχιστον εγώ αυτό έχω συνηθίσει να κάνω. Ακόμα λατρεύω να παίζω και να συνδέομαι με τον κόσμο, να ανακαλύπτω νέα μουσική... Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω να κάνω και κάτι άλλο (γελάει).



— Βλέπουμε, επίσης, κάθε μέρα όλο και περισσότερους καλλιτέχνες της σκηνής να αποκτούν πολιτικό λόγο. Πώς σου φαίνεται αυτό;

Είναι πολύ καλό να χρησιμοποιείς τη θέση στην οποία βρίσκεσαι ώστε να μιλήσεις, πολλοί έχουν πάρα πολλούς followers στις πλατφόρμες τους κι έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου για να εκφράσεις τα πιστεύω σου, για να ενισχύσεις τη δύναμη του καλού. Το βρίσκω ως κάτι πολύ θετικό.

Sasha DJ set - Dubai 2018



— Ποια είναι τα σχέδιά σου για τη δισκογραφική σου, τη Last Night On Earth;

Μόλις γιορτάσαμε την εκατοστή κυκλοφορία της και το πεντηκοστό podcast, τη χτίζουμε σιγά-σιγά και προσπαθούμε να την αναπτύξουμε. Έχουμε κάποιες πολύ καλές ιδέες για το merchandise, για συνεργασίες καλλιτεχνών, ψάχνουμε να υπογράψουμε νέα και ενδιαφέροντα ονόματα και θέλουμε να αρχίσουμε να διοργανώνουμε και τα δικά μας events. Το πρόγραμμα που έχουμε στο μυαλό μας να υλοποιήσουμε είναι καταιγιστικό. Σε σχέση με τον ήχο, δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνω, μέχρι να το ακούσω (γελάει).

Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας. Έχουμε κυκλοφορήσει πολύ μελωδικά κομμάτια, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό που ψάχνουμε. Κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι που θα ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα θα μας άρεσε πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να σ' το περιγράψω, αλλά θα ξέρω ακριβώς μέσα μου, όταν θα το ακούσω. Έχω μια πολύ δυνατή ομάδα δίπλα μου και μαζί μου, συνήθως αποφασίζουμε από κοινού, όμως όταν και αν ακούσω εγώ κάτι που μου αρέσει, το υπογράφω αμέσως.



— Νομίζω πως το ξέρεις πολύ καλά, όμως θα σ' το υπενθυμίσω, οι Έλληνες σε λατρεύουν.

(Γελάει) Έχω ζήσει αρκετό καιρό στην Ελλάδα μέσα στα χρόνια, λατρεύω τη χώρα, λατρεύω το φαγητό, τους ανθρώπους, έχω μια απίστευτη σύνδεση μαζί τους. Μουσικά έχω να θυμάμαι κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές από την Αθήνα, τη Μύκονο, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική. Ανυπομονώ να έρθουμε παρέα με τον John και να βιώσουμε ξανά μαζί αυτή την ιδιαίτερη επαφή.

Info

Ο Sasha και ο John Digweed θα βρίσκονται στο Bolivar Beach Bar την Παρασκευή 5 Ιουλίου.

Μπορείτε να ακούσετε τη νέα κυκλοφορία του Sasha εδώ