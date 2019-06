Ένας οδηγός για να περάσεις ένα χαλαρό και δημιουργικό καλοκαίρι στην Αθήνα!

Το OAKA θα γεμίσει τεράστια κανόνια νερού, γιγάντιες μπουρμπουλήθρες, εκατοντάδες βάρκες και φουσκωτές μπάλες που υπόσχονται μια μέρα γεμάτη κέφι και ατελείωτο δροσερό μπουγέλωμα, ειδικά σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα.

Waterboom Festival

ΟΑΚΑ

22/6

Για δεύτερη χρονιά έρχεται το μεγαλύτερο μπουγέλο της Αθήνας, μετά την τεράστια ανταπόκριση που είχε στην περσινή πρώτη εκδοχή του. Το OAKA θα γεμίσει τεράστια κανόνια νερού, γιγάντιες μπουρμπουλήθρες, εκατοντάδες βάρκες και φουσκωτές μπάλες που υπόσχονται μια μέρα γεμάτη κέφι και ατελείωτο δροσερό μπουγέλωμα, ειδικά σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Στη σκηνή θα ανέβουν οι Light, Snik, Above The Hood, Mad Clip και FY, αλλά θα έχει και ζογκλέρ, χορευτές και viral influencers για να ξεσηκώνουν τα πλήθη.

Plisskën Festival

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

26-27/6

Δύο ημέρες, 35 καλλιτέχνες σε 3 διαφορετικά stages και μια μεγάλη έκπληξη μας επιφυλάσσει για φέτος το Plisskën, αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα κάνει μετάδοση ζωντανά το θρυλικό Boiler Room και ο βετεράνος των sessions του Nicola Cruz. Το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ είναι, φυσικά, ο θρύλος της ντίσκο Giorgio Moroder, ενώ έρχεται και η Black Madonna, συναυλιακό απωθημένο εδώ και χρόνια της αθηναϊκής dance σκηνής. Φέρνει επίσης Lebanon Hanover, w, Jungle, Optimo, Rone, Peter Bjorn and John, Hunee, Kap Bambino, Boy Harper και πολλούς άλλους σε ένα από τα πιο φρέσκα line-up του καλοκαιριού.

Black Madonna

Εναλλακτική θερινή κατασκήνωση

Ελληνικός Κόσμος

Δεκαήμερο: 1-12/7, Γ' Δεκαήμερο: 15-26/7, Δ' Δεκαήμερο: 26/8-6/9, summer.hellenic-cosmos.gr

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνεχίζει για 20ή συνεχή χρονιά το πολύ επιτυχημένο και ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη». Απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών, είναι σχεδιασμένο από το τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του IME και κρατάει συντροφιά στους μικρούς μας φίλους που, μετά το κλείσιμο των σχολείων, παραμένουν στη Αθήνα. Για δέκα ολόκληρες ημέρες τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εναλλακτική κατασκήνωση στους χώρους του Ελληνικού Κόσμου με δραστηριότητες και παιχνίδια. Η φετινή θεματική είναι η «Eπέλαση των Τεράτων. Από τη Μυθολογία στον "Ελληνικό Κόσμο"!». Α' Δεκαήμερο: 18-28/6, Β'

Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές: Σύγχρονοι καλλιτέχνες στην Αθήνα

Μουσείo Μπενάκη

21/6-22/9, Πειραιώς 138, www.benaki.gr

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν μια έκθεση με έργα καλλιτεχνών που ζουν στην Αθήνα, σε επιμέλεια των Margot Norton και Natalie Bell. Οι επιμελητές δανείζονται τον τίτλο της έκθεσης από τον Ηράκλειτο, που δηλώνει ότι δεν μπορεί να μπει κανείς δύο φορές στον ίδιο ποταμό («ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ»), και παρουσιάζουν ένα σύνολο έργων με γνώμονα την Αθήνα, τη σύγχρονη δημιουργία που αλλάζει διαρκώς (όπως το νερό του ποταμού), τους καλλιτέχνες που μένουν εδώ, τους χώρους που δημιουργούν.

Στόχος, η ανάδειξη αυτού του ρευστού τοπίου που πάντα βρίσκει τρόπους να προσαρμόζεται στις συνθήκες κάθε εποχής. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αμαλία Βεκρή, Νικόλας Βεντουράκης, Βαγγέλης Βλάχος, Ειρήνη Βουρλούμη, Αναστασία Δούκα, Εύα Γιαννακοπούλου, Delia Gonzalez, Λάκης και Άρης Ιωνάς/The Callas, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Εύη Καλογηροπούλου, Navine G. Khan-Dossos, Παναγιώτης Λουκάς, Πέτρος Μώρης, Ραλλού Παναγιώτου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρένα Παπασπύρου, Ευτύχης Πατσουράκης, Αναστασία Παύλου, Γιώργος Πρίνος, Κώστας Σαχπάζης, Βαλίνια Σβορώνου, Εύα Στεφανή, Σωκράτης Σωκράτους, Αλέξανδρος Τζάννης, Ίρις Τουλιάτου, Δημήτρης Τσουανάτος, Παύλος Φυσάκης, Ελένη Χριστοδούλου, Neritan Zinxhiria.

Colour Day Festival

ΟΑΚΑ

29-30/6

Το Colour Day Festival είναι μια γιορτή των χρωμάτων που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο φαντασμαγορική. Από τα μεγαλύτερα και ίσως το πιο διασκεδαστικό experience φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνεται στην Αθήνα, φέτος κλείνει τα 5 χρόνια του και ενώνει τις δυνάμεις του με το Circus Project, αποκτώντας μαγικό χαρακτήρα και θεματική τσίρκου, αλλά και μια τεράστια ρόδα λούνα παρκ. Πάνω από 40 περφόρμερ και μουσικοί θα ανέβουν στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή του, που κι αυτή αλλάζει, με τεράστια κανόνια που θα εκτοξεύουν χρωματιστό αφρό για να λουστείς με χρώμα. Μία από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες του καλοκαιριού, που οι μυημένοι δεν τη χορταίνουν.

Drop Festival

Τεχνόπολη

13-14/7

Ένα διήμερο φεστιβάλ με διαφορετική άποψη που σκοπό έχει να αναδείξει την εγχώρια urban μουσική κάνει την πρώτη του εμφάνιση φέτος. Μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο φρέσκα ονόματα της χιπ-χοπ σκηνής της Ελλάδας συναντιούνται για πρώτη φορά στο ίδιο line-up στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων. Ταυτόχρονα, θα συνδυαστεί με ένα εκρηκτικό οπτικοακουστικό open-air show. Την πρώτη ημέρα έχει τους θρυλικούς RNS, το crew των ΦΒΣ (για πρώτη φορά όλοι μαζί μετά από 5 χρόνια), τον Τρίτο Οφθαλμό (Άσαρκος & AV47), τους Hatemost x DwmndV και Eplkt, αλλά και διάφορους καλεσμένους στα decks (12/7). Τη δεύτερη μέρα στη σκηνή θα ανέβουν οι Above the Hood μετά από μια sold-out περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μαζί τους ο Saske με νέο άλμπουμ στις αποσκευές του, ο Slogan, επίσης με νέο υλικό, ο ILLEOo, ο Mente Fuerte (με έναν από τους πιο δυνατούς δίσκους της χρονιάς), ο Vlospa, ο Wolf, o William, ο Sigma, οι Apon x Iamstrong. Το line-up ολοένα μεγαλώνει, ανάλογα με την ημέρα.

Ejekt Festival

Πλατεία Νερού

17/7

Το Ejekt Festival γιορτάζει τα 15 χρόνια του φέρνοντας στην Αθήνα τους Cure για μία μοναδική συναυλία. Τους πλαισιώνει ένα δυνατό line-up από καλλιτέχνες όπως ο ανερχόμενος Michael Kiwanuka, οι βετεράνοι της dream pop Ride, η μεγάλη ραδιοφωνική έκπληξη της χρονιάς, οι Khruangbin, και οι δικοί μας Steams.

Summer Nostos Festival

ΚΠΙΣΝ

24-30/6

Το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος φέρνει τον Ιούνιο μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες συναυλίες του καλοκαιριού. Στις 7 μέρες που θα διαρκέσει θα παίξουν μεγάλα ονόματα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα νέες δουλειές, όπως o Andrew Bird (24/6), η Neneh Cherry (25/6) και οι Low (27/6). Έρχονται, επίσης, οι Local Natives (28/6), οι Balthazar (25/6) και από τη Γαλλία το γυναικείο γκρουπ των L.E.J. (29/6). Η Ελληνοαμερικανίδα σύζυγος του Tom Hanks, η Rita Wilson, θα τραγουδήσει country (στις 29/6) και έρχονται επίσης ο Νοτιοαφρικανος Nakhane (26/6), οι Soap & Skin (24/6) και η χορωδία των Choir! Choir! Choir! (29 & 30/6).

Dead Can Dance

Ηρώδειο

3/7

Ο Brendan Perry και η Lisa Gerrard ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό σόου για την εμφάνισή τους στο Ηρώδειο που θα έχει ως κεντρικό άξονα τον θεό Διόνυσο. Μας υπόσχονται μια μυστηριακή βραδιά με ήχους από τη νέα τους δουλειά που βάφτισαν με το όνομα του θεού του κρασιού. Το «Dionysus» είναι το ένατο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε πέρσι μετά από επτά χρόνια σιωπής. Ο Perry εμπνέεται από ξεχασμένες ιεροτελεστίες και τελετουργικά που συνδέονται με τη σπορά και τον θερισμό και συνθέτει επτά μουσικά «επεισόδια» πάνω στα ιδιαίτερα φωνητικά της Gerrard.

Dead can Dance

World Outdoor Gymnastics Gala Athens 2019

Καλλιμάρμαρο

7/7

Είκοσι Ολυμπιονίκες από 20 χώρες θα δώσουν ένα σόου δεξιοτήτων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Το κοινό που θα το παρακολουθήσει φέτος για πρώτη φορά θα μπορεί να ψηφίσει και να αναδείξει το καλύτερο πρόγραμμα.



Jethro Tull

Ηρώδειο

15/6

Οι Jethro Tull επανεμφανίζονται στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Ηρώδειο, μετά από 16 χρόνια, για να γιορτάσουν τα 50 τους χρόνια ως γκρουπ. Ήταν το πρώτο ροκ συγκρότημα που έπαιξε εκεί, το 2003, σε μια sold-out εμφάνιση. Ξεκίνησαν τη δεκαετία του '60 στο Λούτον της Βρετανίας και καθόρισαν τον ήχο του progressive rock τη δεκαετία του '70 με το άλμπουμ τους «Aqualung».

Release Festival

Πλατεία Νερού

Τo Release Festival συνεχίζει με δύναμη μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Οι Manowar φέρνουν στην Αθήνα τη Final Battle World περιοδεία τους μαζί με τους Rhapsody on Fire και τους Imperial στις 14/6. Το «Blue Monday» θα ακουστεί για μια ακόμη φορά ζωντανά στην Αθήνα από τους New Order στις 16/6. Μαζί τους την ίδια μέρα οι Johnny Marr, Morcheeba και Fontaines D.C. Οι Clutch, Black Rebel Motorcycle Club, Planet of Zeus, Godsleep και Whereswilder υπόσχονται μία αμιγώς ροκ βραδιά στις 19/6. Η ραπ μέρα έχει Cypress Hill, Dub FX, Ταφ Λάθος, 12ο Πίθηκο, Anser x Enversor και Νέγρο του Μοριά στις 21/6. Στις 23/6 η ποπ έχει την τιμητική της με Hozier, Roisίn Murphy, Hooverphonic και JoyCut. Οι κορυφαίοι Alice in Chains έρχονται να «βάλουν φωτιά» στις 24/6 στην Αθήνα, μαζί με τους 1000mods, Fu Manchu, Puta Volcano και Monovine. Το φεστιβάλ κλείνει με τους σπουδαίους Disturbed και Anthrax (30/6).

Primer Music Festival

Πλατεία Νερού

10/7

To Primer Festival, το νέο φεστιβάλ ηλεκτρονικής και urban μουσικής της πόλης που εμφανίστηκε πέρσι και φέρνει κυρίως νέα ονόματα, φέτος αλλάζει χώρο, μεταφέρεται στην πλατεία Νερού και φιλοξενεί το reggaeton μεγαθήριο που ακούει στο όνομα J Balvin αλλά και τον Γάλλο DJ Snake, του οποίου η καριέρα απογειώθηκε αυτήν τη χρονιά μετά την τεράστια επιτυχία του «Taki Taki» και τη συνεργασία του με τη Selena Gomez και την Cardi B. Μαζί τους οι Salvatore Ganacci και DubVision. Ο Κολομβιανός J Balvin χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος σταρ που έχει γνωρίσει η λάτιν μουσική εδώ και πολλά χρόνια και είναι υπεύθυνος για μερικά από τα μεγαλύτερα hits της τελευταίας δεκαετίας, όπως τα «Te Bonte», «Mi Gente», «Safari».

Ανδρέας Αγγελιδάκης: A submissive acknowledgment of powerlessness

Breeder

Έως 31/8, Γκαλερί The Breeder, Ιάσονος 45, www.thebreedersystem.com

Με τη νέα του δουλειά, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι εξωτερικές δυνάμεις διαμορφώνουν το οικοδομικό περιβάλλον μας. Δημιουργεί μια σειρά έργων που βασίζονται στις αμφισημίες, στις αντιφάσεις και στις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής. Παρατηρώντας την πόλη της Αθήνας και τις γειτονιές του κέντρου, οι οποίες καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γκράφιτι, ο Αγγελιδάκης αναρωτιέται αν, προσθέτοντας ένα κείμενο στην επιφάνεια ενός κτιρίου, το βοηθάμε να πει κάτι σημαντικό. Καθώς το γκράφιτι καλύπτει τα σχεδόν μοντερνιστικά κτίρια –τα διαμορφωμένα μέσα από πενιχρά περιθώρια κέρδους και διεφθαρμένα πολιτικά συστήματα–, τα μετατρέπει σε αντιδραστικά πολιτικά κτίρια με άποψη.

Μια ομάδα από 3D μακέτες κτιρίων θυμίζει τα θεαματικά έργα των σταρ-αρχιτεκτόνων, με τις κολόνες τους να περιστρέφονται και να στροβιλίζονται, να κάμπτονται και να καμπυλώνουν, ώστε να γίνουν επιθυμητά και άξια προσοχής. Τα κτίρια αυτά είναι καλυμμένα εξ ολοκλήρου με δυνητικά αντιφατικά γκράφιτι, με φράσεις όπως «no master no plan» ή «stock narrative», οι οποίες χρησιμοποιούνται στην προκειμένη περίπτωση για να περιγράψουν τις αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Αποκτώντας φωνή, προσπαθούν να μεταδώσουν την αλήθεια τους, με αποτέλεσμα τόσο χιουμοριστικό όσο και κυνικό. Σαν ένας σύγχρονος queer Διογένης (ο Κυνικός), ο Αγγελιδάκης εξετάζει την κατάσταση της αρχιτεκτονικής ως μεταφορά για ολόκληρη την ύπαρξή μας, ως μια διάγνωση της εποχής μας.





Unite with Tomorrowland

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό

27/7

Τo φαντασμαγορικό Amicorum Spectaculum φτάνει και στην Ελλάδα φέτος, ενώ τα βαγόνια του ταξιδεύουν παράλληλα σε Ισπανία, Μάλτα και Πορτογαλία, ενώνοντας τους «Ανθρώπους του Αύριο» (Ρeople of Τomorrow), τους φαν του δημοφιλούς φεστιβάλ από αυτές τις χώρες, με το Tomorrowland που διοργανώνεται στο Βέλγιο. Στο πλαίσιο της αθηναϊκής εκδοχής του θα εμφανιστούν ο Armin Van Buuren, ένας από τους μεγαλύτερους DJs και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής, και οι W&W, ένα τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το Μουσείο Μπενάκη στον Εθνικό Κήπο

24-28/6 & 1-5/7, 9:00-15:00, benaki.org

Στα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα που για μία ολόκληρη εβδομάδα διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη στον Εθνικό Κήπο, παιδιά 6-8 χρονών θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του Κήπου και να πάρουν ιδέες από τα αντικείμενα του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού παρέα με τις εικαστικούς-εκπαιδευτικούς Ελένη Πεχλιβάνη και Τάνυ Ζησιάδου. Για πιο μεγάλα παιδιά, εικόνες του Κήπου και της Πινακοθήκης Γκίκα θα ζωντανέψουν πίσω από την κάμερα σε ένα ξεχωριστό εργαστήρι κινηματογράφου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ολίβια Τάντο.

Athens Rock

Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας

13/7

Μια ιστορική συναυλία σε έναν ιστορικό συναυλιακό χώρο. Για δεκαετίες το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας υπήρξε το προσφιλέστερο μέρος διεξαγωγής συναυλιών στην Ελλάδα. Είναι το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει τους Slayer, που κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μέταλ μουσική με την τελευταία τους ever περιοδεία. Μαζί τους οι Rotting Christ, που θα παρουσιάσουν το καινούργιο τους άλμπουμ «Τhe Heretics» και στην Αθήνα.

Superstar DJ

Bolivar Beach Bar

26/7

Και φέτος, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Bolivar προσκαλεί μια σειρά από κορυφαίους στο είδος τους DJs και μουσικούς για ιδιαίτερα sets δίπλα στη θάλασσα, όπως οι Sven Vath (28/6), Röyksopp (29/6), Sasha και John Digweed (5/7), Hernan Cattaneo και Nick Warren από τους Soundgarden.

Tindersticks

Ηρώδειο

13/7

Η μπάντα που δημιουργήθηκε το 1991 στο Νότιγχαμ, ανανεώνοντας τον ήχο της βρετανικής σκηνής, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα στοιχεία που την κάνουν μοναδική και αναγνωρίσιμη: τη βαρύτονη φωνή του δανδή Στιούαρτ Στέιπλς, τις ενορχηστρώσεις με βάση τα έγχορδα, τα πνευστά και τα πλήκτρα, τις μελαγχολικές μελωδίες, τους γοητευτικούς στίχους. Σε αυτή την πρώτη τους εμφάνιση στο Ηρώδειο αποτίνουν φόρο τιμής στην αγαπημένη τους σόουλ, αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε αισθησιακά τζαζ μοτίβα.

Ο Cacao Rocks στην Alibi Gallery

«Salvadores Dei, episode 1 - Εκεί ψηλά στον Υμηττό»

Εγκαίνια: Πέμπτη 13/6, 19:00-23:00. Μέχρι τις 30/7, Alibi Gallery Sarri 12, Σαρρή 12, Ψυρρή

Ο Cacao Rocks παρουσιάζει στην Alibi Gallery την πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα, με τον τίτλο «Salvadores Dei, Ep. 1 - Εκεί ψηλά στον Υμηττό». Salvadores Dei είναι και το όνομα του μονοπατιού που ξεκινάει από τη Μονή Καισαριανής και καταλήγει στον ξεχασμένο ναό του Ομβίου Διός στην κορυφή του Υμηττού. Η έκθεση είναι μια παρουσίαση αυτού του μονοπατιού μέσα από γλυπτά και polaroid φωτογραφίες και η τεκμηρίωση της ιδιαίτερης σχέσης του νεαρού εικαστικού με τον Υμηττό που ξεκίνησε τυχαία πριν από 12 χρόνια.

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Tai Chi

ΚΠΙΣΝ

14/6

Το tai chi είναι μια αρχαία κινεζική πολεμική τέχνη, η οποία έχει μετεξελιχθεί σε μια ευχάριστη και χαμηλής έντασης μορφή άσκησης, της οποίας τις κινήσεις, που εκτελούνται με αργό, εστιασμένο τρόπο και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές, βοηθούν στη μείωση του στρες και στην αύξηση της ευελιξίας και της ισορροπίας, μπορείτε να μάθετε στα μαθήματα tai chi που γίνονται δωρεάν στο ΚΠΙΣΝ και είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Το παιδικό πολιτιστικό φεστιβάλ της πόλης

Κήπος του Μεγάρου

1/7

Μέσα στον καταπράσινο κήπο του Μεγάρου μικροί και μεγάλοι θα παρακολουθήσουν επιλεγμένες παραστάσεις και δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά από 3 έως 12 ετών στο 4ο Bobos Arts Festival. Μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη και στον πολιτισμό για τα παιδιά. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, shows και μια σειρά πρωτότυπων εργαστηρίων και δράσεων σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Hedonism

Latraac

13/6

To Hedonism Studio διοργανώνει ένα μοναδικό fashion event σε ένα από τα πιο κουλ μέρη της Αθήνας για άραγμα. O κήπος του Latraac Skate Café διαμορφώνεται ειδικά για τη βραδιά: το skate bowl καλύπτεται με τα artworks της τελευταίας συλλογής του brand, η οποία θα βρίσκεται διαθέσιμη στον χώρο. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν limited edition T-shirts. Με σπέσιαλ κοκτέιλ και μουσικές επιλογές από τον S-for-Sugar και άλλους DJs-έκπληξη!

Ζήσε τον κήπο και τα πάρκα αλλιώς

Από τις 14 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 διαφορετικές δράσεις με δωρεάν συμμετοχή για όλους, φτιάχνοντας μια μεγάλη γιορτή που συνδέει αλυσιδωτά τον Εθνικό Κήπο, το Πάρκο Ελευθερίας, το Άλσος Προμπονά και το Άλσος Παγκρατίου. Διαγωνιστικά φεστιβάλ μικρών μουσικών συνόλων, μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ και μουσικοθεατρικές παραστάσεις, yoga και pilates είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Μέσα από παραστάσεις θεάτρου και μουσικής οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν την παράδοσή μας και άλλους πολιτισμούς, θα ενημερωθούν για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και κοινωνικά ζητήματα όπως ο φυλετικός ρατσισμός και ο εκφοβισμός, καθώς και για τις αξίες του αλληλοσεβασμού και της ελευθερίας της γνώμης, ενώ θα συμμετάσχουν στο πιο «αλλιώτικο» κυνήγι θησαυρού στη φύση.

Chronotopia

Ινστιτούτο Γκαίτε και Ρομάντσο

20-21/6

Ένα διήμερο με συναυλίες και συζητήσεις που διοργανώνει το βερολινέζικο φεστιβάλ CTM σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. Το CTM ανοίγει έναν πολιτισμικό διάλογο με την Αθήνα και προσκαλεί εγχώρια και διεθνή σχήματα και καλλιτέχνες που εξερευνούν με τη μουσική και το έργο τους γεωγραφικά, χρονικά και πολιτισμικά σύνορα. Στο Γκαίτε θα εμφανιστούν οι Kolida Babo, Jessica Ekomane, Xin και Sote, ενώ αργότερα, το βράδυ, θα ανέβουν τη σκηνή του Ρομάντσου οι Kondaktor, Born in Flamez, Xyn Cabal και σε DJ set οι Xin και Sote. Την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις.

Born in Flamez

Surf Art Festival Vol.6

Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου

2-14/7

Ένα φεστιβάλ αποκλειστικά για surf και θαλάσσια σπορ πρόκειται να διοργανωθεί στο Γήπεδο Beach Volley στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου. Το event πραγματοποιείται για έκτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα μέρος με υπέροχη θέα, λευκή άμμο και φοίνικες. Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν, επίσης, θεματικές σχετικά με τη μουσική και τον κινηματογράφο. Όλες θα έχουν ένα κοινό στοιχείο, το καλοκαίρι.

Φεστιβάλ Γιόγκα

Άλσος Νέας Σμύρνης

23/6

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Light of Yoga, με την υποστήριξη του δήμου Ν. Σμύρνης, της Ινδικής Πρεσβείας και του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας, παρουσιάζει μια ανοιχτή ημερίδα γιορτάζοντας την 5η Διεθνή Ημέρα Γιόγκα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα απ' όλα τα συστήματα γιόγκα από τις 11:30 έως τις 19:00. Θα ακολουθήσει ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ινδικούς παραδοσιακούς χορούς.

Ικαριώτικο Πανηγύρι στο Πέραμα

15-16/6

Εάν σας αρέσει ο ικαριώτικος χορός, θα έχετε τη δυνατότητα να χορέψετε με τις ώρες στο πανηγύρι που διοργανώνει γι' ακόμη μία χρονιά ο Σύλλογος Ικαριωτών Περάματος και Γύρω Δήμων και το οποίο έχει γίνει πια θεσμός στον Αρμό Περάματος.

Η ζωγραφική του Avigdor Arikha

Μουσείο Μπενάκη

19/6-1/9, Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, www.benaki.gr

Η τέχνη έσωσε τον Αρίκα στην εφηβεία του. Αιχμάλωτος σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, ο Ρουμάνος ζωγράφος αποτύπωνε τη φρίκη που ζούσε και παρατηρούσε γύρω του στο χαρτί. Τα σχέδιά του ήταν το διαβατήριο εξόδου του, καθώς οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού παρατήρησαν το ταλαντούχο παιδί και το διέσωσαν, δίνοντάς του την ταυτότητα ενός νεκρού συνομηλίκου του, για να μπορέσει εν τέλει να διαφύγει στην Παλαιστίνη. Η φρίκη του δεν τελειώνει εδώ, αφού, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προσγειώθηκε στις μάχες του Ισραήλ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Τα πράγματα άλλαξαν όταν κέρδισε μια υποτροφία για σπουδές στο Παρίσι. Η δεκαετία του '50 βρίσκει τον Αρίκα βασικό μέλος του αβανγκάρντ κινήματος, αφηρημένο ζωγράφο, μέχρι που μια επίσκεψη σε έκθεση του Καραβάτζο γίνεται η αιτία να επιστρέψει στην παραστατική ζωγραφική. Συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ζωγράφους της γενιάς του, μαζί με τον Λούσιαν Φρόιντ και τον Ρ. Μπ. Κιτάζ. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζει περισσότερα από πενήντα σημαντικά έργα και σχέδια που προέρχονται από τη συλλογή των κληρονόμων του καλλιτέχνη και ιδιωτικές συλλογές.

Spoudase Festival

Τεχνόπολη

22-23/6

Ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα εκπαιδευτικά φεστιβάλ της χώρας πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 3η συνεχή χρονιά στην Τεχνόπολη στις 22-23 Ιουνίου. Για ένα διήμερο μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δωρεάν, μεταξύ άλλων, όλα τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών πάνω από 150 σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού θα παρέχουν δωρεάν συμβουλές σχετικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ενώ πρόκειται να κληρωθούν πάνω από 400 υποτροφίες για τους επισκέπτες του.

Σμίλη και Μνήμη: Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Μουσείο Ακρόπολης

Έως 31/10, www.theacropolismuseum.gr

Το Μουσείο της Ακρόπολης γιορτάζει τα δέκα χρόνια από τα εγκαίνιά του με μια φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στο έργο των μαρμαροτεχνιτών της Ακρόπολης που έστησαν η Επιτροπή και η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης. Κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων μέσων, οι εκπληκτικές φωτογραφίες προβάλλονται σε μεγάλο μέγεθος, δίνοντας στον επισκέπτη την αίσθηση ότι βρίσκεται πάνω στον βράχο της Ακρόπολης και παρακολουθεί τις εργασίες. Οι εικόνες των μαρμαροτεχνιτών, που σαν εναέριες μορφές ισορροπούν στις θεόρατες σκαλωσιές και μετακινούν με ακρίβεια τεράστια αρχαία μάρμαρα και υλικά συντήρησης, εικόνες που αποκαλύπτουν τεχνικές οι οποίες προέρχονται από συμπυκνωμένη εμπειρία αιώνων και άλλες που δείχνουν τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής, αποτελούν ένα σημαντικό τεκμήριο για τη σύγχρονη ιστορία ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του κόσμου. Το σύνολο του αναστηλωτικού έργου καθοδήγησαν με τη σοφία τους ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και στη συνέχεια ο Μανόλης Κορρές.

Athens Photo Festival

Μουσείο Μπενάκη

13/6-28/7, photofestival.gr

Με εμφανή προσανατολισμό στη σύγχρονη φωτογραφία, το φετινό φεστιβάλ επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της φωτογραφίας και του οπτικού πολιτισμού. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες, καθώς και ένα σύνολο δράσεων (προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες, παράλληλες εκδηλώσεις) που διευρύνουν τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή. Με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), οι εκθέσεις επεκτείνονται και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού κέντρου της Αθήνας, διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, βίντεο, αρχειακό υλικό και φωτογραφικά βιβλία. Το κεντρικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2019 θα αναπτυχθεί από τις 13 Ιουνίου έως και τις 28 Ιουλίου, ενώ το παράλληλο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης εκτείνεται μέχρι το φθινόπωρο.