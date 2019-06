Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack. Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 07:00 έως τις 10:00):

Lana del Rey

Doin' Time

Η ιέρεια του καλοκαιριού σήμανε και φέτος την έναρξη του θέρους με νέο κομμάτι και τα γνωστά μπλαζέ φωνητικά της. Πρόκειται για τη δική της εκδοχή στο Summertime (Doin' Time) των Sublime, με αφορμή το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τη '90s μπάντα από την Καλιφόρνια. Ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και το επίσης πολύ ωραίο ορίτζιναλ κομμάτι τους.

Ella Fitgzerald & Louis Armstrong

Summertime

Κι αφορμή φυσικά για να βάλουμε δυνατά τον ύμνο του καλοκαιριού, δια χειρός George Gershwin, από το Porgy and Bess, μια «λαϊκή όπερα«, όπως ο ίδιος την αποκαλούσε, που πρωτοπαίχτηκε στη Βοστόνη το 1935, με αποκλειστικά Αφροαμερικανούς στο καστ.

Keep Shelly in Athens

Sunny day

Μόνο χαρά μας φέρνει η είδηση νέας μουσικής από το αγαπημένο ντουέτο από την Κυψέλη, που αγαπούν ιδιαίτερα τα διεθνή ακροατήρια και φεστιβάλ. Από το EP Sunny day που μόλις κυκλοφόρησε, ακούμε το ομότιτλο κομμάτι.

Allah-Las

Busman's Holiday

Επιστροφή στον ήλιο (της Καλιφόρνια κι όχι μόνο) σημαίνει Allah Las, εδώ με ένα κομμάτι από εκείνο το υπέροχο άλμπουμ του 2012 που έφερε το όνομά τους κι αγαπάμε τόσο να παίζουμε στον Pepper.

Και τρεις επιλογές από τα πολλά live που περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο:

Balthazar

Wrong vibration

Σημειωμένη από καιρό η ημερομηνία στο ημερολόγιο. Τρίτη 23 Ιουνίου, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον Maarten Devoldere και την παρέα του, που μας φέρνουν νέο υλικό, με το Fever.

Hooverphonic

Mad about you

Τους περιμένουμε την Κυριακή 23 Ιουνίου στο Release Athens μαζί με Hozier, και Roisin Murphy. Οι Βέλγοι Hooverphonic μας έρχονται με τη νέα τους τραγουδίστρια, τη μόλις 18 χρονών Luka Cruysberghs με τη βελούδινη κι αψεγάδιαστη φωνή. Απολαύστε την εδώ να ερμηνεύει το κλασικό Mad about you στον τελικό του The Voice, όπου κέρδισε και την πρωτιά και τη θέση της frontwoman στην μπάντα.

Yo-Yo Ma

Bach Cello Suite No. 1

Θεωρείται ο κορυφαίος τσελίστας στον κόσμο, έχει κερδίσει 18 Grammy, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων, έχει συνεργαστεί με Κάρλος Σαντάνα και Μπόμπι Μακ Φέριν και μας έρχεται στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στις 30 Ιουνίου.

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/