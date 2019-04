Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λιάνα Μαστάθη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 14:00 έως τις 16:00):

Cochemea

Mitote

Μμμ, ενδιαφέρουσα εισαγωγή... Επ! Τι έγινε εδώ; Ωωω! Βάλ' το ξανά και ξανά...



The Man From Managra feat. Σtella

Tonight

Ο ταλαντούχος Coti K επιστρέφει εδώ ως Man From Managra μαζί με την ονειρική φωνή της Σtella.



Στο μεταξύ πετάχτηκε και μέχρι το Πεκίνο, στο 9o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, για να παραλάβει το βραβείο για τη μουσική της ταινίας «The Waiter». Ταλαντούχος είπαμε; Πολυτάλαντος.



The Specials

Vote for Me

Τι να μας πουν οι Specials μετά από 30 χρόνια; Από ό,τι φαίνεται (κι ακούγεται) έχουν πολλά να μας πουν.

Μία μελωδία για να τραγουδήσεις, να κουνηθείς και με πολιτικό μήνυμα. Τίμιο και εθιστικό.

Xinobi & Gisela João

Fado Para Esta Noite

Όταν ο Xinobi συνάντησε την καταπληκτική τραγουδίστρια Gisela João και πάντρεψε το fado, την εθνική λαϊκή μουσική της Πορτογαλίας, με τον ηλεκτρονικό ήχο. Μαγεία.

Keep Shelly in Athens

(Don't Fear) The Reaper

To group από την Κυψέλη, οι Keep Shelly in Athens, διασκευάζουν Blue Oyster Cult, αφαιρώντας τα cowbell και προσθέτοντας έναν dream pop ήχο με την δικιά τους υπογραφή.

Dragonborn

The Tide (feat. Jacob Bellens)

Από τη δανέζικη τηλεοπτική σειρά Herrens Veje (Ride Upon the Storm), ένα τραγούδι που εισέβαλε στα playlists των παραγωγών του Pepper 96.6 και αγαπήθηκε αμέσως.

Quantic

Atlantic Oscillations

Ο Will Holland a.k.a Quantic μετακόμισε στο Brooklyn και ανακάλυψε τα μικρά clubs και τη disco. Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια με προσωπικό άλμπουμ (it's about time) που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Τίτλος του άλμπουμ και το πρώτο τραγούδι από αυτό: Ατλαντικές Ταλαντώσεις.

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/