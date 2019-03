Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 07:00 έως τις 10:00):

Κατερίνα Ντούσκα

Better Love

Το κορίτσι που αγαπάμε να παίζουμε στον Pepper από το ξεκίνημά του, έφτιαξε μαζί με την ομάδα της ένα εξαιρετικό ποπ κομμάτι που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στείλει ποτέ σε διαγωνισμό της Eurovision. Chapeau και για την αισθητική της Έφης Γούση που επιμελήθηκε το βίντεο.

Florence and the Machine

Big God

Μένουμε στην ίδια αισθητική, με αυτό το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι από τη Florence Welch, η οποία συνεργάστηκε με τον φωτογράφο και σκηνοθέτη Autumn de Wilde για το βίντεο του Big God, αλλά και με τον ιδιοφυή Akram Khan για τη χορογραφία που συνδημιούργησαν. Ποίηση.

Agnes Obel

The Curse

Λατρεμένο κομμάτι, όπως τα περισσότερα από το Aventine (2013) της Agnes Obel. Το The Curse της υπέροχης αυτής τραγουδοποιού από τη Δανία θέλει να το ακούς δυνατά, οδηγώντας για ταξίδι, με ανοιχτά παράθυρα.

Baptiste W. Hamon

Je Brûle

Φρεσκάρουμε τα γαλλικά μας με τo πρώτο single από τον νέο δίσκο του Baptiste W. Hamon Soleil, Soleil Bleu που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές Απριλίου. Από τις ωραίες νέες μουσικές αφίξεις, στο γνωστό ακουστικό folk ύφος και ήχο που αγαπά ο Γάλλος τραγουδοποιός.

Ibeyi

River

Παραμένουμε στη Γαλλία, με ένα αγγλόφωνο κομμάτι των Ibeyi*. Γεννημένες το 1994, οι δίδυμες Lisa-Kaindé Diaz και Naomi Diaz, με καταγωγή από Κούβα, Βενεζουέλα και Τουρκία, έχουν ως βάση τους το Παρίσι και τραγουδούν σε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και Yoruba, μπλέκοντας στον ήχο τους τις μουσικές επιρροές κάθε χώρας.

*Ibeyi στα Yoruba σημαίνει δίδυμες.

Και δυο μουσικές ιδιοφυΐες για το κλείσιμο



David Bowie

Lady Grinning Soul

1973. Στο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Aladdine Sane, ο David Bowie στα καλύτερά του. Χωρίς περαιτέρω σχόλια. Απλώς απολαμβάνουμε.

Björk

Bachelorette

1997. Γραμμένο αρχικά για ταινία του Bernardo Bertolucci, το Bachelorette από το άλμπουμ Homogenic είναι ίσως το πιο επικό κομμάτι της Björk. Οι δε υπέροχοι στίχοι ανήκουν στον Iσλανδό ποιητή Sjón: I'm a fountain of blood / In the shape of a girl / You're the bird on the brim / Hypnotized by the Whirl.

