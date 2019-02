Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Παναγιώτης Παπαδιώτης (τον ακούτε κάθε Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 17:00 έως τις 18:00 στην εκπομπή του You Cover):

Scary Pockets

Creep

Ο Ryan Lerman και ο Jack Conte με την υποστήριξη των καλύτερων session μουσικών του L.A. , δημιουργούν μια από τις πιο στυλάτες funk μπάντες. Οι ανερχόμενοι Scary Pockets τοποθετούν αγαπημένα τραγούδια σε funk ρυθμούς για ένα ανεβαστικό Σαββατοκύριακο. Μέσα στις πιο ντελικάτες διασκευές που ανεβάζουν εβδομαδιαίως στο youtube, βρίσκουμε το Creep των Radiohead.

Feinheitsbrei

Misirlou Edit

O Feinheitsbrei, μουσικός και remixer από την Δρέσδη, πρόσφατα ανακαλύπτει την Μισιρλού, και φτιάχνει ένα ωραίο πείραγμα τοποθετημένο στο σήμερα.

Colouring

I heard it through the grapevine

Electro pop ήχοι γεμάτοι συναίσθημα και μια δόση post dubstep ατμόσφαιρας, σε έναν ροκ εκλεκτισμό.

Βρετανική ετερόκλητη μπάντα η οποία διασκευάζει τον Marvin Gaye σε μια αναθεώρηση, για το πιο διαφορετικό Σαββατοκύριακο.

Monster Rally

Orchids

Ο Ted Feighan, ένας συλλέκτης σπάνιων βινυλίων από το Ohio, με chillwave , hip hop , exotica μελωδίες, έχει έναν από τους πιο εθιστικούς ήχους. O Monster Rally με εκλεπτυσμένο γούστο, δημιουργεί κολάζ από samples του Besame Mucho, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια του.

Supremes

My world is empty without you (P.E.O.)

Από drummer και κιθαρίστας, ο νεαρός P.E.O. μετακινήθηκε στην deep house Παριζιάνικη ηλεκτρονική σκηνή στην οποία δημιουργεί εξαιρετικά παζλ ήχων. Ένα από τα πιο εμπνευσμένα remixes του,η πιο εύθραυστη πλευρά του my world is empty without you.

Tindersticks

The other side of town

Οι Tindersticks σε μια εξαιρετική διασκευή τους πάνω στον Curtis Mayfield για ένα Σαββατοκύριακο όπου θα δείς .. "την άλλη πλευρά της πόλης".

Peach Stealing Monkeys

Where is my mind

Με μοντέρνα trip hop beats, κιθαριστικά θέματα, lo-fi υπογραφή και retro αισθητική, οι Peach Stealing Monkeys αναθεωρούν

σ' αυτό το μουσικό σημείο τήξης, το Where is my mind των Pixies.

