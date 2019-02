Billy Pod

Παίζουν: contemporary jazz, pop electronica

To νέο πρότζεκτ του ντράμερ των Next Step, Βασίλη Ποδαρά, είναι ένα τρίο με τους Μιχάλη Τσιφτσή στην κιθάρα και Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο. Το πρώτο τους άλμπουμ που έχει τίτλο «Drums to heal society» κυκλοφορεί την κατάλληλη στιγμή, τώρα που η τζαζ βρίσκεται στην καλύτερη φάση της διεθνώς.

Κλασική τζαζ αναμεμειγμένη με ηλεκτρονικά στοιχεία, χωρίς να προδίδει τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Ήδη η διασκευή τους στο «Limit to your love» με την Κατερινά Ντούσκα στα φωνητικά έχει κατακτήσει το ελληνικό ραδιόφωνο.

billypod.bandcamp.com

Isla Fortuna

Παίζουν: stoner rock

Οι Isla Fortuna κυκλοφόρησαν πέρσι το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Verity».

Αν και υπάρχουν από το 2013 χωρίς κάποια επίσημη κυκλοφορία, αυτή η stoner μπάντα που έρχεται από τη Λάρνακα της Κύπρου κατάφερε να δημιουργήσει όνομα στη συγκεκριμένη σκηνή, κυρίως από τις ζωντανές εμφανίσεις της, παίζοντας παλιότερα ως support στους 1000mods.

Πέρσι κυκλοφόρησαν επιτέλους το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Verity», που πήρε ενθουσιώδεις κριτικές για τον βαρύ ψυχεδελικό ήχο του, που συνδύαζε πετυχημένα τα blues με την desert rock και το trip hop.

islafortuna.bandcamp.com

Freedom Candlemaker

Παίζει: indie pop

Ο Ελληνοκύπριος τραγουδοποιός που ζει μόνιμα στη Λευκωσία δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Φωτο: Filep Motwary

Ο Λευτέρης Μουμτζής έκανε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αγγλόφωνους ποπ δίσκους που έχουμε ακούσει την τελευταία δεκαετία.

To «Freedom Candlemaker», που είναι η ακριβής μετάφραση του ονόματός του στα αγγλικά, είναι φτιαγμένο με έμπνευση και γούστο από έναν αυτοδίδακτο μουσικό που έχει πλήρη επίγνωση του ήχου της σύγχρονης εναλλακτικής ποπ, γι' αυτό ακούγεται τόσο φρέσκο.

Ο Ελληνοκύπριος τραγουδοποιός που ζει μόνιμα στη Λευκωσία δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Παλιότερα, όταν έμενε στο Λονδίνο, είχε τα γκρουπ Masters of Disguise και το Trio Tekke (το οποίο συνεχίζει ακόμη), ενώ βρίσκεται πίσω από τη Louvana Records μαζί με τον Αντρέα Τραχωνίτη.

freedomcandlemaker.bandcamp.com

Post Lovers

Παίζουν: alternative rock

Άλλοτε θυμίζει την Patti Smith και άλλοτε την PJ Harvey ‒ με τόση αυτοπεποίθηση τραγουδάει η Ελένη. Φωτο: Ευτυχία Βλάχου

Γυναικεία τραγουδοποιία διεθνών αξιώσεων. Οι Post Lovers είναι το προσωπικό πρότζεκτ της Ελένη Καραγεώργου που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ πέρσι τον Δεκέμβριο. Μας είχε προϊδεάσει θετικά τον προηγούμενο χρόνο με μια σειρά από singles, αλλά τίποτε δεν σε προετοίμαζε για τον ροκ του «Post Lovers».

Εξελίχθηκε σταδιακά σε μία από τις πιο «στιβαρές» φωνές της αγγλόφωνης σκηνής. Άλλοτε θυμίζει την Patti Smith και άλλοτε την PJ Harvey ‒ με τόση αυτοπεποίθηση τραγουδάει η Ελένη. Και οι συνθέσεις ξεχωρίζουν για τη φαντασία τους αλλά και τη λιτή παραγωγή του Coti K.

postlovers-innerear.bandcamp.com/album/post-lovers

Mazoha

Παίζει: synth pop

Ο Δημήτρης Πολιούδης στο «Mazoha» τα κάνει όλα μόνος του.

Ένα ακόμη side project του Δημήτρη Πολιούδη που γνωρίσαμε μέσα από τους Psychedelic Trips to Death, αλλά κυρίως πέρσι, μέσα από τη σόλο δουλειά του ως Vagina Lips. Στο «Mazoha» τα κάνει όλα μόνος του.

Αυτήν τη φορά χρησιμοποιεί ελληνόφωνο στίχο –και αρκετά καυστικό‒ πάνω από βρόμικα beats που δείχνουν μια αμιγώς ηλεκτρονική και παιχνιδιάρικη πλευρά του.

Τουλάχιστον, αυτήν την εντύπωση δίνουν τα δύο κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από το επερχόμενο πρώτο του επίσημο άλμπουμ στην Inner Ear με τίτλο «Μπάσταρδο». Απλώς, εξαιρετικός!

mazoha.bandcamp.com



Οδυσσέας Τζιρίτας

Παίζει: funk, grunge, jazz

Το εξώφυλλο του «Butterflies».

Μόνο 18 χρονών κι όμως το μέλλον του Οδυσσέα Τζιρίτα μουσικά διαγράφεται λαμπρό, αν συνεχίσει να κάνει δουλειές ανάλογης ωριμότητας και επιπέδου με το «Butterflies».

H διάθεσή του να πειραματιστεί φαίνεται στους διάφορους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί για το άλμπουμ ‒ καταλήγει ότι είναι ποπ. Μεταξύ μας, όμως, φλερτάρει περισσότερο με την τζαζ του Frank Zappa. Κι αυτό το κάνει με έναν ακαταμάχητο τρόπο για τον ακροατή, κι ας μην θέλει να το επιβεβαιώσει.

odysseas.bandcamp.com

Τestera

Παίζουν: DIY, punk, post punk

Οι Testera κυκλοφόρησαν πρόσφατα το πρώτο τους άλμπουμ στο διαδίκτυο και είναι ότι καλύτερο μπορείς να ακούσεις αυτές τις μέρες.

Το Testera είναι το side-project της Χρυσάνθης Tσουκαλά που παίζει ντραμς και ηλεκτρική κιθάρα και κάνει δεύτερα φωνητικά στους Callas.

Οι Testera κυκλοφόρησαν πρόσφατα το πρώτο τους άλμπουμ στο διαδίκτυο και δεν γίνεται να μην το ερωτευτείς. Αναπάντεχα γυναικείο με ελληνικό στίχο που αγγίζει την τελειότητα για πανκ σχήμα.

Εικόνες γεμάτες σουρεαλισμό και αθωότητα με αποκορύφωμα ένα απίστευτο κομμάτι για ένα τέρας που έχει τέσσερα μάτια και πόδια και ξεπροβάλει από το σκοτάδι.

testeraband.bandcamp.com