When They See Us: Η εξαιρετική δραματική σειρά για μια πολύκροτη υπόθεση συστημικού ρατσισμού και κατάφωρης αδικίας

Η μίνι σειρά του Netflix ξεδιπλώνει τις συνταρακτικές πτυχές της υπόθεσης των «Πέντε του Σέντραλ Παρκ» όταν πέντε αθώοι μαύροι έφηβοι καταδικάστηκαν για τον βιασμό και την άγρια κακοποίηση μιας νεαρής λευκής γυναίκας πριν από τριάντα χρόνια