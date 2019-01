Είναι σχεδόν αδύνατον να μη σε πλημμυρίσουν αν όχι ακριβώς ρατσιστικές, σίγουρα βαθιά στερεοτυπικές σκέψεις για την σύγχρονη ιαπωνική ψυχοσύνθεση βλέποντας την 34χρονη αλλά απροσδιορίστου ηλικίας (βλέπετε; δεν μπορώ να συγκρατηθώ) Marie Kondo, διάσημη γκουρού του συγυρίσματος (ναι, υπάρχει και αυτή η ιδιότητα) να δηλώνει στην κάμερα (σε μας δηλαδή) καθώς μας συστήνει την εκπομπή της σε σπαστά αγγλικά αρχικά και στη συνέχεια στη γλώσσα της: «Γεια, είμαι η Marie Kondo και αποστολή μου είναι να χαρίσω σπίθα χαράς στον κόσμο μέσω του συγυρίσματος».



Γρήγορα συνειδητοποιείς όμως ότι ο σαρκασμός και η ειρωνεία δεν φτουράνε στην ιαπωνική κουλτούρα (συνεχίζω τον κατήφορο) και ότι πιθανότατα όχι μόνο τον εννοεί αλλά και τον καταφέρνει τελικά τον στόχο της με την τηλεοπτική 'ριάλιτι' σειρά της με τίτλο "Tidying Up with Marie Kondo" που εμφανίστηκε στο Netflix προκαλώντας μανία ξεκαθαρίσματος στους τηλεθεατές αλλά και έντονες τριβές ανάμεσα σε ζευγάρια με διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την διαχείριση του ιδιωτικού τους χώρου.

Τα πράγματα ζόρισαν εσχάτως όταν η εκπομπή βρήκε μπροστά τις έντονες αντιδράσεις των απανταχού βιβλιόφιλων, οι οποίοι πληροφορήθηκαν έντρομοι από την εκπομπή ότι όχι μόνο πρέπει να απαλλαγούν από όλα τα βιβλία που δεν τους προσφέρουν «άμεση χαρά», αλλά και να σχίσουν και να κρατήσουν τις αγαπημένες τους σελίδες από τα υπόλοιπα, πετώντας το κυρίως σώμα του βιβλίου στην ανακύκλωση.



Η Marie Kondo μπαίνει στο σπίτι σου παρέα με το συνεργείο και τη μεταφράστριά της και στο μετατρέπει σε μίνιμαλ κλινικό παράδεισο, σε ένα «άψογα οργανωμένο ουράνιο τόξο» - είτε πρόκειται για σπίτι ζευγαριού με μικρά παιδιά που έχει καταντήσει παιδότοπος χωρίς όρια, είτε για φοιτητικό διαμέρισμα πνιγμένο στο χάος, είτε για σπίτι ηλικιωμένων ανθρώπων που λόγω πένθους και απώλειας, ο/η εναπομείνων/ουσα εκ των δύο δεν μπορεί να βρει το κουράγιο να πετάξει τίποτα από τα συσσωρευμένα αντικείμενα μιας ολόκληρης ζωής.

H μέθοδος Kon Mari είναι απλή και χειρουργική: Δεν εστιάζει στον χώρο αλλά στο είδος που χρειάζεται συμμάζεμα και ενδεχομένως ριζικό ξεπάστρεμα.



Συγχρόνως, τα μαγαζιά μεταχειρισμένων ρούχων, οι δημοτικές ανταλλακτικές βιβλιοθήκες, τα παλαιοβιβλιοπωλεία, τα παλιατζίδικα πάσης φύσεως ανά τον κόσμο, γεμίζουν ασφυκτικά από αντικείμενα που δεν προσφέρουν πλέον «σπίθες χαράς» στους ιδιοκτήτες του και τα ξεφορτώνονται κακήν κακώς, ανταποκρινόμενοι στη μέθοδο Kon Mari όπως παρουσιάζεται στην εκπομπή της Kondo.

Ας μην φανταστεί πάντως κάποιος ότι η Marie Kondo είδε ξαφνικά κενό στις άτακτες και αταξινόμητες ζωές μας και αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί με το brand συγυρίσματος που φέρει το όνομά της μαζί με μια σειρά σχετικών αξεσουάρ. Κάνει αυτή τη δουλειά από 18 χρονών στην Ιαπωνία, αλλά η «πατέντα» της απογειώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια όταν μετά από μια αποθεωτική παρουσίασή του στους New York Times, το πρώτο της βιβλίο της με τίτλο "The Life-Changing Magic of Tidying Up" (θα ακολουθούσε το εξίσου πετυχημένο "Spark Joy") έγινε μπεστ σέλερ στην Αμερική φτάνοντας πωλήσεις άνω των έξι εκατομμυρίων αντιτύπων.

Η Marie Kondo σε προ(σ)καλέι να πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο από την βιβλιοθήκη ή ένα ρούχο από το συρτάρι, να το θωπεύσεις και να αναρωτηθείς αν σου προκαλεί «σπινθήρες χαράς». Αν όχι, τον πούλο και γρήγορα, να αδειάσει ο τόπος.



Η Marie Kondo σε προ(σ)καλέι να πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο από την βιβλιοθήκη ή ένα ρούχο από το συρτάρι, να το θωπεύσεις και να αναρωτηθείς αν σου προκαλεί «σπινθήρες χαράς». Αν όχι, τον πούλο και γρήγορα, να αδειάσει ο τόπος. Δεν πρόκειται τόσο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με το χώρο αλλά με ισχυρή ψευδαίσθηση ότι παίρνεις το πάνω χέρι, ανακτάς τον απόλυτο έλεγχο στον ιδιωτικό σου χώρο, και κατά συνέπεια στη ζωή σου.

Κι αν οι τριβές και η αναστάτωση (κατά ειρωνικό τρόπο) που έχουν προκληθεί σε διάφορες σχέσεις και συμβιώσεις ανά τον πλανήτη με αφορμή τις εκκαθαρίσεις που προτείνει η Marie Kondo, θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράπλευρες απώλειες, τα πράγματα ζόρισαν εσχάτως όταν η εκπομπή βρήκε μπροστά τις έντονες αντιδράσεις των απανταχού βιβλιόφιλων, οι οποίοι πληροφορήθηκαν έντρομοι από την εκπομπή ότι όχι μόνο πρέπει να απαλλαγούν από όλα τα βιβλία που δεν τους προσφέρουν «άμεση χαρά», αλλά και να σχίσουν και να κρατήσουν τις αγαπημένες τους σελίδες από τα υπόλοιπα, πετώντας το κυρίως σώμα του βιβλίου στην ανακύκλωση.



«Δεν έχουν νόημα να στέκονται απλά στα ράφια», δήλωσε χαμογελαστή (πάντα, εννοείται) η Marie Kondo, προσθέτοντας ότι η ίδια έχει κρατήσει μόνο 30 βιβλία, αριθμό που θεωρεί ιδανικό.

