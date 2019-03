Ο Τζο Φάουστ ήταν λίγο πάνω από 20 χρονών, όταν άρχισε να δουλεύει ως υπάλληλος σε ένα LGBT βιβλιοπωλείο στην Indianapolis των ΗΠΑ.

Μια μέρα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν άντρα που, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι είναι γκέι, σκεφτόταν να κάνει κακό στον εαυτό του.

Τότε συνέβη το εξής απίστευτο, έτσι όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Φάουστ στο Twitter:

«Μίλησα σε αυτό τον τύπο και απάντησα στις ερωτήσεις του, προσπαθώντας να είμαι ενθαρρυντικός. Μάλλον ακουγόμουν έξαλλος και σίγουρα αγνοούσα τους πελάτες στο κατάστημα.

»Τότε μια γυναίκα έβαλε το χέρι της στον ώμο μου και μου ζήτησε το ακουστικό. "Σειρά μου" είπε. Και τότε εκείνη, μια 50χρονη λεσβία, άρχισε να μιλά στον άγνωστο στο τηλέφωνο. Και πίσω της σχηματίστηκε ουρά.

»Κάθε πελάτης στο μαγαζί ήξερε εκείνο το τηλεφώνημα, εκείνο το συναίσθημα, και όλοι περίμεναν να μιλήσουν στον άνδρα. Αυτή η ιστορία με ανακουφίζει ακόμα και σήμερα».

