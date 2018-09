9 queer ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στις Νύχτες Πρεμιέρας

Μια εβδομάδα απομένει μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και, όπως κάθε χρόνο, οι τίτλοι που έχουν γίνει γνωστοί ενισχύουν την ανυπομονησία και την αναμονή.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας ανοίγουν λοιπόν σιγά-σιγά τα φετινά χαρτιά τους κι εδώ σας παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα όλες τις ταινίες που θα μπορούσαν να απαρτίσουν μια άτυπη queer ενότητα.

Άλλωστε, το φεστιβάλ πάντα έδειχνε την αγάπη του γι' αυτό το είδος: μερικοί από τους καλύτερους πρόσφατους εκπροσώπους του έχουν κάνει την ελληνική τους πρεμιέρα στο πλαίσιό του, από το Shortbus του Τζον Κάμερον Μίτσελ, τη Ζωή της Αντέλ του Αμπντελατίφ Κεσίς και το Tangerine του Σον Μπέικερ, μέχρι τα περσινά Beach Rats, 120 Χτύποι το Λεπτό και Call me by Your Name, ενώ η διοργάνωση του 2006 περιλάμβανε το μεγαλύτερο αφιέρωμα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα στο ρεύμα του queer cinema, με 16 ταινίες που χρονολογούνται από τις απαρχές του μέχρι σήμερα.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας ανοίγουν λοιπόν σιγά-σιγά τα φετινά χαρτιά τους κι εδώ σας παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα όλες τις ταινίες που θα μπορούσαν να απαρτίσουν μια άτυπη queer ενότητα.

1.

Miseducation of Cameron Post

Της Ντεζιρέ Ακαβάν, με τους Κλόε Γκρέις Μόριτζ, Σάσα Λέιν, Τζον Γκάλαχερ Τζούνιορ

Η Ντεζιρέ Ακαβάν του «Appropriate Behaviour» μεταφέρει το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Ντάνφορθ στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνίστριες την Κλόε Γκρέις Μόριτζ (του «Hugo» και των ριμέικ του «Carrie», «Άσε το Κακό να μπει» και του επερχόμενου «Suspiria») και τη Σάσα Λέιν του «American Honey», και κερδίζει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

Σε αυτήν τη συγκινητικό ταινία ενηλικίωσης, ο ετήσιος χορός του σχολείου ολοκληρώνεται με τον χειρότερο τρόπο για την Κάμερον όταν το αγόρι της την πιάνει σε τρυφερή στιγμή με ένα κορίτσι. Η επόμενη μέρα βρίσκει την έφηβη έγκλειστη σε ένα κέντρο «θεραπείας» της ομοφυλοφιλίας.

Miseducation of Cameron Post (trailer)

2.

Postcards from London

Του Στιβ ΜακΛίν, με τον Χάρις Ντίκινσον

24 χρόνια μετά το «Postcards From America», επιστρέφουμε στο στυλιζαρισμένο σύμπαν του σκηνοθέτη και εικαστικού Στιβ ΜακΛίν, αυτή τη φορά σε μια άλλη μητρόπολη, βουτηγμένη σε ζωηρά χρώματα και ονειρική ατμόσφαιρα, σε έναν ποπ φόρο τιμής στους Ντέρεκ Τζάρμαν, Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και Καραβάτζιο.

Ένας όμορφος νεαρός επαρχιώτης αναζητά μια καλύτερη ζωή στο Λονδίνο και καταλήγει σε μια παρέα συνοδών της υψηλής κοινωνίας. Με τον πρωταγωνιστή του περσινού «Beach Rats» στον κεντρικό ρόλο.

Postcards from London (trailer)

3.

McQueen

Των Ian Bonhôte & Peter Ettedgui

«Κανείς δεν ανακάλυψε τον Alexander McQueen, ο McQueen ανακάλυψε τον εαυτό του», αναφέρει το φινάλε στο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ για τη ζωή του σχεδιαστή Alexander McQueen.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα περιλαμβάνει καταγραφές από τα παρασκήνια της καριέρας του McQueen, ανέκδοτα βίντεο και μια σειρά συνεντεύξεων από τους πιο στενούς φίλους και την οικογένεια του σχεδιαστή, προσφέροντας ένα ζωντανό πορτρέτο του έργου και της προσωπικότητας του βασανισμένου δημιουργού.

McQueen (trailer)

4.

1985

Του Yen Tan, με τους Cory Michael Smith, Virginia Madsen

O γεννημένος στη Μαλαισία Γεν Ταν είναι βραβευμένος σκηνοθέτης και γραφίστας που ζει στο Όστιν του Τέξας. Η προηγούμενή του ταινία «Pit Stop» ήταν υποψήφια για βραβείο Τζον Κασσαβέτης στα Independent Spirit Awards του 2014.

Το «1985», βασισμένο στην ομώνυμη μικρού μήκους ταινία του 2016, μας μεταφέρει στο Τέξας των '80s, όπου ένας γκέι άνδρας επιστρέφει στο πατρικό του για τα Χριστούγεννα. Στον μικρό αδερφό του έχει να διηγηθεί συναρπαστικές στιγμές από τη ζωή Νέα Υόρκη και στους συντηρητικούς γονείς του το πόσο καλά τα καταφέρνει στη δουλειά. Όμως κρύβει κι ένα οδυνηρό μυστικό, ενώ ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά.

1985 (trailer)

5.

Sorry Angel

Tου Κριστόφ Ονορέ, με τους: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès, Adèle Wismes

Ο Γάλλος σκηνοθέτης επιστρέφει για ακόμα μια φορά στις αγαπημένες του queer θεματικές με την τελευταία του ταινία.

Ο Ζακ, ένας 35χρονος συγγραφέας από το Παρίσι, γνωρίζει μια νύχτα, σε μια άλλη πόλη, τον 22χρονο Αρτίρ. Η έλξη είναι αμοιβαία. Το χάσμα που οι δυο εραστές καλούνται να γεφυρώσουν, ωστόσο, δεν έχει να κάνει ούτε με την απόσταση, ούτε με την ηλικία, αλλά με την παραδοχή ενός χρόνου που μετρά αντίστροφα για τον έναν από αυτούς.

Sorry Angel (trailer)

6.

McKellen: Playing the Part

Του Joe Stephenson, με τους: Ian McKellen, Scott Chambers, Luke Evans, Milo Parker, Adam Brown, Frances Barber

Άλλο ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για μια σπουδαία queer προσωπικότητα της εποχής μας και έναν από τα πιο σημαντικά υποκριτικά ταλέντα της Μεγάλης Βρετανίας.

Γυρισμένη βάσει υλικού που αντλήθηκε από 14 ώρες συνέντευξης, η ταινία ξεδιπλώνει την ιστορία του σπουδαίου Ίαν ΜακΚέλεν. Από τα παιδικά του χρόνια κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το ρεπερτόριό του στο West End και την εξέλιξή του σε πρωτοπόρο θεατρικό πρωταγωνιστή, στο θαρραλέο coming out, την ακτιβιστική του δράση, αλλά και την καταξίωσή του στο mainstream κοινό μέσα από ρόλους όπως ο Magneto («Χ-Men») και ο Γκάνταλφ («Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»).

McKellen: Playing the Part (trailer)

7.

Tinta Bruta / Hard Paint

Tων Φιλίπε Ματζεμπάχερ & Μάρτσιο Ρεολόν, με τους Σίκο Μενεγκάτ, Μπρούνο Φερνάντεζ

Η βραζιλιάνικη ταινία που κέρδισε το βραβείο Teddy στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βερολίνου επικεντρώνεται στον Πέδρο, έναν ντροπαλό νεαρό που δουλεύει ως περφόρμερ σε ένα γκέι σαίτ για video chat.

Το χαρακτηριστικό της τέχνης του είναι ότι χορεύει ρίχνοντας χρώματα νέον στο σώμα του. Όμως κάποιος τον μιμείται.

Tinta Bruta (trailer)

8.

The Heiresses

Του Marcelo Martinessi, με τους: Ana Brun, Margarita Irún

Ακόμα μια συμμετοχή από τη φετινή Μπερλινάλε, αυτή η δραματική ταινία από την Παραγουάη κέρδισε την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ηθοποιού για την πρωταγωνίστριά της, Ana Brun.

Όταν η Τσικίτα οδηγείται στη φυλακή για χρέη προς την τράπεζα, η Τσέλα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, καθώς είναι αναγκασμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες που μέχρι πρότινος βάραιναν τη σύντροφό της. Παράλληλα, αρχίζει να μπαίνει σε πειρασμό από τη γνωριμία της με μια γοητευτική σαραντάρα.

The Heiresses (trailer)

9.

My Summer of Love / Το Καλοκαίρι του Έρωτά μου (2004)

Tου Πάβελ Παβλισκόφσκι, με τους: Emily Blunt, Natalie Press, Dean Andrews, Paddy Considine, Lynette Edwards

Στο πλαίσιο του αφιερώματος που ετοιμάζουν οι Νύχτες Πρεμιέρας στον Πάβελ Παβλικόφσκι (με τη νέα του ταινία «Cold War» θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 19 Σεπτεμβρίου) θα προβληθεί και μία από τις παλιότερες ταινίες του Πολωνού δημιουργού, με queer θεματική.

Χωρίς φωτεινό μέλλον, μεγαλωμένη σε μια μικρή βαρετή πόλη και με έναν μεγάλο αδερφό που έχει δικά του προβλήματα να λύσει, η νεαρή Μόνα συναρπάζεται από τη μαγνητική παρουσία μιας συνομήλικής της που φτάνει εκεί για διακοπές.

My Summer of Love (trailer)

Info

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο aiff.gr