Η CAROLINE WOZNIACKI είναι πρωταθλήτρια στο τένις αλλά και πρωταθλήτρια στη ζωή, γιατί στο δικό της τερέν έχει αντίπαλο τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στο σερβίς και στην καθημερινότητα!

— Η ζωή με ένα χρόνιο νόσημα είναι ένας καθημερινός αγώνας. Ποια χαρακτηριστικά που αποκτά κανείς μέσω του πρωταθλητισμού είναι πολύτιμα στη συνύπαρξη με αυτό;

Ήμουν στο αποκορύφωμα της καριέρας μου στο τένις το 2018, όταν διαγνώστηκα με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ακριβώς όπως και στο τένις, θεωρώ πραγματικά χρήσιμο το να αποδέχομαι ότι μερικές μέρες νικάω την ασθένειά μου και κάποιες άλλες όχι. Προσπαθώ να μην απογοητεύομαι με το σώμα μου όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ούτε το αφήνω να με κρατάει πίσω. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την κατάσταση της υγείας σας, να γίνετε ο καλύτερος σύμμαχός σας και να ζείτε βάσει ενός μακροπρόθεσμου πλάνου, έχοντας στο πλευρό σας έναν γιατρό που σας καταλαβαίνει. Νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία είναι παρόμοια με αυτήν ενός πρωταθλητή.



— Το να ζεις ισοβίως με μια ασθένεια και ταυτόχρονα να κερδίζεις παγκόσμιες διακρίσεις μοιάζει «βουνό». Είναι; Ποια είναι τα δικά σου μυστικά επιτυχίας που μπορούν να βοηθήσουν άλλες γυναίκες ασθενείς να κερδίσουν τους δικούς τους αγώνες;

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Όταν αντιμετώπισα τα συμπτώματα για πρώτη φορά και όταν πήρα τη διάγνωσή μου, έψαξα την κατάστασή μου διεξοδικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενημερώνεστε και να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνετε ο σύμβουλος του εαυτού σας. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να παρακολουθώ τα συμπτώματα της πάθησής μου. Είναι στη φύση μου να πιέζω τον εαυτό μου και μερικές φορές το παρακάνω, με αποτέλεσμα να έχω ανεπιθύμητες παρενέργειες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε τα άμεσα αποτελέσματα των ενεργειών που κάνουμε.

Η καμπάνια Advantage Hers αποτελεί πρωτοβουλία της παγκόσμιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας UCB, που σχεδιάστηκε για να επισημάνει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των γυναικών που ζουν με χρόνια φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα.



— Τα χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα έχουν σοβαρή επίπτωση στην ψυχολογία. Πώς μπορείς να αντιστρέψεις αυτό το μειονέκτημα στην καθημερινή ζωή και στον πρωταθλητισμό, καθώς η ψυχολογία είναι το ήμισυ του παντός;

Γνωρίζω από προσωπική εμπειρία τις προκλήσεις του να ζεις με μια χρόνια πάθηση. Καθώς ενημερωνόμουν για την ασθένειά μου, έμαθα ότι η βελτίωση του επιπέδου περίθαλψης των γυναικών που ζουν με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ορισμένες από αυτές τις παθήσεις μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο σωματικό και συναισθηματικό αντίκτυπο στις γυναίκες απ' ό,τι στους άνδρες. Το Advantage Hers είναι πραγματικά σημαντικό, δεδομένου ότι έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συχνά περιορισμένης πληροφόρησης που μπορεί να έχουν οι γυναίκες που νοσούν από χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες όσον αφορά την καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασής τους. Ένα άλλο θέμα είναι ότι μπορεί να μην ενθαρρύνονται αρκετά ώστε να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις στον γιατρό τους. Θέλω να το αλλάξω αυτό.

— «Advantage Ηers»: Ο τίτλος της καμπάνιας είναι εμπνευσμένος από έναν όρο του τένις που αναφέρεται στο πλεονέκτημα του παίκτη που κάνει το σερβίς. Πότε θεωρείς ότι η καμπάνια θα έχει πετύχει τον στόχο της;

Μέσω της καμπάνιας Advantage Hers θέλω να έρθω σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες που ζουν με χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες, να μοιραστώ μαζί τους ιστορίες για τις προκλήσεις και τις νίκες μας και να τις ενθαρρύνω να διαμορφώσουν σχέδια προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες. Ο τίτλος της καμπάνιας Advantage Hers παίζει με μια αναλογία του τένις: μερικές μέρες η ρευματοειδής αρθρίτιδα θα έχει το πλεονέκτημα, ενώ άλλες ημέρες το πλεονέκτημα θα είναι δικό μου. Αν και θα ήθελα όλες οι γυναίκες να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έναντι της νόσου, ξέρω ότι η εμπειρία καθεμιάς είναι διαφορετική και ότι αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Ελπίζω ότι μέσω της Advantage Hers οι γυναίκες θα εμπνευστούν για να αναλάβουν πιο ενεργό και εμπεριστατωμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα τους, βοηθώντας τον εαυτό τους να αποκτήσει και να διατηρήσει το πλεονέκτημα.



— Πόσο σημαντικές είναι οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης στην ενθάρρυνση των ασθενών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, που συχνά καταπατούνται;

Είναι πολύ σημαντικές, επειδή γυναίκες με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους έχουν ανάγκες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης διάγνωσης σε ορισμένες περιπτώσεις, της κούρασης και των αυξημένων σωματικών και διανοητικών βαρών, και δυσεπίλυτες ανησυχίες, όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός και η εγκυμοσύνη. Συχνά δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάστασή τους, ούτε πώς να θέσουν τις σωστές ερωτήσεις στον γιατρό τους. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι γυναίκες να ενθαρρύνονται ώστε να διεκδικούν όσα θα τους εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή.