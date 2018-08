Ένας αιώνας φωτογραφίας μόδας στο Getty Museum

Από τα μπούστα με τους κορσέδες στις αρχές του 20ού αιώνα έως τα εξαιρετικά δημοφιλή μπλογκ streetstyle μόδας του Instagram, η μόδα παραμένει σε μία διαρκή κατάσταση εξέλιξης.

Από τις 26 Ιουνίου έως τις 21 Οκτωβρίου το Μουσείο J. Paul Getty φιλοξενεί την έκθεση Icons of Style: A Century of Fashion Photography from 1911-2011, η οποία περιλαμβάνει πάνω από εκατόν εξήντα φωτογραφίες και μία εκτεταμένη συλλογή από κοστούμια, εικονογραφήσεις, εξώφυλλα περιοδικών, βίντεο και διαφημίσεις, αποτυπώνοντας την πορεία της μόδας σε όλο τον κόσμο.

Σχεδιασμένη έτσι ώστε να καταστήσει την μόδα μία μορφή τέχνης άξια να εκτεθεί σε μουσείο, αυτή η έκθεση ενισχύει «την ικανότητα κάποιων φωτογραφιών μόδας να υπερβαίνουν την αρχική τους εμπορική λειτουργία και να θεωρούνται πραγματικά έργα τέχνης», λέει ο επιμελητής της έκθεσης Paul Martineau.

Η φωτογραφία μόδας έχει δημιουργήσει κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του 20ού αιώνα, υπερβαίνοντας την επεξηγηματική της λειτουργία για να δώσει εικόνες υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και φινέτσας.



Κάποτε η φωτογραφία μόδας θεωρούνταν υποδεέστερη λόγω της εμπορικότητας της, τώρα όμως έχει επιτέλους ανέλθει στο στάτους έργου τέχνης μουσείου.

Ο Timothy Potts, διευθυντής του Μουσείου Getty, εξηγεί το νέο τους ενδιαφέρον γι' αυτή τη σύγχρονη μορφή τέχνης: «Η φωτογραφία μόδας έχει δημιουργήσει κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του 20ού αιώνα, υπερβαίνοντας την επεξηγηματική της λειτουργία για να δώσει εικόνες υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και φινέτσας».

Η έκθεση αποτυπώνει τις αλλαγές ανά γενιές στη μόδα, αναγνωρίζοντας ότι η αισθητική και το στυλ έχουν μία ευδιάκριτη ιστορία και μία σαφή πορεία, με βάση πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στην κοινωνία.



Η έκθεση ξεκινάει από το 1911, όταν η γυναικεία μόδα άρχισε να αλλάζει, αντικαθιστώντας τα στενά φορέματα με τους κορσέδες με πιο άνετα και πρακτικά ρούχα. Ο Potts σημειώνει ότι η γυναικεία μόδα άλλαξε σημαντικά κατά τη μεγάλη οικονομική ύφεση της δεκαετίας του '20 και κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αναταραχής: καθώς οι γυναίκες εντάσσονταν στο εργατικό δυναμικό, μεγάλωνε και η ανάγκη για πιο πρακτικό ρουχισμό.

Ειρωνικά, τα περιοδικά μόδας απάντησαν αυξάνοντας την πολυτέλεια των ρούχων που φωτογράφιζαν. Ήταν μια προσωρινή ανακούφιση για τις φορτωμένες με δουλειά γυναίκες, μία διαφυγή από την πραγματικότητα της οικονομικής ύφεσης και του πολέμου.

David Sims. Yohji Yamamoto, Autumn/Winter 1995. © David Sims.

Αντιθέτως η ανδρική μόδα μπήκε στο προσκήνιο πολύ αργότερα, στην δεκαετία του '80 και του '90. Ο Gianni Versace και ο Giorgio Armani ενσωμάτωσαν την ανδρική σεξουαλικότητα στα σχέδιά τους με όμορφα και καλοσχηματισμένα μοντέλα, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της ανδρικής φωτογραφίας μόδας.



Ο πρωταρχικός στόχος της Icons of Style είναι να αναγνωριστεί η φωτογραφία μόδας ως μία αποδεκτή μορφή τέχνης μέσω της αισθητικής, της εξέλιξης και της οικονομικής της σημασίας.

Ο Paul Martineau, επιμελητής της έκθεσης, λέει: «Ελπίδα μου είναι ότι αυτή η σαρωτική εισαγωγή στη φωτογραφία μόδας δεν θα επιμορφώσει και ευχαριστήσει μόνο τους επισκέπτες μας, αλλά θα εμπνεύσει και μια νέα ακαδημαϊκή έρευνα. Η σταδιακή ενσωμάτωση των φωτογραφιών μόδας σε συλλογές μουσείων θα το κάνει ευκολότερο γι' αυτές τις εικόνες να εκτιμηθούν με διαφορετικούς όρους».

George Hoyningen-Huene, Bathing Suits by Izod, Paris, 1930 Photo: © Horst, Richard and Allison Roeder / Courtesy The J. Paul Getty Museum

Horst P. Horst. The Mainbocher Corset, Paris, 1939. Horst P. Horst, Vogue, September 15, 1939, © Condé Nast. Courtesy: Fahey/Klein Gallery, Los Angeles.

Perfection in Black; Model Margaret Horan in a Black Gown by Jay Thorpe (left), 1935. Edward Steichen (American, born Luxembourg, 1879 - 1973). © Condé Nast. Credit: Edward Steichen, Vogue, © Condé Nast

Bruce Weber. Bruce Hulse and Talisa Soto for British Vogue, Bellport, NY 1982, 1982. © Bruce Weber. Courtesy of Bruce Weber and Nan Bush.

The Dress-Lamp Tree, England, 2002. Tim Walker—Steven and Catherine Fink/The J. Paul Getty Museum

Model Wearing a Gown by Augustabernard, 1936. Man Ray—Man Ray Trust ARS-ADAGP/J. Paul Getty Museum

Fred with Tires, Hollywood [Body Shop series], 1984, Herb Ritts. © Herb Ritts Foundation. Credit: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Herb Ritts Foundation

Richard Avedon. Renée, "The New Look of Dior," Place de la Concorde, Paris, August 1947, August 1947. Copyright © The Richard Avedon Foundation. The Richard Avedon Foundation, New York.

Sveta for Hussein Chalayan, 2000. Sarah Moon—J. Paul Getty Museum

Bettina and Frances McLaughlin-Gill, New York, 1950. Gordon Parks (American, 1912 - 2006). Courtesy of and copyright The Gordon Parks Foundation

Helmut Newton. Woman Examining Man, Saint-Tropez 1975, negative 1975; print about 1984. © The Helmut Newton Estate. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of the Helmut Newton Foundation. Image courtesy of Maconochie Photography.

Alana Zimmer for Italian Vogue, 2007. Richard Burbridge.

Glen Luchford. Kate Moss, negative 1994; print 2017. © Glen Luchford. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Glen and Tanya Luchford.

Jean-Baptiste Mondino. Miss M, negative 1988. © Jean-Baptiste Mondino, courtesy of M+B Gallery, Los Angeles.

The Latin Connection, 1982. Jamel Shabazz (American, born 1960). Courtesy of Jamel Shabazz.

Guy Bourdin. Untitled, for Charles Jourdan, Spring 1977. The Guy Bourdin Estate 2017, Courtesy of Louise Alexander Gallery.

Diana Newman, 1966. Neal Barr (American, born 1932). © Neal Barr Object. Credit: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Purchased with funds provided by the Photographs Council.

Herb Ritts. Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood, 1989. © Herb Ritts Foundation. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Herb Ritts Foundation.