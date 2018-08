Αυτό το φθινόπωρο, το Victoria & Albert Museum του Λονδίνου γιορτάζει τον καινοτόμο και ραγδαία μεταβαλλόμενο τομέα του σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών, με την πρωτότυπη έκθεση Videogames: Design/ Play/ Disrupt.

Σύγχρονοι σχεδιαστές, παίκτες και κριτικοί ξεπερνούν τα όρια με παιχνιδιάρικους και ριζοσπαστικούς νέους τρόπους προσέγγισης στο είδος. Η έκθεση προσφέρει μια σπάνια ματιά στη δημιουργική διαδικασία του προγραμματισμού παιχνιδιών όπως τα The Last of Us και Kentucky Route Zero, καθώς συμπεριλαμβάνει πρωτότυπα αρχικών σταδίων, σχέδια των χαρακτήρων και σημειωματάρια, που παρουσιάζονται μαζί με πολιτισμικές αναφορές από τις οποίες άντλησαν έμπνευση οι σχεδιαστές, όπως ένας πίνακας του Μαγκρίτ ή ένα viral βίντεο με γάτες.

Από τίτλους ηγετικών στούντιο με μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, όπως το Splatoon της Nintendo, έως ανεξάρτητα δείγματα, όπως το Journey της thatgamecompany, η έκθεση αποδεικνύει τη δεξιοτεχνία και τις ικανότητες του δημιουργικού, πρωτοπόρου δυναμικού του σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών.

Αυτά τα δείγματα παρουσιάζονται δίπλα σε μεγάλης κλίμακας πολυμέσα και διαδραστικές εγκαταστάσεις, από το Minecraft έως το League of Legends, και έρευνες πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα του τομέα, προσφέροντας μία ματιά μέσα στη σχεδιαστική διαδικασία, την κοινότητα και την κουλτούρα των βιντεοπαιχνιδιών.

Η έκθεση εξερευνά τον σχεδιασμό των βιντεοπαιχνιδιών από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αυξημένη πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα και τα νέα διαθέσιμα μέσα δημιουργίας, μεταμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια σχεδιάζονται, συζητιούνται και παίζονται.

Με τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως, η έκταση και το εύρος των βιντεοπαιχνιδιών εξετάζονται μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων παικτών που τροποποιούν τα παιχνίδια και δημιουργούν fan art, θεατές και ανταγωνιστικούς περφόρμερ σε μεγάλης κλίμακας στάδια διαδικτυακών αθλημάτων και εντυπωσιακούς χώρους της εξειδικευμένης DIY σκηνής.

Ο Tristram Hunt του Victoria & Albert Museum αναφέρει: «Τα βιντεοπαιχνίδια ανήκουν σε μια οικουμενική σύγχρονη κουλτούρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για το V&A ώστε να επενδύσει στο ενεργό μας ενδιαφέρον γι' αυτά και να εξερευνήσει τον συναρπαστικό τομέα του σχεδιασμού τους, στο σταυροδρόμι μεταξύ τεχνολογίας, μηχανικής και ευρύτερης οπτικής κουλτούρας, παρουσιάζοντας τις επιρροές, την έμπνευση και τις συζητήσεις που τα καθορίζουν».

Το οπτικά εκθαμβωτικό μετα-αποκαλυπτικό blockbuster «Last of Us» από τη Naughty Dog.

Επισκόπηση της έκθεσης

Το πρώτο κομμάτι τη έκθεσης εξετάζει την έμπνευση του σχεδιασμού, τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργική πρακτική πίσω από μια σειρά παιχνιδιών. Αυτά δημιουργούνται από μία νέα γενιά σχεδιαστών που προέρχονται είτε από μεγάλα στούντιο ή από ανεξάρτητες ομάδες, καθώς και από άλλους δημιουργικούς τομείς όπως τα νέα μέσα ενημέρωσης και η μουσική σύνθεση.

Στις μεγάλες ατραξιόν της έκθεσης περιλαμβάνονται σκίτσα από τον σχεδιασμό των χαρακτήρων, ένα κοστούμι καταγραφής κίνησης, κινούμενα σχέδια και σημειώσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή του Last of Us από τη Naughty Dog. Ένα οπτικά εκθαμβωτικό μετα-αποκαλυπτικό blockbuster, αυτό το βιντεοπαιχνίδι μπορεί να συγκριθεί με χολιγουντιανή παραγωγή σε φιλοδοξία και εύρος.

Άλλα εκθέματα περιλαμβάνουν πρωτότυπα σχέδια και ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε από έρημο για το Journey, ένα πιο μικρό ανεξάρτητο παιχνίδι, το οποίο αποδεικνύει πώς ένα βιντεοπαιχνίδι μπορεί να προσεγγίσει συναισθηματικά έννοιες όπως η φιλία, η ανθρώπινη σύνδεση, η θετικότητα και η αγάπη.

Εκτίθενται επίσης έργα που έχουν εμπνεύσει τους δημιουργούς όπως ο πίνακας του Ρενέ Μαγκρίτ Le Blanc Seing, που παρείχε ιδέες στη σκηνογραφία του Kentucky Route Zero.

Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν πολύπλοκα και ευαίσθητα θέματα όπως η εκπροσώπηση, το φύλο, η σεξουαλικότητα και η γεωπολιτική. Καθώς υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία για τη δημιουργία τους και η διανομή έχει εξαπλωθεί, οι σχεδιαστές των παιχνιδιών έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται πιο πολύ με κοινωνικές και εθνικές συζητήσεις.

Arcade Backpack, UCLA Games Lab. Φωτο: Robin Baumgarten

Το επόμενο κομμάτι της έκθεσης παρουσιάζει συνεντεύξεις και γνώμες από σημαντικούς κατασκευαστές παιχνιδιών που ηγούνται αυτής της συζήτησης, όπως ο προγραμματιστής Rami Ismail και η δικηγόρος Tanya de Pass.

Κοινωνικά θέματα θίγονται μέσα από επιλογές όπως το how do you Do It, ένα ημι-αυτοβιογραφικό παιχνίδι από την Nina Freeman που αντιμετωπίζει την ανακάλυψη της σεξουαλικότητας μέσα από κούκλες, και το Phone Story από τη Molleindustria, ένα σατιρικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για κινητά που προσκαλεί τους παίκτες να σκεφτούν τις αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Το τρίτο κομμάτι γιορτάζει την εντυπωσιακή φαντασία και συνεργατική δημιουργικότητα που δείχνουν οι παίκτες των βιντεοπαιχνιδιών σε πραγματικές και εικονικές κοινότητες, ξεπερνώντας τον ρόλο του σχεδιαστή για να εκδημοκρατικοποιήσει τον σχεδιασμό σε μια μεγάλη κλίμακα.

Ο χώρος έκθεσης σε αυτό το κομμάτι έχει διπλό ύψος και περιλαμβάνει μια εγκατάσταση που εξερευνά τον ρόλο του παίκτη ως συνδημιουργού. Εδώ περιλαμβάνονται το απίστευτο κατόρθωμα μηχανικής στο Minecraft, η αναπαράσταση της ηπείρου του Γουέστερος στο Game of Thrones και τα μαζικά θεάματα των τουρνουά online αθλημάτων, όπως το League of Legends World Championships.

Fan art και cosplay από τους λάτρεις που ερμηνεύουν το μέσο με το δικό τους στυλ, δημιουργώντας κοστούμια και αξεσουάρ για να αναπαριστήσουν οι ίδιοι, ή και τα κατοικίδια τους, διάφορους χαρακτήρες, συμπληρώνουν αυτό το μέρος της έκθεσης.

Το παιχνιδιάρικο φινάλε αφορά την άνοδο της DIY σκηνής των ηλεκτρονικών. Εδώ εκτίθενται ασυνήθιστα και απίστευτα παιχνίδια από τους λάτρεις αυτού του είδους, όπως το Bush Bash από την SK Games, που παίζεται σε ένα αυτοκίνητο σεντάν, κομμένο στα δύο, όπου δύο παίκτες μπορούν να πυροβολούν και να οδηγούν.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παίξουν παιχνίδια όπως το Line Wobbler από τον Robin Baumgarten, που το εμπνεύστηκε όταν είδε ένα βίντεο με μία γάτα που έπαιζε με ένα ελατήριο.

Το «how do you Do It», ένα ημι-αυτοβιογραφικό παιχνίδι από την Nina Freeman, αντιμετωπίζει την ανακάλυψη της σεξουαλικότητας μέσα από κούκλες.

Info

Videogames: Design/ Play/ Disrupt

Victoria & Albert Museum

Room 39 and the North Court

8 Σεπτεμβρίου 2018 – 24 Φεβρουαρίου 2019

vam.ac.uk/videogames