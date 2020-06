ADVERTORIAL

Όταν έρχεται η στιγμή που ένας μαθητής χρειάζεται να αποφασίσει σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει όσον αφορά την ακαδημαϊκή του μόρφωση, η επιλογή πολλές φορές δεν είναι εύκολη και ίσως ούτε ξεκάθαρη.

Ένας μαθητής πρέπει να έχει γνώση των δυνατοτήτων, αλλά και των επιλογών του, χωρίς περιορισμούς. Γι' αυτό, χρειάζεται τη σωστή προετοιμασία και τη στήριξη για να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του στο έπακρον, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να νιώθει απόλυτη σιγουριά πως θα επιτύχει τους ακαδημαϊκούς στόχους που έχει επιλέξει και αργότερα, φυσικά, τους επαγγελματικούς.

To International Baccalaureate (IB) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προσφέρει όλα τα παραπάνω, μέσα από ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που είναι βασισμένο σε αυτό των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Στο ΙΒ των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, ένα από τα κορυφαία τμήματα IB στην Ελλάδα, εφαρμόζεται ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα σε συνδυασμό με έμπειρους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο όσον αφορά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και την προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.

Μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας, της εξοικείωσης των μαθητών με τις εξεταστικές ιδιαιτερότητες ενός πανεπιστημίου του εξωτερικού και της πρακτικής διδασκαλίας σχετικά με τις τεχνικές ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών, ένας μαθητής του IB των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κάτι παραπάνω από εξοπλισμένος για οτιδήποτε διαλέξει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Παρακάτω, θα βρείτε ακόμη 10 λόγους για να επιλέξετε το πρόγραμμα του IB των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Εγγυημένη επιτυχία

Τα τελευταία χρόνια, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έχουν καταφέρει να αγγίζουν το 100% των επιτυχιών των μαθητών τους. Συγκεκριμένα, πάνω από το 90% των μαθητών αυτών επιτυγχάνουν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής και εισάγονται κάθε χρόνο σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής όπως: Oxford University, Cambridge University, UCL, Imperial College of London, City University of London, Queen Mary University of London, London College of Fashion, Central St. Martins, Glasgow School of Art, Princeton University, New York University, Northeastern University-Boston, Musicians Institute-Hollywood, κ.α.

Ευρύ φάσμα μαθημάτων & ολιγομελή τμήματα

Αυτό που ίσως κάνει το IB να ξεχωρίζει περισσότερο από κάθε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι πως ο κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα της επιλογής του και εκείνα που αφορούν την ακαδημαϊκή του κατεύθυνση μέσα σε ολιγομελή τμήματα. Τα μαθήματα από τα οποία μπορεί να διαλέξει κανείς είναι Ελληνικά, Αγγλικά, όπως και Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε Οικονομικά, Ιστορία, Ψυχολογία, Τεχνολογία, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Μαθηματικά, Αθλητικές επιστήμες και φυσικά, Καλές Τέχνες και Μουσική.

Μαθήματα στα Αγγλικά

Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά και το αναλυτικό πρόγραμμα υπαγορεύεται από το International Baccalaureate Organisation (ΙΒΟ). Αυτό σημαίνει πως ο μαθητής γνωρίζει ακριβώς την απαραίτητη ορολογία του κάθε μαθήματος, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει καμία δυσκολία στις σπουδές στο εξωτερικό. Παράλληλα, το δίπλωμα του ΙΒ είναι ισότιμο του Ελληνικού Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.

Πρώτη εμπειρία από τα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης

Την πρώτη χρονιά του IB, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να πάρουν μία γεύση από διάφορα πανεπιστήμια, πριν επιλέξουν αυτό που θέλουν. Καθώς το IB των Εκπαιδευτηρίων Δούκα διατηρεί ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τα Admissions Departments διακεκριμένων πανεπιστημίων, το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι οργανώνεται και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τα ιδρύματα αυτά.

Μάθηση μέσα από την εργασιακή εμπειρία

Το IB των Εκπαιδευτηρίων Δούκα προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν σε καλοκαιρινά Internships σχετικά με το αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έτσι ώστε να έχουν εμπειρική γνώση.

Ελευθερία & στήριξη

Οι μαθητές του IB δημιουργούν συσχετισμούς με όλα όσα μαθαίνουν και ακολουθούν το ένστικτό τους. Έχουν την ελευθερία να αναζητήσουν αυτό που τους εμπνέει και τους δίνει κίνητρο, ενώ ταυτόχρονα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από τους tutors τους. Ο κάθε μαθητής έχει έναν σύμβουλο καθηγητή με τον οποίο συναντάται μία φορά τη βδομάδα και συζητά σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αποτελεσματικότητας μελέτης, διαχείρισης χρόνου, κ.α. Επιπλέον, η Ψυχολόγος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, βοηθά τους μαθητές στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, την επίτευξη των στόχων τους και το χρονοδιάγραμμά τους, ανάμεσα σε άλλα.

Ερευνητικές δεξιότητες

Το Extended Essay (Εκτεταμένο Δοκίμιο) είναι μία ερευνητική εργασία 4.000 λέξεων που μοιάζει αρκετά με εργασίες πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη ενός θέματος στο πλαίσιο ενός γνωστικού αντικειμένου και με βάση ένα ερευνητικό ερώτημα. Οι μαθητές λαμβάνουν καθοδήγηση από τον tutor τους και εξοικειώνονται απόλυτα με την αναζήτηση πληροφοριών και την επεξεργασία στοιχείων, μέσα από επιστημονικές μεθόδους.



Συστηματική & ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις

Η προετοιμασία των μαθητών για τις τελικές εξετάσεις πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους στο IB. Οι έμπειροι καθηγητές παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ενώ παράλληλα, διδάσκουν στους μαθητές στρατηγικές μάθησης, οργάνωσης μελέτης, τήρησης σημειώσεων. Μάλιστα, οι μαθητές δίνουν τακτικά Προσομοιώσεις Εξετάσεων (Mock Tests) έτσι ώστε να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης του ΙΒ, αλλά και να λάβουν ακριβείς προβλέψεις (Predictions) για την απόδοσή τους στις επίσημες εξετάσεις.

Ανεξάρτητη σκέψη

Σε κάθε τάξη του IB, υπάρχει συζήτηση και επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών. Κάθε μέλος της τάξης μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να μιλήσει για τις απόψεις του. Ο τρόπος διδασκαλίας των καθηγητών βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν πρωτότυπη σκέψη, να νιώθουν αυτοπεποίθηση για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο, αλλά και να είναι διατεθειμένοι να ακούσουν και να μάθουν από τους άλλους.

Πρόκληση

Είναι μία ακαδημαϊκή πρόκληση. Ενθαρρύνει, εμπνέει και επιτρέπει στους μαθητές να ξεχωρίζουν πραγματικά και να δουν σε τι είναι ικανοί. Για εκείνους που επιλέγουν αυτή την πρόκληση, το IB τους ανταμείβει και με το παραπάνω. Οι μαθητές αποφοιτούν με τέτοιες δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, που θα τους βοηθήσουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Καθώς το IB απευθύνεται στις δύο τελευταίες χρονιές χρονιές του Λυκείου και στους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό, για όσους γνωρίζουν πως πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτό, υπάρχει και το Pre-IB. Το Pre-IΒ απευθύνεται στους μαθητές της Α' Λυκείου και λειτουργεί παράλληλα με το λύκειο. Αυτό, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα, να εξοικειωθούν με μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αποφασίσουν πιο ώριμα εάν επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΙΒ ή το GCE ή το BTEC Foundation in Art & Design των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Παράλληλα με τα μαθήματα της Α' Λυκείου, οι μαθητές παρακολουθούν και 3 μαθήματα IGCSE τα οποία αποτελούν πιστοποιητικά γνώσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Αγγλικά και Μαθηματικά και ένα ακόμη μάθημα επιλογής: Art & Design, Economics, Information & Communication Technology, Psychology, Biology, History, Physics ανάλογα με τον πανεπιστημιακό κλάδο σπουδών που θέλουν να ακολουθήσουν. Όποιος επιθυμεί, μπορεί, για τα 3 αυτά μαθήματα του PRE-IB, να λάβει την πιστοποίηση IGCSE από τον αναγνωρισμένο φορέα PEARSON για να εμπλουτίσει το βιογραφικό του και να ενισχύσει την αίτησή του προς τα ξένα πανεπιστήμια.

Τέλος, μαθητές International Baccalaureate, GCE, BTEC Foundation in Art & Design και Γενικού Λυκείου, είτε φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, είτε προέρχονται από άλλα σχολεία, μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του University Placement Center των Εκπαιδευτηρίων. Έμπειροι σύμβουλοι παρέχουν καθοδήγηση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Ανάλογα με το προφίλ, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε μαθητή, το University Placement Center δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενο σπουδών των Πανεπιστημίων, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το κόστος ζωής και σπουδών και τις προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης σε επίπεδο Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού τίτλου. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, πραγματοποιούν και εξατομικευμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, συμβουλεύοντας τον κάθε υποψήφιο για τη σύνταξη των προσωπικών του επιστολών, του βιογραφικού και την αίτησης στα πανεπιστήμια της επιλογής του.