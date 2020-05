ADVERTORIAL

Έχοντας διανύσει μία πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, επιστρέφουμε σταδιακά στην καθημερινότητά μας και παράλληλα σχεδιάζουμε ξανά την επόμενη μέρα, μέσα από διαφορετική ματιά.

Για πολλούς, οι τελευταίοι μήνες αποτέλεσαν μία ευκαιρία για μεγαλύτερη εσωτερική αναζήτηση και σε αρκετές περιπτώσεις μία γενικότερη αναθεώρηση. Έτσι, παρότι βιώνουμε μία νέα πραγματικότητα, αυτό δεν μας εμποδίζει από το να επενδύσουμε στις ικανότητες, τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες μας για το μέλλον, μέσα από νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση και νέους επαγγελματικούς «προορισμούς».

Ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μία εντελώς διαφορετική πορεία, είτε ακαδημαϊκά, είτε επαγγελματικά. Μπορεί να λειτουργήσει ως το «κλειδί» για περισσότερες ευκαιρίες σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους που να έχουν να κάνουν με την προσωπική μας επιλογή και όχι με μία λύση «συμβιβασμού». Άλλωστε, πανεπιστήμια όπως Imperial College, University of Cambridge, University College London, Harvard Business School, University of Lausanne και Delft University of Technology -μερικά από τα πιο διακεκριμένα - μπορούν να προσφέρουν ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης και να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για μία πετυχημένη σταδιοδρομία, σε κάθε φοιτητή. Το πρώτο βήμα, μάλιστα, μπορεί να γίνει μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το οποίο προσφέρει τις βάσεις για να μπορεί ο κάθε φοιτητής να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Τα τελευταία 8 χρόνια, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ομίλου έχει ως στόχο την υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα των επιστημονικών και επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, με εξειδίκευση σε θέματα Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκησης, Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Φέτος, για μία ακόμη χρονιά, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει έως 10 υποτροφίες σε φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους φοίτησης (μέχρι δύο έτη) έτσι ώστε να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master's Degree) στον τομέα της επιλογής τους και σε Πανεπιστήμια των χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία και Ολλανδία. Αυτό σημαίνει πως θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και να πορευτούν με ισχυρά εργαλεία για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Άλλωστε, αυτός είναι και ο βασικός στόχος του προγράμματος - δηλαδή η διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με υψηλές επιδόσεις, με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης, την ενδυνάμωση της εξειδικευμένης κατάρτισης, την απόκτηση πλούσιων και καταλυτικών ερεθισμάτων, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καινοτόμων ιδεών, ομαδικότητας, πολυπολιτισμικότητας, εξωστρέφειας, συναισθηματικής νοημοσύνης και προσαρμοστικότητας στις σύγχρονες τεχνολογίες. Παράλληλα, κάθε υποτροφία καλύπτει δαπάνες διαβίωσης, όπως και δίδακτρα πανεπιστημίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κάθε φοιτητή να επικεντρωθεί στις σπουδές του, χωρίς τα επιπλέον άγχη της χαμηλής οικονομικής δυνατότητας που ενδεχομένως να έχει.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21, λοιπόν, θα χορηγηθούν υποτροφίες σε τρεις διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους σπουδών. Συγκεκριμένα, θα δοθούν έως τέσσερις υποτροφίες σε τομείς της Μηχανικής και της Ενέργειας (όπως Μηχανική του Πετρελαίου, Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακός Μετασχηματισμός, Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές) και έως τέσσερις υποτροφίες σε θεματικές ενότητες που αφορούν σε Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης (Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας).

Επιπλέον, θα δοθούν ακόμα έως δύο υποτροφίες σε τομείς Θετικών Επιστημών, όπως Πληροφορική, Δίκτυα και Επικοινωνίες Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ομίλου ΕΛΠΕ, έχει βοηθήσει δεκάδες φοιτητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να σπουδάσουν σε μερικά από τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα του κόσμου, χωρίς τα οικονομικά βάρη που φέρει η φοίτηση στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη για να πετύχουν τους στόχους τους. Σε μία δύσκολη περίοδο σαν κι αυτή, η ανάγκη για ικανά ταλέντα και θέληση για κάτι καλύτερο, είναι μεγαλύτερη από ποτέ -το μέλλον χρειάζεται ανθρώπους που θα αναζητούν συνεχώς την προσωπική τους εξέλιξη και συνεπώς την εξέλιξη της κοινωνίας μας ως σύνολο. Έχοντας τα σωστά θεμέλια, μπορούν να το πετύχουν.

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας εδώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών, τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τη φόρμα υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/Announcements/.