Η τέχνη και το design είναι ενσωματωμένα σε οτιδήποτε βλέπουμε και κάνουμε. Επηρεάζουν την οπτική μας προς τον κόσμο και το πώς αλληλεπιδρούμε με αυτόν, ενώ μας βοηθούν να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να αποκτήσουμε κριτική, ανεξάρτητη και δημιουργική σκέψη.

Γι' αυτό και είναι σημαντικό να τεθούν σωστές βάσεις στα πρώτα βήματα της ακαδημαϊκής καριέρας κάποιου που επιθυμεί να σπουδάσει Art & Design, ανεξάρτητα από την ειδίκευση που πρόκειται να πάρει αργότερα. Οι πιθανότητες είναι πολλές, όπως και οι επιλογές - άλλωστε, η τέχνη δεν είναι ποτέ μόνο ένα πράγμα. Ο πειραματισμός είναι από τα βασικότερα πράγματα που μπορεί όχι μόνο να προσφέρει νέες δυνατότητες, αλλά και να οδηγήσει σε «μονοπάτια» που μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί, επομένως και σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον.

Ειδικά όσον αφορά το εξωτερικό, οι επιλογές είναι πολλές και αρκετές φορές είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να σπουδάσει, ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Το πρώτο βήμα για κάποιον που επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις σπουδές του στο Art & Design σε πανεπιστήμιο της Ευρώπης ή της Αμερικής, είναι να κάνει μία καλή έρευνα στους διαφορετικούς κλάδους, αλλά και στα μαθήματα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι ώστε να αποκτήσει μία γενικότερη ιδέα για τις επιλογές του.

Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσει μία ολοκληρωμένη προετοιμασία, εμπλουτισμένη με σωστή καθοδήγηση και εμπειρία σε ποικίλα πεδία τεχνών και τεχνικών. Τα τελευταία χρόνια, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα προσφέρουν το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Foundation in Art & Design (BTEC) στην Ελλάδα για μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν Καλές Τέχνες, Design και Αρχιτεκτονική σε Ευρώπη και Αμερική.

Το τμήμα BTEC προετοιμάζει του σπουδαστές του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πειραματιστούν σε ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων (Architecture, Fashion/Textiles, Graphics, Animation, Film, Fine Art, 3D Design, Photography, Product Design, κ.α.), ενώ προσφέρει ευελιξία στις επιλογές παρακολούθησής του. Για σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο ή το IB (International Baccalaureate) υπάρχει η επιλογή Full- Time με διάρκεια έναν χρόνο, για μαθητές που το παρακολουθούν παράλληλα με το Γενικό Λύκειο, ΙΒ ή/και GCE υπάρχει η Part-Time επιλογή με διάρκεια έως και 3 χρόνια και τέλος το Portfolio Preparation, το εντατικό πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία ενός πλήρους Digital Portfolio προετοιμασία του οποίου ολοκληρώνεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τόσο στο βασικό όσο και στο εντατικό πρόγραμμα Portfolio Preparation.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν εξατομικευμένα μαθήματα μετατροπής των καλλιτεχνικών τους εργασιών σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πανεπιστημίου. Μάλιστα, στο Εντατικό Πρόγραμμα Portfolio Preparation, εκτός από τους σπουδαστές του BTEC των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, μπορούν να συμμετέχουν και όσοι ενδιαφέρονται για σπουδές Masters στο Art & Design ή όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Ο κάθε σπουδαστής λαμβάνει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανάλογα με το αν παρακολουθεί παράλληλα Γενικό Λύκειο, ΙΒ ή/και GCE, ενώ το ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του BTEC Foundation Diploma in Art & Design είναι 100%, με το 93% των σπουδαστών του να εισάγονται στα Πανεπιστήμια της πρώτης επιλογής τους. Το πρόγραμμα υποβάλλεται σε ετήσια αξιολόγηση και λαμβάνει πιστοποίηση από το διεθνή φορέα Pearson / EDEXCEL.





Τέλος, σε όλους τους σπουδαστές του BTEC Foundation in Art & Design παρέχονται δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης IELTS καθώς και συναντήσεις με το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου.

Με την αποφοίτηση από το πρόγραμμα, ο κάθε μαθητής θα έχει αποκτήσει τα «εργαλεία» όχι μόνο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των πανεπιστημίων του εξωτερικού, αλλά και την ικανότητα να εξελίσσει τις ικανότητές του και να σκέφτεται δημιουργικά, σφαιρικά και "out of the box".



Για το Πρόγραμμα BTEC Foundation in Art & Design μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ ή να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 6186 000 (εσωτ. 555).