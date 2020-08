Ένα υπέροχο σπίτι στην Ελβετία με θέα στη λίμνη της Ζυρίχης

To ελβετικό αρχιτεκτονικό γραφείο Think Architecture δημιούργησε το House at Vineyard, το οποίο περιλαμβάνει βεράντα και αυλή που έχουν θέα στη λίμνη της Ζυρίχης.

Το σπίτι βρίσκεται σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα που βρίσκεται πέρα από έναν μικρό αμπελώνα κοντά στη λίμνη της Ζυρίχης.

Δημιουργήθηκε από την Think Architecture για μια τετραμελή οικογένεια η οποία, αφού έδειξε στους αρχιτέκτονες μερικές ιδέες που τους άρεσαν από το Pinterest, είπε ότι το βασικό ζητούμενο ήταν το σπίτι τους να είναι μοντέρνο και να έχει απλή και συμμετρική διάταξη.

Το σπίτι διαθέτει ψηλά παράθυρα που προσφέρουν θέα στο γύρω τοπίο και μια βεράντα πλάτους 3 μέτρων η οποία εκτείνεται σε όλο το μήκος του χαμηλότερου μέρους του σπιτιού.

Στο κέντρο της βρίσκεται μια μικρή, βυθισμένη αυλή που στο κέντρο της βρίσκεται ένα μόνο δέντρο, την οποία ο αρχιτέκτονας έχει τοποθετήσει εκεί ειδικά για να ευθυγραμμιστεί με την ακολουθία των χώρων υποδοχής στους εσωτερικούς χώρους. Τα μαξιλάρια που βρίσκονται στην περίμετρο της αυλής, επιτρέπουν στην οικογένεια να χαλαρώσει εκεί κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών με θέα τα νερά της λίμνης.

Φωτ.: Simone Bossi

Για να συμπληρώσει το εξωτερικό του σπιτιού, το οποίο είναι διακοσμημένο με απαλό, υπόλευκο γύψο, οι επιφάνειες των εσωτερικών χώρων έχουν πλυθεί με ασβέστη. Το δάπεδο από βελανιδιά Chevron διατρέχει επίσης το εσωτερικό δάπεδο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη βεράντα.

Στην κουζίνα, η νησίδα είναι από σκούρο πράσινο μάρμαρο, ενώ η τραπεζαρία διαθέτει ένα μακρύ βαθυκόκκινο τραπέζι που περιβάλλεται από καρέκλες από ζαχαροκάλαμο.

Από αυτό το δωμάτιο ξεκινούν οι σκάλες που οδηγούν στον πρώτο όροφο, όπου έχουν τοποθετηθεί μπλε-γκρι κουφώματα και ταπετσαρίες τοίχου. Πολλά σύγχρονα έργα τέχνης έχουν επίσης τοποθετηθεί στους τοίχους.

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi

Φωτ.: Simone Bossi Φωτ.: Simone Bossi

Mε πληροφορίες από το Dezeen.