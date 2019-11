Μέσα στο νέο εντυπωσιακό κατάστημα Louis Vuitton στο Λονδίνο

Ο αρχιτέκτονας Peter Marino χρησιμοποίησε έργα τέχνης της Tracy Emin και των Campana Brothers για τον σχεδιασμό του νέου καταστήματος του γαλλικού οίκου Louis Vuitton στο Λονδίνο.

Ύστερα από έναν χρόνο εργασιών ανακαίνισης, το ανανεωμένο κατάστημα βρίσκεται στο New Bond Street, μια περιοχή του Δυτικού Λονδίνου, όπου υπάρχουν αρκετές πολυτελείς μπουτίκ.

Στόχος του Αμερικανού αρχιτέκτονα ήταν να αναδιαμορφώσει την ταμπλέτα του καταστήματος προσθέτοντας αρκετό χρώμα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εσωτερικό του καταστήματος, όπου υπάρχουν ανοιχτόχρωμα φωτιστικά και έπιπλα, τα οποία δημιουργούν ένα αίσθημα.



«Συνεργάζομαι με τον οίκο Louis Vuitton από το 1994 και όσον αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού έχουμε ξεφύγει αρκετά από το τυπικό καφέ ξύλο που χρησιμοποιούσαμε στις αρχές», αναφέρει ο Marino. «Η εξέλιξη αυτή προς κάτι πιο φωτεινό, πιο σαφές και τρόπον τινά πιο "χαρούμενο" είναι ξεκάθαρη».

Φωτο: Stephane Muratet.

Φωτο: Stephane Muratet.

Το εσωτερικό του καταστήματος περιλαμβάνει διάφορους επιμέρους χώρους καθένας από τους οποίους είναι επενδυμένος με πλακάκια στο χρώμα της άμμου. Μάλιστα, κάθε χώρος διαθέτει μια επιλογή με συγκεκριμένα έργα του γνωστού οίκου, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί ως μια προέκταση της αισθητικής που συναντά κανείς στα παράθυρα του καταστήματος.

Φωτο: Stephane Muratet.

«Αυτό που θέλαμε να κάνουμε από ογκομετρική άποψη ήταν να επεκτείνουμε τον υπάρχοντα χώρο. Ο λόγος γι' αυτή μας την επιλογή οφείλεται στο ότι διαπιστώσαμε πως, όταν οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται από αυτούς τους μεγάλους όγκους, τότε συνηθίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο κατάστημα», εξηγεί ο Marino.

«Οι όγκοι είναι τόσο τεράστιοι που πράγματι επιτρέπουν την αρμονική συμβίωση ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη».

Φωτο: Stephane Muratet.

Ένας από τους τοίχους που βρίσκονται στο ισόγειο του καταστήματος - ειδικά αφιερωμένος στη γυναικεία ένδυση - κοσμείται από έναν πίνακα της Αμερικανίδας ζωγράφου Sarah Crowner και έχει καλυφθεί με μπλε. πορτοκαλί και φούξια σχήματα.

Μάλιστα, ο τοίχος αυτός βρίσκεται δίπλα στο neon γλυπτό της Tracey Emin, που έχει σχήμα καρδιάς και περιέχει τη φράση «love is what you want».

Φωτο: Stephane Muratet.

Πάνω στα τραπέζια με τη γυάλινη επιφάνεια υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ του οίκου, όπως τσάντες, ενώ στο πάτωμα οι χρωματισμοί των χαλιών κινούνται σε κόκκινο Βουργουνδίας και ανοιχτό κίτρινο.

Φωτο: Stephane Muratet.

Η διπλή ελικοειδής σκάλα, κατασκευασμένη από ξύλο βελανιδιάς, συνδέει τους δύο από τους τέσσερις ορόφους του καταστήματος. «Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη σκάλα ως ένα από τα "ευτυχή ατυχήματα" της μοίρας. Δεδομένου ότι εξακολουθώ να σχεδιάζω στο χαρτί, κάποια στιγμή, ενώ το κρατούσα, το γύρισα και κάπως έτσι αποφάσισα να σχεδιάσω αυτές τις δύο σκάλες», προσθέτει ο Marino.

Φωτο: Stephane Muratet.

Οι σκάλες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, όταν κάποιος θέλει να πάει στο υπόγειο, όπου υπάρχει μια εικόνα του Γερμανού φωτογράφου Andreas Gurksy.

Φωτο: Stephane Muratet.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Peter Marino είναι ένας από τους πλέον γνωστούς αρχιτέκτονες που επιλέγουν τα πολυτελή brands για τον σχεδιασμό των χώρων τους στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ξεχωριστά καταστήματα για τους πελάτες τους.

Φωτο: Stephane Muratet.

Τέλος, πριν τέσσερα χρόνια συνεργάστηκε με τον Christian de Portzamparc για τη δημιουργία μιας μπουτίκ του οίκου Dior στη Σεούλ. Η πρόσοψη αυτού του καταστήματος είναι σε κυματιστή μορφή, γιατί μ'αυτόν τον τρόπο γίνεται έμμεση αναφορά στον ρευστό χαρακτήρα των ρούχων του γαλλικού fashion brand.

Με πληροφορίες από Dezeen