Ένα σπίτι στη Φωκίωνος Νέγρη με έπιπλα από θείες και έργα από σπέρμα του Κακανιά

Έχει μια γοητεία διαχρονική ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη και παρόλο που για χρόνια υποβαθμίστηκε και ατόνησε, ωστόσο τελευταία φαίνεται να ζει μια αναγέννηση, προσελκύοντας νέους ανθρώπους που έρχονται εδώ γιατί κάτι τους τραβάει από την μυθολογία της περιοχής, από την αυθεντικότητά της, κάτι από τα φθηνά ενοίκια – αν και απ' ό,τι ακούω αυτό το τελευταίο τείνει να φθίνει.

Ο καλλιτέχνης Αντωνάκης Χριστοδούλου βέβαια μένει εδώ την τελευταία δεκαετία. «Είχα εμμονή με τη Φωκίωνος πολύ πριν μετακομίσω στην περιοχή. Ζω για όλες αυτές τις ιστορίες από προηγούμενες δεκαετίες που ακούω κατά καιρούς στην μπάρα του Au Revoir, τα φαντάσματα των συντελεστών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, τους ποιητές, μουσικούς και καλλιτέχνες της παλιάς Αθήνας, όπως τον Σακελλάριο, τη Βλαχοπούλου, την Καλουτά και τον Καζάκο – αυτός ο τελευταίος μένει ακόμα εδώ. Την Κουίντα και τον Μπάμπη Μουτσάτσο, το ζαχαροπλαστείο Select και τον κύριο Elite, τη θεϊκή πολυκατοικία της οικογένειας Λαναρά στην οδό Επτανήσου και τις ιστορίες για το μνημείο του Αγνώστου Σκύλου.

Κατά τη γνώμη μου είναι από τους ωραιότερους δρόμους της πόλης, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο αθηναϊκό δρόμο. Έχει φασαρία όλο το 24ωρο, διαφορετικού είδους ανάλογα με την ώρα. Κυρίως όμως μου αρέσει ο ήχος από τα σιντριβάνια. Ξέρω ότι παλιά ήταν ποτάμι» λέει καθώς βολευόμαστε στους ρετρό καναπέδες μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του, κάτω από ένα όμορφο vintage φωτιστικό που είχε αγοράσει από το Mofu. «Τους καναπέδες τους είχα πάρει από ένα μαγαζί που είχε το πιο υπέροχο όνομα. Λεγόταν "Η γάτα που την έλεγαν Uccello", αλλά δυστυχώς έκλεισε πριν από αρκετά χρόνια».

Μένω να χαζεύω έναν σωρό έργα τέχνης που είναι κρεμασμένα στους τοίχους «Είναι ένα από τα καλά του να είσαι καλλιτέχνης. Επειδή έχεις φίλους από τον χώρο αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα σου δωρίσουν κάτι δικό τους, όπως άλλωστε θα κάνεις κι εσύ».

Αναγνωρίζω με ευκολία αυτά του Κωνσταντίνου Κακανιά με την φανταστική ηρωίδα του, την Κυρία Τεπενδρή. Όμως υπάρχουν κι άλλα του ιδίου καλλιτέχνη. Ο Αντωνάκης μου δείχνει ένα σχέδιο του Κακανιά από σπέρμα! «Είχε κάνει αυτή τη σειρά από σχέδια το 1997 και τα παρουσιάσαμε στην έκθεσή μας "You Make Me Feel Like A Natural Woman", στο Remap 3, στην Αθήνα, το 2011».

Λίγο παραδίπλα κολλάω με μια παλιά φωτογραφία της Φωκίωνος Νέγρη. «Είναι τραβηγμένη νομίζω το 1957 από τον Κωνσταντίνο Μεγαλοκονόμο» ενώ στον απέναντι τοίχο μου δείχνει φωτογραφίες του κυρίου Elite, του Τάσου Κουτσούκου δηλαδή, που διατηρούσε το ομώνυμο, θρυλικό φωτογραφείο της οδού Θήρας. «Τις φωτογραφίες του τις βρήκα αφότου είχε φύγει από τη ζωή».

Στην πρώτη σειρά (Από πάνω προς τα κάτω): Αφίσα που του έχει δωρίσει ο Κωνσταντίνος Κακανιάς όταν τον φιλοξένησε στο Λος Άντζελες το 2013. Έργο του Jack McConvile - του το χάρισε όταν τον επισκέφτηκε στη Νεα Υόρκη το 2014. Έργο της Ciara Philips (συγκεκριμένα πορτρέτο της μητέρας της) - του το χάρισε ως αναμνηστικό από τη συνεργασία του; στο project της «Yours and Mine is Ours», στο Μουσείο Μπενάκη, το 2017. Ζωγραφικό έργο (σπουδή εσωτερικού του Fright Zone από τη σειρά κινουμένων σχεδίων (She-Ra: Princess of Power) για την έκθεση του «Release The Kraken» στην γκαλερί της Ελευθερίας Τσέλιου στην Αθήνα το 2017. Αφίσα/flyer για live που βρήκε πεταμένη στη Sunset Boulevard του Λος Άντζελες, το 2013. Στη δεύτερη σειρά: Σχέδιο του Κωνσταντίνου Κακανιά από σπέρμα (είχε κάνει αυτή τη σειρά από σχέδια το 1997 και τα παρουσιάσαμε στην κοινή τους έκθεση You Make Me Feel Like A Natural Woman στο Remap 3 στην Αθήνα το 2011). Φωτογραφία του Λέων Φραντζή (1889-1965) από παράσταση του Εθνικού Θεάτρου (με πρωταγωνίστρια την Ελένη Παπαδάκη). Φωτογραφία της Φωκίωνος Νέγρη, τραβηγμένη μάλλον το 1957 από τον Κωνσταντίνο Μεγαλοκονόμο και πορτραίτο άγνωστης από τον κύριο Elite. Σειρά 3: Κέντημα που είχει κάνει η μητέρα του όταν ήταν μικρή. Έργο του γλύπτη James McLardy- του το χάρισε το 2014. Φωτογραφίες του κύριου Elite- τις βρήκα αφότου είχε φύγει από τη ζωή και το στουντιό του στην οδό Θήρας. Σχέδιο του δασκάλου του, Βασίλη Διονυσόπουλου. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO