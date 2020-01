Ο Πάπας Πίος παραμένει σε κώμα, ταλαντευόμενος ανάμεσα στον θάνατο και τις προσευχές των πιστών για ένα θαύμα, την ίδια στιγμή που οι πραγματιστές του Βατικανού, executives και έμπειροι καρδινάλιοι, προσεγγίζουν τον Τζον Μπράνοξ, έναν αποτραβηγμένο και βαθιά πληγωμένο Βρετανό αριστοκράτη επίσκοπο, για την περίοπτη θέση. Ο αιχμηρός, σέξι Ποντίφικας του Τζουντ Λο έρχεται σε αντιπαράθεση με τον βελούδινο αντικαταστάτη του (ο Τζον Μάλκοβιτς χαϊδεύει την άρπα του με μάτια αινιγματικά, περικυκλωμένα από μάσκαρα και πολλές αμφιβολίες για τον νέο του ρόλο) στο «New Pope», τρία χρόνια μετά τη βουτιά του Πάολο Σορεντίνο στα άδυτα ενός παμπάλαιου, διφορούμενου θεσμού. Ο δημιουργός του «Grande Bellezza» και του «Youth» μας μίλησε αποκλειστικά στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα μια συρραφή των πέντε πρώτων επεισοδίων από τα εννέα συνολικά που θα ξεκινήσουν να προβάλλονται από τις 11 Ιανουαρίου στην CosmoteTV.

Ελάχιστοι γνωρίζουν τι σκέφτεται και τι κρύβεται πίσω από τον Πάπα, κάτι που μου δίνει την ελευθερία να επινοήσω πράγματα όπως εγώ κρίνω και την ίδια στιγμή να πω στο κοινό πως ότι λέω είναι αλήθεια, καθώς κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος σχετικά με αυτόν.

— Γιατί σκεφτήκατε να δημιουργήσετε μια τηλεοπτική σειρά με θέμα έναν φανταστικό Πάπα;

Δεν μου είναι εύκολο να εξηγήσω πώς προέκυψε το «Young Pope». Μια τηλεοπτική σειρά δεν παύει να είναι τεράστια δουλειά για να συνοψίσω σε λίγες λέξεις πώς το συνέλαβα ‒ εμπλέκονται πολλά άτομα και χρειάζονται χρόνια για να υλοποιηθεί. Ο κρίσιμος παράγοντας στη σειρά είναι πως το Βατικανό δεν έχει καμία σχέση με το τι γίνεται αυτήν τη στιγμή στην κοινωνία κι αυτό με βοηθά αφάνταστα, γιατί δεν μου αρέσουν τα σύγχρονα θέματα, συνεπώς συμπίπτουμε με το Βατικανό. Η κατάδυσή μου σε έναν αρχαίο κόσμο, που ωστόσο συνεχίζει να υφίσταται στις μέρες μας, ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργία ενός κόσμου που επιθυμώ να πλάσω. Μία ακόμα πλευρά της ιστορίας αυτής που με ιντριγκάρει είναι πως ο Πάπας είναι ρεαλιστικό πρόσωπο και ταυτόχρονα καθόλου ρεαλιστικό. Ελάχιστοι γνωρίζουν τι σκέφτεται και τι κρύβεται πίσω από αυτόν, κάτι που μου δίνει την ελευθερία να επινοήσω πράγματα όπως εγώ κρίνω και την ίδια στιγμή να πω στο κοινό πως ότι λέω είναι αλήθεια, καθώς κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος σχετικά με τον Πάπα. Έτσι, έχω τη δυνατότητα να εξαπατήσω τον κόσμο, κάνοντας τη δουλειά μου όπως ακριβώς πρέπει. (γελάει)

— Πόσο ακριβή είναι τα σκηνικά στην ταινία;

Έτσι τα φανταστήκαμε. Όπως προείπα, κανείς δεν είναι απόλυτα σίγουρος, γιατί κανείς δεν τα έχει δει εκ των έσω, εκτός από τον Ποντίφικα και τους στενούς συμβούλους του. Ξέρετε, δεν θα το αμφισβητήσουν, γιατί, όπως έχει πει και ο φιλόσοφος Jean Améry, η έκβαση της άμεσης αντίστασης είναι πάντα η καταστροφή.

— Για ποιον λόγο ο Τζον Μάλκοβιτς εμφανίζεται με βαμμένα μάτια στο ξεκίνημα του δεύτερου κύκλου;

Α, είναι ένα τέχνασμα, γιατί ήθελα να τονίσω την αμφιλεγόμενη σεξουαλικότητά του.

— Και δεν είναι αναφορά στα smokey eyes του Σον Πεν στο «This must be the place»;

Όχι. Απλώς προέβαλα την απορία που θα είχαν και οι άνθρωποι του Βατικανού βλέποντάς τον.

— Φοβάστε ποτέ πως θα γίνετε στόχος λόγω αυτού που θα θεωρούσε μια μερίδα του κόσμου από προκλητικό έως εξοργιστικό;

Ποτέ. Διατηρώ την πεποίθηση πως είμαι ρεαλιστής και ότι δεν διατρέχω κανέναν κίνδυνο. Δεν θεωρώ πως παίρνω ρίσκο. Μπορεί να σφάλλω, αλλά αυτό πιστεύω για τον εαυτό μου.

— Στην καρδιά της ιστορίας που αφηγείστε ποια έκφανση του φανατισμού πραγματεύεστε;

Δεν θα ήθελα να μιλήσω αποκλειστικά για τον θρησκευτικό φανατισμό του Ισλάμ. Κοινωνικά βιώνουμε πλέον φανατισμό για όλα, από το φαγητό και τη μόδα μέχρι τα ζώα και το σεξ. Ο καθολικισμός βασίζεται στον φονταμενταλισμό και το Βατικανό, ως παλαιότατος θεσμός, τον εκφράζει ιστορικά και επίσημα και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα. Επιθυμώ, λοιπόν, να αναφερθώ στον φονταμενταλισμό, χωρίς να ορίζω σαφώς την προέλευσή του.

