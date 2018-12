Μυκήνες: Ο μυθικός κόσμος του Αγαμέμνονα

Ο Ταφικός Κύκλος Α των Μυκηνών κατά την ανασκαφή του Ερρίκου Σλήμαν το 1876. My excavations in the Acropolis of Mycenae – first view. Αυτό τον υπότιτλο έδωσε ο ίδιος ο Σλήμαν στη συγκεκριμένη φωτογραφία του 1876. Κατά την ανασκαφή των λακκοειδών τάφων η Σοφία Σλήμαν στήριζε ενεργά τον σύζυγό της• διακρίνεται κι αυτή στο μπροστινό μέρος της φωτογραφίας. Στο δεξί μέρος στέκεται ο ίδιος ο Σλήμαν, φορώντας στο κεφάλι μια κάσκα.