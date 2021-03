«Montero»: Ο Lil Nas X παραθέτει μια φράση του Πλάτωνα στο νέο του βίντεο

Ο Lil Nas X κυκλοφόρησε το πρώτο του κομμάτι για το 2021, που έχει τίτλο “Montero (Call Me by Your Name)”. Στο βίντεο-υπερπαραγωγή, που έχει σκηνοθετήσει ο Tanu Muino, όλοι οι χαρακτήρες ερμηνεύονται από τον 21χρονο ράπερ.

Στο βίντεο η Eύα τα φτιάχνει με το φίδι, μια pole dancer ξεμυαλίζει τον διάβολο και κάτι τύποι με περούκες δένουν ένα φυλακισμένο. Επιπλέον, στο 1:10 της διάρκειας, πάνω στο Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού διαβάζει κανείς μια πρόταση από το «Συμπόσιον» του Πλάτωνα στα αρχαία ελληνικά «Ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ».

Η παραγωγή του τραγουδιού είναι των Take a DayTrip, Omer Fedi και Roy Enzo ενώ ο Lil Nas X, που το πραγματικό του όνομα είναι Montero Lamar Hill, μοιράστηκε ένα γράμμα στον εαυτό του όταν ήταν 14 ετών:

«Αγαπητέ 14χρονε Montero,

Έγραψα ένα κομμάτι με τίτλο το όνομα μας. Είναι για ένα άτομο που γνώρισα το περασμένο καλοκαίρι. Ξέρω ότι υποσχεθήκαμε να μην κάνουμε ποτέ δημόσιο coming out, γνωρίζω ότι υποσχεθήκαμε να μη γίνουμε ποτέ σαν «αυτή» την κατηγορία των γκέι ατόμων, γνωρίζω ότι ορκιστήκαμε να πεθάνουμε με αυτό το μυστικό, αλλά αυτό θα ανοίξει τις πόρτες σε άλλα queer άτομα απλά να υπάρχουν. Βλέπεις, για μένα είναι πολύ τρομακτικό, ο κόσμος θα θυμώσει. Θα πουν ότι σπρώχνω μια ατζέντα. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το κάνω. Η ατζέντα θα κάνει τον κόσμο να σταματήσει να ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι και να τους επιβάλλει το πώς θα πρέπει να είναι. Σου στέλνω την αγάπη μου από το μέλλον».

Ο Lil Nas X επίσης ανακοίνωσε ότι το ντεμπούτο του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο. «Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να μάθει ότι το 2021 πρόκειται να είναι μια τρομερή χρονιά για μένα. Όχι μόνο μουσικά αλλά για τα πάντα», είχε δηλώσει πέρσι. Στις αρχές του 2021 το χιτ του “Old Town Road” έγινε πλατινιένο για 14η φορά, σπάζοντας το ρεκόρ της RIAA.