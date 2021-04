ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ;

Έντονες υπήρξαν οι διαμάχες, τεχνικού και αισθητικού χαρακτήρα, για τα έργα στην Ακρόπολη, δόθηκαν απαντήσεις από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως στις αιτιάσεις σχετικά με το τεχνικό μέρος των επεμβάσεων, και οι αντιπαραθέσεις δείχνουν να καταλαγιάζουν.

Ωστόσο, μια δήλωση του Μανόλη Κορρέ δημιουργεί ορισμένες απορίες. Είπε ο κ. Κορρές σε πρόσφατη διαδικτυακή διάλεξη: «Ο ιδανικός για εμένα τρόπος είναι η ανάπλαση επιφάνειας από παρόμοιο βράχο, αλλά αυτό κοστίζει πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο. Αν ήμουν νέος ίσως το δοκίμαζα, αλλά ξέρω πόσο δύσκολα είναι να περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Κινηθήκαμε ρεαλιστικά με ένα υλικό που είναι στενός συγγενής του φυσικού βράχου. Το σκυρόδεμα είναι κοντά στη φύση».

Αναμφισβήτητα και δικαίως, ο Μανόλης Κορρές αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος ειδήμονας στα θέματα της Ακρόπολης, και τούτο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον επικεφαλής της συντήρησης των μνημείων της. Προφανώς, επίσης, αυτό δεν αποτελεί και ικανή συνθήκη όσον αφορά προτεινόμενες λύσεις.

Ο κ. Κορρές ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια δεύτερη λύση, και μάλιστα «ιδανική», η οποία είναι μεν πολύ δύσκολη, αλλά τεχνικά εφικτή. Συμπληρώνει, όμως, ότι «κοστίζει πάρα πολύ». Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν γνωρίζαμε την τάξη μεγέθους του κόστους ανάπλασης της επιφάνειας από παρόμοιο βράχο. Διότι, αν το κόστος είναι υψηλό, αλλά όχι απαγορευτικό, υπάρχει σαφώς ζήτημα. Διότι για την Ακρόπολη μιλάμε.

• • •

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Μια δήλωση του επικεφαλής του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης, Γκάο Φου, σε επιστημονικό συνέδριο το Σάββατο 10 Απριλίου 2021, αναζωπύρωσε τη διαμάχη για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο Γκάο Φου είπε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια «δεν έχουν πολύ υψηλά ποσοστά προστασίας», και ότι η Κίνα εξετάζει τον συνδυασμό εμβολίων ως δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Μολονότι αργότερα διευκρίνησε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύτηκε και ότι εννοούσε «όλα τα εμβόλια», η αρχική του αναφορά ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε τα πέντε κινεζικά εμβόλια, κυρίως αυτά της κρατικής εταιρείας Sinopharm και της ιδιωτικής Sinovac. Άλλωστε, η δήλωσή του εξαφανίστηκε από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Είναι άγνωστη η αποτελεσματικότητα των κινεζικών εμβολίων, η οποία κυμαίνεται από το 50,4% μέχρι το 79% βάσει των ανακοινώσεων των εταιρειών. Επιπλέον, δεν έχει δημοσιευτεί καμιά σχετική επιστημονική μελέτη, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν τα έχει εγκρίνει.

Παρά ταύτα, πολλές χώρες τα έχουν υιοθετήσει στην Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, στη δε Ευρώπη, η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Το βέβαιο είναι ότι η κινεζική «διπλωματία των εμβολίων» θεωρείται επιτυχημένη, διότι επέτρεψε την Κίνα να διεισδύσει σε σειρά χωρών, υπερτονίζοντας μάλιστα το επιχείρημα ότι κατέστησε τα εμβόλια «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό».

Είναι άγνωστο αν η δήλωση αυτή του Γκάο Φου θα επηρεάσει τις αποφάσεις των κρατών. Προς το παρόν, πάντως, η Χιλή και η Ινδονησία ανακοίνωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στα κινεζικά εμβόλια. Από τηνάλλη, όμως, θα ήταν περίεργο να αυτο-υπονομεύσουν τις αποφάσεις τους.

Πηγή: AP, BBC, Le Monde

• • •

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, θα ανακοινώσει σήμερα την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, μεταθέτοντας απλώς την ημερομηνία από την 1η Μαΐου, που είχαν συμφωνήσει ο Ντ. Τραμπ και οι Ταλιμπάν, στην 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους που προκάλεσε την αποστολή των στρατευμάτων.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ δήλωσε: «Σύμφωνα με νέες πληροφορίες η διοίκηση σχεδιάζει να το σκάσει και να εγκαταλείψει τη μάχη στο Αφγανιστάν. Εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν είναι σοβαρό σφάλμα».

Ύστερα από 20 χρόνια παρουσίας, 2 τρισεκατομμύρια δολάρια δαπάνες, και καμιά προοπτική επιτυχίας, ακούγεται κάπως περίεργα το «εσπευσμένη».

• • •

ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Το Facebook κατέβασε τη σελίδα της γαλλικής πόλης Bitche, επειδή τη λένε Bitche.

Μετά από έναν σχεδόν μήνα και πολλές αναφορές, τελικά την αποκατέστησε.

Τώρα πρέπει να ευχηθούμε ολόψυχα καλά ξεπερδέματα και σε αυτές τις γαλλικές πόλεις και χωριά: Orgy, Condom, Pussy, Anus.

(Πάντως, οι Καβαλιώτες δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι το Kavala δεν σημαίνει τίποτα στα αγγλικά.)

• • •

ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΠΑΠΥΡΟΥΣ

Επινόηση των Αιγυπτίων την τέταρτη χιλιετία π.Χ., ο πάπυρος χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 12 αιώνα μ.Χ.

Σήμερα, μόνο ένα χωριό κατασκευάζει παπύρους, του οποίου οι κάτοικοι παλεύουν να κρατήσουν τις δουλειές τους που επλήγησαν από την πανδημία λόγω της απουσίας τουριστών.

These papyrus makers are determined to carry on this piece of Egypt’s history pic.twitter.com/PfAms4RKLQ