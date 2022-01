TURKOVAC: ΕΜΒΟΛΙΟ ή ΔΙΑΛΥΜΑ;

Η Τουρκία παρασκεύασε το δικό της εμβόλιο, ονόματι Turkovac, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται ο Ταγίπ Ερντογάν και κυβερνητικά στελέχη.

Το εμβόλιο ανέπτυξε ομάδα Τούρκων ερευνητών υπό τον καθηγητή δρ. Aykut Özdarendeli, οι οποίοι εργάζονται στο πανεπιστήμιο Erciyes της κεντρικής Ανατολίας.

Το εμβόλιο εγκρίθηκε με διαδικασίες επείγουσας χρήσης στις 22 Δεκεμβρίου 2021, και ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτησε την προσπάθεια ως μέρος της «διπλωματίας υγείας» που ακολούθησε από την έναρξη της πανδημίας, προσθέτοντας ότι «θα μοιραστούμε το εμβόλιο με όλη την ανθρωπότητα».

Αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Η πρόεδρος της Τουρκικής Ιατρικής Ένωσης (TTB), δρ. Şebnem Korur Fincancı, δήλωσε το περασμένο Σάββατο: «Δεν δημοσιεύτηκαν καν τα προκαταρκτικά δεδομένα της φάσης 3 της μελέτης του εμβολίου Turkovac. Η προθεσμία για τη συμπλήρωση των προκαταρκτικών δεδομένων χρειάζεται ακόμη 13 μέρες, η δε μελέτη θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από τώρα».

Ο γενικός γραμματέας της TTB, δρ. Vedat Bulut, ήταν κατηγορηματικός: «Μπορώ να πω πως δεν υπάρχει εμβόλιο για να μιλήσω περί αυτού. Υπάρχει ένα διάλυμα που ισχυρίζεται ότι είναι εμβόλιο».

Ο Ερντογάν πέρασε στην αντεπίθεση, και τους χαρακτήρισε «λαμόγια», «ψεύτες» και «απατεώνες». Με τα χάλια της τουρκικής οικονομίας, χρειάζεται απεγνωσμένα επιτυχίες. Προφανώς, δεν πρόκειται να αφήσει «περίεργους» επιστήμονες να του χαλάσουν το στόρι με τις «περίεργες» επιστημονικές τους απόψεις.

Πηγή: Daily Sabah, duvaR.english, Business Turkey

ΡΕΚΟΡ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία των ΗΠΑ λόγω της Covid-19 κατέγραψαν νέο ρεκόρ χθες με 132.646 νοσηλείες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 132.051 νοσηλειών που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Οι νοσηλείες, που αυξάνονται σταθερά από τα τέλη Δεκεμβρίου, διπλασιάστηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Διαμάχη έχει ξεσπάσει για το κατά πόσον αφορούν εισαγωγές «λόγω covid» ή «με covid», δηλαδή για ασθενή που εισήχθη για άλλη αιτία και διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός. Η πλειονότητα (57%) όλων των πρόσφατων νοσηλειών στη Νέα Υόρκη έγιναν «λόγω covid», εύρημα που συμβαδίζει με το αντίστοιχο 63% της Αγγλίας.

Λόγου του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων, η Όμικρον προκαλεί περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες παραλλαγές, και εν πάση περιπτώσει, η πίεση που ασκείται στο υγειονομικό σύστημα συναρτάται με τους απόλυτους αριθμούς.

Εξάλλου, αντίστοιχη μελέτη στο Μαϊάμι έδειξε ότι ο υψηλός αριθμός νοσηλειών οφείλεται πρωτίστως σε ανεμβολίαστους — 6 φορές περισσότεροι από τους διπλοεμβολιασμένους και 14 φορές περισσότεροι από τους τριπλοεμβολιασμένους —, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι η ενισχυτική δόση προστατεύει 2 τουλάχιστον φορές περισσότερο από τους δύο εμβολιασμούς.

Πηγή: Reuters

ΜΕΡΙΚΟ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΑΝΤΖΙΝ

Οι κάτοικοι της κινεζικής πόλης, Τιαντζίν, είχαν δίκιο που ερμήνευσαν τα μαζικά τεστ ως προάγγελο λοκντάουν.

Στην πόλη επεβλήθη χθες μερικό λοκντάουν τριών ζωνών, ανάλογα με την αυστηρότητα των μέτρων.

Τρεις βδομάδες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η πρώτιστη φροντίδα των κινεζικών αρχών είναι να μην υπάρξει διάδοση της πανδημίας, ιδίως της Όμικρον, στο Πεκίνο.

Οι περισσότερες μετακινήσεις των κατοίκων της Τιαντζίν έχουν προορισμό το Πεκίνο, που η αεροπορική απόστασή του είναι μόλις 107 χιλ. Εξ ου οι εύλογοι φόβοι ότι η παραλλαγή Όμικρον είναι ήδη παρούσα στην κινεζική πρωτεύουσα.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Ιδιωτικό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση πάνω στις ράγες σιδηροδρομικής γραμμής.

Αστυνομικοί κατάφεραν να βγάλουν τον τραυματισμένο πιλότο από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το διαλύσει διερχόμενο τρένο.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo