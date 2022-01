Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΟΜΙΚΡΟΝ

Το Ισραήλ είχε 16.115 νέα κρούσματα την περασμένη Τετάρτη, τα διπλάσια από την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, ενώ προχθές Σάββατο 18.780. Τα ενεργά κρούσματα ανέρχονται σε 117.860, εκ των οποίων άνω των 99.000 εντοπίστηκαν την περασμένη βδομάδα, το δε 90% των κρουσμάτων οφείλονται στην Όμικρον.

Η επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο υπουργείο Υγείας, δρ. Σάρον Αλρόι-Πρέις, δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση: «Δεν υπάρχει έλεγχος στο κύμα της Όμικρον».

Όσον αφορά τα μέτρα, πρόσθεσε: «Κάνουμε κατά το δυνατόν περισσότερα για να περιορίσουμε τις μολύνσεις και να μειώσουμε τη δύναμη αυτού του κύματος, αλλά θα είναι μεγάλο κύμα». Και για την ανοσία της αγέλης, διευκρίνησε: «Βλέπουμε πως η Όμικρον μολύνει άτομα που ανάρρωσαν [από προηγούμενες παραλλαγές]. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη παραλλαγή δεν θα μολύνει άτομα που είχαν μολυνθεί με την Όμικρον; Δεν μπορώ να δώσω βάρος σε τέτοιες προβλέψεις».

Ο Άλμπερτ Μπουρλά χθες επιβεβαίωσε ότι «τα εμβόλια και η φυσική ανοσία δεν διαρκούν πολύ» και ότι «η ανοσολογική απόκριση διαρκεί μερικούς μήνες».

Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που να υιοθέτησε την «ανοσία της αγέλης». Ούτε η δική μας κυβέρνηση, παρά τα όσα έγραψε προχθές η «Αυγή».

Η ανοσία της αγέλης είναι συνωνυμία/ευφημισμός τού «δεν μπορούμε να ελέγξουμε την Όμικρον», από τη στιγμή που, ορθά ή εσφαλμένα, αποκλείστηκε το καθολικό λοκντάουν.

Εξ ου και τα σπασμωδικά μέτρα (που εννοείται ότι κρίνονται), εξ ου και οι συνεχείς τονωτικές ενέσεις αισιοδοξίας. Όπως στο Ισραήλ, παντού λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των μολύνσεων, αλλά η σταθερά είναι μία: ο εμβολιασμός.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σπασμωδικότητας των μέτρων και της σύγχυσης στο Ισραήλ, κατά την Haaretz, η απουσία εθνικής οδηγίας που επιτρέπει στους διευθυντές να αποφασίζουν κατά το δοκούν πώς θα γίνονται τα μαθήματα (διά ζώσης, τηλεκπαίδευση, με συνδυασμό τους).

Πηγή: The Times of Israel, Haaretz

• • •

5.000 ΤΕΣΤ/ΛΕΠΤΟ

Στη βόρεια παραθαλάσσια πόλη της Κίνας, Τιαντζίν, εντοπίστηκε συστάδα 20 κρουσμάτων covid-19 (15 μαθητές ηλικίας 8-13 ετών, 4 γονείς, 1 μέλος του προσωπικού σχολείου), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο της Όμικρον.

Πρόκειται για τα δύο πρώτα επίσημα αναγνωρισμένα κρούσματα της Όμικρον. Σήμερα αναφέρονται δύο ακόμη κρούσματα στην πόλη Anyang (πληθυσμός 5,2 εκατ.).

Οι Κινέζοι αποφάσισαν να κάνουν τεστ σε όλους τους κατοίκους της Τιαντζίν σε δύο μέρες. Ο πληθυσμός της είναι 14.000.000, ήτοι θα κάνουν 7.000.000 τη μια και 7.000.000 την επομένη.

Δεν ξέρω αν και πώς θα καταφέρουν να κάνουν 5.000 τεστ/λεπτό. Πάντως, στην αγορά τροφίμων φαίνεται πως επικράτησε πανικός, διότι οι κάτοικοι ερμήνευσαν τα μαζικά τεστ ως προάγγελο λοκντάουν. Επιπλέον, είναι πολύ πρόσφατα τα προβλήματα τροφοδοσίας των νοικοκυριών που παρατηρήθηκαν στην υπό αυστηρό λοκντάουν πόλη Σιάν.

Πηγή: AP, Reuters

The grocery shopping crowds in Tianjin today - some called it 'panic buying', others said people were just doing what they should do after facing a lockdown and seeing what happened in Xi'an. pic.twitter.com/HNlue6ozzR