ΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ

Κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα θα περάσουμε τους 9.000 θανάτους από την covid-19.

Μέχρι χθες είχαμε 8.961 θανάτους.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, 266.

Με άλλα λόγια, το δεύτερο επτάμηνο της πανδημίας είχαμε 8.695 περισσότερους θανάτους, ήτοι 32,7 φορές περισσότερους από το πρώτο εξάμηνο ή αύξηση 3.270%.

Το αν η διαχείριση της πανδημίας το πρώτο εξάμηνο ήταν επιτυχημένη, ενώ το επόμενο διάστημα αποτυχημένη είναι υπό συζήτηση.

Είμαι, όμως, βέβαιος ότι το σπάσιμο και ενός ακόμη «ψυχολογικού φράγματος» δεν πρόκειται να ταράξει την ησυχία μας. Ο άνθρωπος διαθέτει εκπληκτική ικανότητα προσαρμογής. Θα τολμούσα να πω, περισσότερο τον επηρεάζει το σπάσιμο ψυχολογικών φραγμάτων στο χρηματιστήριο παρά στον αριθμό των νεκρών. Πιθανόν, διότι πιστεύουμε ότι ο μεν θάνατος αφορά άλλους, ενώ το χρηματιστήριο την τσέπη μας.

• • •

ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το 2014, το Μαυροβούνιο δανείστηκε από την Κίνα ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα ενώνει την Αδριατική με τη Σερβία.

Η μικρή αυτή χώρα των 600.000 κατοίκων δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο για το ημιτελές έργο, του οποίου η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί τον προσεχή Ιούλιο, και έκανε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να τη βοηθήσει.

Τελικά, χθες οι Βρυξέλες απέρριψαν το αίτημα της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, το οποίο είναι ίσο με το ένα τέταρτο του συνολικού χρέους της χώρας. Ο εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Πίτερ Στάνο, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος του Μαυροβουνίου και ότι «συνεχίζουμε να το υποστηρίζουμε, αλλά δεν αποπληρώνουμε χρέη προς τρίτες χώρες».

Ωστόσο, η ΕΕ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τη χώρα να ολοκληρώσει το έργο, στο οποίο το κινεζικό δάνειο ξοδεύτηκε για τα 44 χιλιόμετρα από τα 165 του αυτοκινητοδρόμου.

Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει το υπό ένταξη Μαυροβούνιο να μην προχωρήσει στη σύναψη του δανείου με την Κίνα που καλύπτει το 85% του κόστους του αμφιλεγόμενου αυτοκινητόδρομου.

Από την άλλη, η κριτική προς την απόφαση της ΕΕ εστιάζεται στο ότι ευνοεί τη γεωπολιτική επιρροή της Κίνας, η οποία από το 2012 ανέπτυξε τη λεγόμενη στρατηγική «17 1», όπου το 1 είναι η Κίνα και το 17 αναφέρεται σε χώρες της ΕΕ (π.χ. Ελλάδα, Ουγγαρία) και βαλκανικές χώρες εκτός ΕΕ.

Άλλωστε, είναι συχνές οι επισημάνσεις ότι η Κίνα επιχειρεί να εγκλωβίσει χώρες στην «παγίδα του χρέους» στο πλαίσιο των «δρόμων του μεταξιού»

Πηγή: France Inter, Politico

• • •

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Υπήρχαν δύο συντριβάνια σε στυλ Αρ Ντεκό που διακοσμούσαν ένα σταυροδρόμι στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Το 2014, τα μετακίνησαν προσωρινά λόγω των εργασιών για τις γραμμές του τραμ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συντριβάνια θα τοποθετούνταν στη θέση τους.

Οι εργασίες για το τραμ τέλειωσαν, αλλά τα συντριβάνια δεν επέστρεψαν, και ξεχάστηκαν.

Πριν από έναν μήνα, ξεκίνησε συζήτηση για τη διαμόρφωση της περιοχής, τα θυμήθηκαν, και άρχισαν να αναρωτιούνται: Πού βρίσκονταν; Τα έκλεψαν; Καταστράφηκαν;

Κανένας αρμόδιος δεν γνώριζε.

Λιγάκι αστείο πώς «εξαφανίστηκαν», αν σκεφτεί κανείς ότι καθένα από τα συντριβάνια ζυγίζει 10 τόνους.

• • •

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ωραία εκδήλωση και για όσους συμμετείχαν και για το τιμώμενο πρόσωπο.

Δάσκαλοι και μαθητές στέκονται στους διαδρόμους ενός δημόσιου σχολείου της Οκλαχόμα για να τιμήσουν την υπεύθυνη της καφετέριας που πήρε την αμερικανική υπηκοότητα.

WALK OF HONOR: Staff and students line the hallways of an Oklahoma public school to celebrate their cafeteria manager after she passed her U.S. citizenship test. pic.twitter.com/wNPOVArAF5