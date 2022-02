ΠΙΟ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ

Μετά την ανακοίνωση ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη είναι αλβανικής καταγωγής υπήρξε ρατσιστικό παραλήρημα στα κοινωνικά μέσα.

Παρότι ο «Αλβανός» γεννήθηκε, μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στη χώρα μας, γρήγορα άρχισαν οι κραυγές ότι ο δολοφόνος δεν ήταν Έλληνας, ότι οι μετανάστες σκοτώνουν, ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα. Κοντολογίς, όλα τα ρατσιστικά κλισέ αραδιάστηκαν προκειμένου να αποδειχτεί ότι το ελληνικό DNA δεν έχει να κάνει με δολοφονίες, και ότι ο πραγματικός «εχθρός» είναι οι ξένοι.

Το παράδοξο, και γελοίο, στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όλοι αυτοί αποδεικνύονται 10 φορές πιο ρατσιστές από τους χούλιγκανς συμπατριώτες μας που έχουν αναγάγει την οπαδική βία σε τρόπο ζωής και σε «εχθρό» κάθε οπαδό άλλης ομάδας.

Διότι κολλητοί του «Αλβανού» ήταν οι Έλληνες χούλιγκανς, μαζί έκαναν τις εξορμήσεις εναντίον του οπαδικού «εχθρού», μαζί περνούσαν πολλές ώρες την ημέρα στις καφετέριες. Με δυο λόγια, τον είχαν αποδεχτεί ισότιμα στην παρέα τους.

Υπάρχει και συνέχεια. Το ρατσιστικό παραλήρημα στηρίχτηκε εν πολλοίς στην είδηση ότι ο «Αλβανός» ομολόγησε την ενοχή του.

Ύστερα από ώρες, έγινε γνωστό ότι ομολόγησε μεν τη συμμετοχή του στο συμβάν, αλλά όχι και την ενοχή του για τη δολοφονία. Έτσι από «φερόμενος ως δράστης» έγινε «εμπλεκόμενος σε ανθρωποκτονία».

Η αστυνομική έρευνα - προανάκριση που συνεχίζεται θα δείξει, ελπίζουμε σύντομα, ποιος ήταν τελικά ο δράστης της δολοφονίας. Τίποτα προς το παρόν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο δολοφόνος να είναι κάποιος «δικός μας», και οι ρατσιστικές κορώνες να πάνε στράφι.

• • •

ΚΑΠΝΟΣ 210 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ FACEBOOK

Η χθεσινή μέρα ήταν καταστροφική για τον όμιλο Facebook (Meta). Στο κλείσιμο της Wall Street χθες, η μετοχή του υποχώρησε πάνω από 20%, και 210 δισ. δολάρια έγιναν καπνός.

Το Metaverse στοίχισε πάνω από 10 δισ. δολάρια, αλλά απέφερε μόνον 2,3 δισ. δολάρια. Οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες του Facebook μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο από 1,930 σε 1,929 δισ.

Για σύγκριση, οι μετοχές της Alphabet Inc (Google), που είχε ανακοινώσει ρεκόρ πωλήσεων το τέταρτο τρίμηνο έπεσαν 2%, αφού είχαν ανέβει 8% την προηγουμένη.

Πηγή: Le Monde, Reuters

• • •

ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος, την 1η Φεβρουαρίου, από το αιματηρό πραξικόπημα στη Μιανμάρ.

Παρά την εξωφρενική βία της στρατιωτικής χούντας εναντίον των πολιτών, η αντίστασή τους δεν κάφθηκε. Παρατηρητές συμφωνούν ότι ο λαός της Μιανμάρ ανέπτυξε το μεγαλύτερο και το πιο ενωτικό από τα κινήματα αντίστασης στη μακρά ιστορία των δημοκρατικών αγώνω εναντίον των στρατιωτικών.

Το βίντεο δείχνει μια εικόνα της «σιωπηλής απεργίας» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

A year since the military takeover in Myanmar: citizens again show their defiance with a "silent strike". Video from @AP shows Yangon's streets largely deserted, despite threats of punishment from the authorities for those who stay at home or close their shops. pic.twitter.com/uyUiNBFAMH