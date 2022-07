Ο Ζελένσκι επικρίνει τους Έλληνες εφοπλιστές

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Δεν είναι σαφές αν υποκρύπτονται εντάσεις μεταξύ τους, πάντως είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που εμφανίζεται δημοσίως διαφωνία μεταξύ του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Χθες, το Γενικό Επιτελείο δήλωσε ότι τα άτομα που υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία, οι κληρωτοί και οι έφεδροι θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το τοπικό γραφείο στρατιωτικής καταγραφής και κατάταξης προκειμένου να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους.

Μέσα στην ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος απαίτησε εξηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς των κληρωτών, και κατέληξε λέγοντας: «Ζητώ από το Γενικό Επιτελείο να μην λάβει παρόμοιες αποφάσεις χωρίς εμένα στο μέλλον».

Η παρέμβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είναι τυπικά τουλάχιστον και επικεφαλής του στρατού, καταδεικνύει ηγετική πυγμή. Από την άλλη, φαίνεται πως το Γενικό Επιτελείο ανησυχεί ότι, αν κληρωτοί και έφεδροι μπορούν να φεύγουν από την πόλη τους, θα αποδυναμώνεται η άμυνά της.

Πηγή: The Kyiv Independent

• • •

ΤΟ «ΝΟΜΠΕΛ» ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Απενεμήθησαν χθες τα Μετάλλια Fields 2022, η ανώτατη τιμητική διάκριση γνωστή και ως το «Νόμπελ» των Μαθηματικών. Οι φετινοί νικητές είναι η 37χρονη Maryna Viazovska της Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης, ο 35χρονος James Maynard του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο 36χρονος Hugo Duminil-Copin του πανεπιστημίου της Γενεύης και ο 39χρονος June Huh του πανεπιστημίου του Πρίνστον.

Τα Μετάλλια Fields απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια το πολύ σε τέσσερις μαθηματικούς ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Το έργο και των τεσσάρων είναι λίαν υψηλού επιπέδου, αλλά μια σύντομη μνεία αξίζει να γίνει στη γυναίκα των βραβευμένων λόγω της καταγωγής της.

Η Maryna Viazovska γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κίεβο. Είναι η δεύτερη μόλις γυναίκα που κερδίζει το μετάλλιο στα 86 χρόνια της ύπαρξής του, μετά την Ιρανή Maryam Mirzakhani (μετάλλιο 2014) που δυστυχώς πέθανε νέα το 2017 από καρκίνο του στήθους.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Viazovska δεν ζούσε πλέον στην Ουκρανία, αλλά η οικογένειά της ήταν ακόμη εκεί. Οι δύο αδελφές της, η 9χρονη ανιψιά της και ο 8χρονος ανιψιός της ξεκίνησαν για την Ελβετία στις αρχές Μαρτίου, όπου έμειναν με τη Viazovska, τον σύζυγό της, τον 13χρονο γιο της και τη 2χρονη κόρη της.

Οι γονείς της Viazovska, η γιαγιά και άλλα μέλη της οικογένειας παρέμειναν στο Κίεβο, παρά τις εκκλήσεις της να φύγουν. Η 85χρονη γιαγιά της, που είχε βιώσει τον πόλεμο και την κατοχή ως παιδί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αρνήθηκε και οι γονείς της δεν ήθελαν να την αφήσουν μόνη. Η γιαγιά της «δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δεν θα πεθάνει στην Ουκρανία», είπε η Viazovska, «επειδή πέρασε όλη της τη ζωή εκεί».

Η Viazovska δήλωσε τον Μάιο ότι παρόλο που ο πόλεμος και τα μαθηματικά υπάρχουν σε διαφορετικά μέρη του μυαλού της, δεν έκανε πολλές έρευνες τους τελευταίους μήνες. «Δεν μπορώ να δουλέψω όταν βρίσκομαι σε σύγκρουση με κάποιον ή όταν συμβαίνει κάτι συναισθηματικά δύσκολο», είπε.

Facebook Twitter Οι νικητές των Μεταλλίων Fields 2022 (από τα αριστερά): Maryna Viazovska της Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης, James Maynard του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Hugo Duminil-Copin του πανεπιστημίου της Γενεύης και June Huh του πανεπιστημίου του Πρίνστον.

• • •

Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Μετά τις παραιτήσεις των υπουργών Οικονομικών και Υγείας στη Βρετανία, και ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί στον «αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής.

Παρότι οι δύο σημαντικές παραιτήσεις δεν οδήγησαν άμεσα σε μη διαχειρίσιμη κρίση, οι βουλευτές των Τόρις που επικρίνουν τον Μπόρις Τζόνσον πιστεύουν ότι το τέλος πλησιάζει για τον πρωθυπουργό.

Ούτε ο Ζελένσκι φαίνεται πλέον ότι μπορεί να «σώσει» τον Τζόνσον.

Κάθε φορά που βρισκόταν σε δύσκολη θέση τους τελευταίους μήνες λόγω των σκανδάλων, ο Τζόνσον τηλεφωνούσε στον Ζελένσκι. Και αυτό συνέβαινε συχνότατα. Ήταν φανερό ότι προσπαθούσε να μεταθέσει επικοινωνιακά την ατζέντα σε ένα θέμα που συγκινούσε τους πολίτες.

Αυτό που είχε πλέον γίνει ευρέως αντιληπτό, το τεκμηρίωσε η Jane Merrick του Time με σχετική έρευνα που παρουσιάζεται συνοπτικά στο επόμενο τουίτ.

It's what he does... pic.twitter.com/gsnZOijSEF