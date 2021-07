Kαμήλες στην Κομοτηνή

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Η Ρωσίδα χρυσή ολυμπιονίκης του πατινάζ, Τατιάνα Νάβκα, δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα ομοφοβικά σχόλια για τον Ισπανό γυμναστή της ρυθμικής γυμναστικής, Κρίστοφερ Μπενίτεθ. Η Νάβκα έγραψε ότι η ρυθμική γυμναστική είναι «γυναικείο άθλημα», ότι είναι ευχαριστημένη που δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη χώρα της, ότι ελπίζει να μην υπάρξουν ποτέ, και αναρωτήθηκε τι είδους άτομα μεγαλώνουν στη Δύση.

Τον Μπενίτεθ υποστήριξαν πολλοί, μεταξύ των οποίων οι αθλητές της ρυθμικής γυμναστικής Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, Kaitlyn Weaver, και ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Νάβκα είναι παντρεμένη με τον επί πολλά έτη γραμματέα τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Δεν είναι αδικαιολόγητες, επομένως, οι υπόνοιες ότι δεν εξέφρασε απλώς την προσωπική της άποψη, αλλά ότι με την παρέμβασή της επεδίωξε να στηρίξει την ομοφοβική κρατική πολιτική του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Russian Olympic gold medalist Tatiana Navka has criticized a male gymnast Cristofer Benitez for doing the sport he loves.



But the Spanish athlete has found support from other players, as well as the government. #Tokyo2020pic.twitter.com/nmtpIvEYP7