ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η παραλλαγή Όμικρον ευθύνεται πλέον για το 95,4% των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ της τελευταίας βδομάδας, σύμφωνα με αναπροσαρμοσμένη εκτίμηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (CDC) που δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη. Η Όμικρον σχεδόν εκτόπισε την παραλλαγή Δέλτα που ευθύνεται μόνον για το υπόλοιπο 4,6% των κρουσμάτων.

Η μεταδοτικότητα της Όμικρον είναι απίστευτη. Τα κρούσματά της ήταν τις τρεις προηγούμενες βδομάδες το 8,0%, 37,9% και 77% των κρουσμάτων, και τη βδομάδα που τέλειωσε την πρωτοχρονιά 95,4%.

Τα περισσότερα μοντέλα προβλέψεων δείχνουν ότι θα κορυφωθεί «πριν από το τέλος του Ιανουαρίου 2022», ο ρυθμός των νέων κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων αναμένεται να επιβραδυνθεί τον Μάρτιο, αλλά «θα παραμείνει υψηλός» συγκρινόμενος με τα χαμηλά επίπεδα του προηγουμένου Ιουνίου.

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι η Όμικρον αποτελεί μικρότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, τα μοντέλα δείχνουν ότι το στέλεχος παραμένει αρκετά επικίνδυνο, ώστε το τρέχον κύμα να οδηγήσει στις κορυφώσεις των χειρότερων ημερών της Δέλτα.

Η παραλλαγή Όμικρον ευθύνεται πλέον για το 95,4% των νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ.

• • •

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ

Χθες καταγράφηκαν 50.126 κρούσματα στη χώρα.

Στη Θεσσαλονίκη ήταν 5.459, τα δε ενεργά κρούσματα κυμαίνονται μεταξύ 218.900 και 364.800 χιλιάδες.

Αυτό σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση ένας στους 3 και στην καλύτερη ένας στους 5 είναι συμπτωματικό ή ασυμπτωματικό κρούσμα (υπολογισμοί τού καθηγητή Θεόδωρου Χατζηπαντελή).

Καλημέρα καχυποψία, θα λέγαμε, προσαρμόζοντας το «Καλημέρα θλίψη» στα καθ΄ημάς. Έτσι όπως πάμε, θα φυλαγόμαστε και από τη σκιά μας.

Στη χειρότερη περίπτωση ένας στους 3 και στην καλύτερη ένας στους 5 είναι συμπτωματικό ή ασυμπτωματικό κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

• • •

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Νέο ρεκόρ σημείωσε η λεγόμενη «Μεγάλη Παραίτηση» τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bureau of Labor Statistics, η οικειοθελής παραίτηση από την εργασία, που ανήλθε στα 4,53 εκατομμύρια, παρουσιάζει αύξηση 8,9% από τον Οκτώβριο και σπάει το ρεκόρ Σεπτεμβρίου των 4,36 εκατομμυρίων.

Έχουν διατυπωθεί πολλές εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό, λιγότερο ή περισσότερο πειστικές. Αναφέρω την άποψη του καθηγητή, Μπράντφορντ Ντελόγκ: «Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο της πανδημίας είναι ότι τροφοδότησε έναν μετασχηματισμό της εργασίας και της θέσης εργασίας που είτε θα χρειάζονταν δεκαετίες, αν δεν υπήρχε ο ιός, είτε δεν θα συνέβαιναν ποτέ». Οι αλλαγές αυτές επιβάλλουν στην κυβέρνηση και στους εργοδότες να άρουν τα εμπόδια, ώστε να καταστεί εμφανές στους εργαζόμενους ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες για δουλειά.

Η Μεγάλη Παραίτηση προκάλεσε πολλές δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό.

• • •

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Προδημοσίευση μελέτης Καναδών ερευνητών στο medRxiv («Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection») πριν από τέσσερις μέρες εκτιμά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της μόλυνσης (ανεξαρτήτως συμπτωμάτων ή σοβαρότητας) που προκαλείται από τις παραλλαγές Όμικρον και Δέλτα.

Η μελέτη ανάλυσε 3.442 κρούσματα Όμικρον, 9.201 κρούσματα Δέλτα και 471.545 αρνητικά τεστ. Δύο είναι τα κύρια συμπεράσματά της (αντιγράφω από την περίληψη).

Μετά από 2 δόσεις εμβολίων, η αποτελεσματικότητα έναντι της μόλυνσης Δέλτα έπεφτε σταθερά με την πάροδο του χρόνου, αλλά ανακτήθηκε στο 93% από την 7η μέρα και μετά, από την ημέρα που ελήφθη εμβόλιο mRNA ως τρίτη δόση.

Απεναντίας, η λήψη 2 δόσεων δεν παρείχε προστασία έναντι της Όμικρον. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μάλιστα ήταν 37% (τριάντα επτά τοις εκατό) από την 7η μέρα και μετά, από την ημέρα που ελήφθη εμβόλιο mRNA ως τρίτη δόση.

Η εργασία των Καναδών αφορά μόνον την προστασία έναντι της μόλυνσης από την Όμικρον, και όχι αν προκαλεί ήπια ή σοβαρή νόσηση. Τα αποτελέσματα είναι συμβατά, πάντως, με άλλα δεδομένα (π.χ. από τη Δανία και το Ισραήλ) που δείχνουν υψηλά ποσοστά μόλυνσης από την Όμικρον σε διπλοεμβολιασμένους και τριπλοεμβολιασμένους.

Ωστόσο, η τρίτη δόση με εμβόλιο mRNA «προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας έναντι της μόλυνσης από την Όμικρον στην άμεση χρονική περίοδο», σημειώνεται στη μελέτη, αλλά απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία (π.χ. μέτρα δημόσιας υγείας, προσαρμοσμένα εμβόλια) για την προστασία από τη μόλυνση της Όμικρον.

• • •

ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ

Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν χιονίζει το γιορτάζουν.

Το βίντεο δείχνει Σαουδάραβες να χορεύουν τον παραδοσιακό χορό «dabke» για να γιορτάσουν τη χιονόπτωση.

Άραβες, όμως, διόρθωσαν το ABC, λέγοντας ότι το «dabke» είναι χορός του Λεβάντε (Ανατολική Μεσόγειος), ενώ αυτός είναι ο ηλικίας 1.500 ετών «Dahha(a)», χορός της Βόρειας Αραβίας που τον χορεύει κυρίως η φυλή Ανάζα.

SINGING IN THE SNOW: Group of Saudi men performs a traditional dance, called a dabke, to celebrate the recent snowfall in Tabuk. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/QjVQcgewtQ — ABC News (@ABC) January 3, 2022

• • •

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Δύο χρήσιμα φιλολογικά ανέκδοτα, μιας και βρισκόμαστε στην περίοδο που συστήνονται ακόμη βιβλία της περασμένης χρονιάς.

Ο Σάμιουελ Τζόνσον εκφράζει εντελώς αρνητική γνώμη για το βιβλίο κάποιου μέτριου συγγραφέα, ο οποίος διαμαρτύρεται: «Μα δεν διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο μου!». Ο Τζόνσον απαντά: «Όταν το φιλέτο είναι υπερβολικά ψημένο, αρκεί μια μπουκιά».

Ο Προυστ στέλνει ένα αντίτυπο του Γκερμάντ στη Μαντάμ ντε Σεβινιέ που τη θαύμαζε νέος. Αυτή δεν το διαβάζει. Ο Προυστ παραπονιέται στον Κοκτώ που του απαντά: «Ο Φαμπρ έγραψε ένα βιβλίο για τα έντομα, αλλά δεν ζήτησε από τα έντομα να το διαβάσουν!».