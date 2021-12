ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ

Έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε e-shops και φυσικά καταστήματα προκειμένου να τεκμηριωθεί αν υπήρξε αισχροκέρδεια σχετικά με τις τιμές πώλησης μασκών αυξημένης προστασίας FFP2 και ΚΝ95, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με καταγγελίες υπήρξαν ανατιμήσεις μέχρι και 42%, μόλις ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022, περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο του 20% σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), από ό,τι είχε τον Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή πριν από την έναρξη της πανδημίας. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα.

Πέρα, όμως, από τη νομοθετική ρύθμιση και τα πρόστιμα, πρόκειται για στρεβλή και απεχθή μορφή του καπιταλισμού. Ξέρουμε από πολλές μελέτες ότι οι καταναλωτές αποδέχονται οι επιχειρήσεις να ανεβάζουν τις τιμές τους ή να μειώνουν τους μισθούς όταν αυξάνονται τα κόστη τους, αλλά το κρίνουν ανέντιμο όταν αυξάνεται η ζήτηση ή παρατηρούνται ελλείψεις. Θεωρείται, λόγου χάρη, ανέντιμο μια επιχείρηση να ανεβάζει τις τιμές ενός προϊόντος του οποίου διαθέτει ποσότητες σε απόθεμα, μόλις ανακοινωθεί αύξηση της γενικής του τιμής — το τυπικό παράδειγμα είναι η άμεση αύξηση της τιμής της βενζίνης στα πρατήρια, αμέσως μόλις ανακοινωθεί αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Η εντιμότητα πάει ζευγάρι με την αμοιβαιότητα. Η αμοιβαιότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι απέναντι σε φιλικές ενέργειες συμπεριφέρονται κατά κανόνα πολύ πιο ευγενικά και συνεργατικά· και, απεναντίας, σε εχθρικές ενέργειες πολύ πιο άσχημα έως και βίαια.

Είναι, συνεπώς, απολύτως φυσιολογική η οργή των πολιτών για τις προκλητικές αυξήσεις και μάλιστα σε είδη που αφορούν την ατομική και δημόσια υγεία· και θα είναι πλήρως αποδεκτές οι ποινές που θα επιβληθούν, όπου διαπιστωθούν παραβάσεις.

Θα αποτελέσει επίσης και ένα μικρό μάθημα σε όσους παπαγαλίζουν τον «νόμο της προσφοράς και της ζήτησης» ως εξήγηση των πάντων στον καπιταλισμό ή σε ό,τι νομίζουν ότι πρέπει να είναι ο καπιταλισμός.

• • •

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μπορεί να διαπνέονται από πατριωτικά έως εθνικιστικά αισθήματα, αλλά η ορθολογικότητα στη συμπεριφορά τους υπό κατάλληλες συνθήκες τελικώς επιβάλλεται.

Στο επόμενο βίντεο, Έλληνες και Βούλγαροι πολίτες καταναλωτές περνούν τα σύνορα για να κάνουν τις αγορές τους στην Τουρκία, εκμεταλλευόμενοι την πτώση της τουρκικής λίρας (χθες, 1 ευρώ = 13,11 λίρες).

Διόλου πρωτότυπο φαινόμενο. Έχει συμβεί πολλάκις στο παρελθόν και σε πολλές χώρες, λόγου χάριν, Γάλλοι περνούσαν αυθημερόν τα Πυρηναία για να ψωνίσουν στην Ισπανία, και κάτοικοι της Χιλής πήγαιναν στην Αργεντική για ψώνια όταν το πέσο κατρακυλούσε.

With the Turkish lira still volatile, shoppers from neighboring Greece and Bulgaria are crossing the border to stock up on cheaper groceries. pic.twitter.com/2JBR3VJckl