«ΝΤΡΟΠΗ» Η ΜΟΝΗ ΛΕΞΗ

Επτά μήνες μετά την προφυλάκισή του για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, στις 9 Μαρτίου 2021, στη Νέα Σμύρνη, ο λεγόμενος «Ινδιάνος» αποφυλακίζεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Επτά μήνες στη φυλακή. Δίχως κανένα σοβαρό ενοχοποιητικό στοιχείο.

Δεν ξέρω ποιοι ευθύνονται γι’ αυτή την ταλαιπωρία ενός αθώου πολίτη, αλλά η μόνη λέξη που ταιριάζει είναι «ντροπή».

Όμως γνωρίζω ότι θα πρέπει να ντρέπονται και όσοι πολίτες με περισσή ευκολία υιοθέτησαν τις κατηγορίες εναντίον του καθαρά από πολιτικό φανατισμό.

• • •

ΜΑΓΙΚΟΣ ΣΑΛΑΧ

Στο ισόπαλο 2 -2 της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Σίτι, έλαμψε ο Αιγύπτιος Μοχάμεντ Σαλάχ. Δημιούργησε το πρώτο γκολ της Λίπερπουλ με ασίστ στον Σαντιό Μανέ και πέτυχε το εντυπωσιακό δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ήταν ασυγκράτητος: «Επειδή αυτή η ομάδα ποτέ δεν ξεχνάει οτιδήποτε, οι οπαδοί της θα μιλούν γι’ αυτό το γκολ για πολύ, πολύ χρόνο, σε 50, 60 χρόνια, όταν θα θυμούνται αυτό το παιχνίδι».»

Δεν ξέρω αν θα το θυμούνται ύστερα από 50 χρόνια, αλλά γκολάρα ήταν.

Πηγή: Reuters

𝐒𝐭𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐥𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 😱



A goal we’ll never tire of watching. Out of this world from @MoSalah 👏 pic.twitter.com/mZEq9OI0Wx