Όταν στο παρελθόν δημοσιεύτηκαν ανοησίες του Τσιτσιπά (πάρτι στο Ντουμπάι, Harrods), πολλοί του άσκησαν έντονη κριτική. Τα γεγονότα αυτά ήταν μεν σχετικά ήσσονος σημασίας, αλλά προκάλεσαν οξείες διαμάχες, διότι πολώθηκαν κομματικά. Ο αντίλογος θεωρούσε αυτονόητο ότι ο φθόνος ήταν πίσω από τις κριτικές, εξαιτίας των αδιαμφισβήτητων επιτευγμάτων του νεαρού αθλητή.

Τώρα οι ίδιοι που τον υποστήριζαν τον στολίζουν με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Δεν επρόκειτο για κακή γνώση της κοινωνικής ψυχολογίας· αποτέλεσμα πολιτικού φανατισμού ήταν η στάση τους.

Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι οι «άλλοι» αμφισβητούσαν ουσιαστικά ένα πρότυπο αριστείας, το οποίο μέρος του πολιτικού συστήματος έσπευσε να αποδώσει στον Τσιτσιπά. Επί παραδείγματι, σε συνάντησή τους το 2018, ο τέως ΠτΔ τού είπε: «Σε καλωσορίζω ως έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της γενιάς σου και επιπλέον ως ένα πραγματικό πρότυπο Αριστείας».

Ούτε ο φθόνος ούτε η αριστεία άντεξαν, διότι ο αφελής Τσιτσιπάς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι, ενόσω μεν ασχολιόταν με μικροανοησίες, δεν είχε πρόβλημα, αλλά όχι και όταν θα αμφισβητούσε μείζονος σημασίας πολιτικές για τη χώρα. Όσο για τους υποστηρικτές του (και τους επικριτές του) στο παρελθόν, το δίδαγμα πάλι είναι ότι ο φανατισμός τυφλώνει, έστω κι αν εξωραΐζεται με σοφιστικέ έννοιες.

ΜΙΑ ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΩΡΑ

Ενώ δεν μπορεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ των τουλάχιστον 90 θανάτων (εκ των οποίων 33 στρατιώτες) από τις πυρκαγιές, η Αλγερία παρακολουθεί με τρόμο και απέχθεια την εξέλιξη των γεγονότων του λιντσαρίσματος του 36χρονου Αλγερινού καλλιτέχνη, Djamel Bensmaïl.

Ο Bensmaïl, επαγγελματίας ζωγράφος, μουσικός και ακτιβιστής, πήγε στην Larbaa Nath Irathen προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που αφάνιζαν τις δασικές εκτάσεις στην Καμπίλια.

Στις 11 Αυγούστου αργά το απόγευμα, κατηγορήθηκε ότι ήταν πυρομανής και ένας έξαλλος όχλος τον λίντσαρε, τον αποκεφάλισε και τον έκαψε. Τα γεγονότα βιντεοσκοπήθηκαν, και τα βίντεο και φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά μέσα.

Ο όχλος απέσπασε τον Bensmaïl από αστυνομικό όχημα, σταθμευμένο στον περίβολο του αστυνομικού τμήματος, δίχως την παραμικρή αντίδραση των αστυνομικών. Ο εθελοντής καλλιτέχνης είχε προσέλθει οικειοθελώς στην αστυνομία για προστασία, όταν έμαθε ότι τον κατηγορούσαν ως πυρομανή.

Χάρη στα βίντεο και τις φωτογραφίες, έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 61 άτομα. Η κατάσταση πάντως παραμένει ασαφής. Από τη μια, η επίσημη εκδοχή συνδέει αυτό το «αποκρουστικό έγκλημα» με αποσχιστικά κινήματα της περιοχής, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση «τρομοκρατικές οργανώσεις». Το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας, που συνεκλήθη στις 18 Αυγούστου, σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «συνεχείς εχθρικές πράξεις που διαπράττουν το Μαρόκο, και η σιωνιστική οντότητα, εναντίον της Αλγερίας». Από την άλλη, δημοσιεύονται πληροφορίες για συμμετοχή πρακτόρων στο λιντσάρισμα.

Όπως και να είναι, το λιντσάρισμα του Djamel Bensmaïl έχει καταστεί το πρίσμα μέσω του οποίου η Αλγερία κοιτάζεται στον καθρέπτη, ψάχνοντας να καταλάβει την κατάσταση της κοινωνίας της.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Ο τέως Αφγανός αντιπρόεδρος, Αμρουλάχ Σάλεχ, δηλώνει σε ηχογραφημένο μήνυμά του στην εφημερίδα Le Monde, ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει την ένοπλη σύγκρουση με τους Ταλιμπάν, υπό την προϋπόθεση ότι ο αφγανικός λαός «θα έλεγε τη λέξη του» όσον αφορά το μελλοντικό καθεστώς.

Είναι οι πρώτες δηλώσεις του Σάλεχ, αφότου αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας μετά τη φυγή του του προέδρου Άσραφ Γάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Σάλεχ δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν υπό την προϋπόθεση ο αφγανικός λαός να προσδιορίσει τον τύπο του καθεστώτος που επιθυμεί, αλλά όχι και να υποταγεί. Ωστόσο, δεν προσδιορίζει τι περιμένει από τους Ταλιμπάν, δεδομένου ότι οι τελευταίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι θα εγκαθιδρύσουν θεοκρατικό και όχι δημοκρατικό καθεστώς και θα εφαρμόσουν τη σαρία.

Ο τέως αντιπρόεδρος και επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών βρίσκεται στην κοιλάδα Παντσίρ, όπου ενώθηκε με τις δυνάμεις του Άχμαντ Μασούντ, γιο του πολέμαρχου Άχμαντ Σαx Μασούντ, που είχε δολοφονηθεί από την Αλ Κάιντα το 2001.

Μοναδική περιοχή της χώρας που δεν έχει υποκύψει, η κοιλάδα Παντσίρ είναι ολοκληρωτικά περικυκλωμένη από τους Ταλιμπάν. Από μιαν άποψη, σημειώνει η Monde, αυτή η παρέμβαση του Σάλεχ μοιάζει με μάχη για την τιμή των όπλων, επειδή δεν μπορεί ουσιαστικά να διεξάγει ένοπλο αγώνα.

