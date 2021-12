Άλλο εισοδηματική, άλλο οικονομική ανισότητα

3, 4 ή 6 ΔΟΣΕΙΣ;

Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν χθες πως η τρίτη δόση του εμβολίου τους κατά της Covid-19 εξουδετέρωσε τη μετάλλαξη Όμικρον σε εργαστηριακά τεστ, αν και το σχήμα των δύο δόσεων ήταν σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικό στο μπλοκάρισμα του ιού.

Σε συνέντευξή του στο CNBC αργότερα μέσα στην ημέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανέφερε πως πρόκειται για προκαταρκτική μελέτη που βασίστηκε σε ένα «συνθετικό, εργαστηριακά δημιουργημένο αντίγραφο της παραλλαγής και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα από τεστ στον πραγματικό ιό».

Και συμπλήρωσε: «Όταν δούμε τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, θα προσδιορίσουμε αν η Όμικρον καλύπτεται καλά από την τρίτη δόση και για πόσο. Και το δεύτερο σημείο, νομίζω πως θα χρειαστούμε τέταρτη δόση».

Ο Μπουρλά προηγουμένως προέβλεπε ότι η τέταρτη δόση θα απαιτηθεί 12 μήνες μετά την τρίτη.

Χθες επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν, δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως το εμβόλιο, για την παραλλαγή Όμικρον, θα πρέπει να είναι τριδοσικό εμβόλιο». Δεν είναι σαφές, αν εννοούσε τις τρεις πρώτες δόσεις ή ότι θα απαιτηθούν 3 πρόσθετες δόσεις, ήτοι συνολικά 6.

Εξάλλου, ο Άντονι Φάουτσι δήλωσε χθες ότι ο ορισμός τού τι σημαίνει «πλήρως εμβολιασμένος» μάλλον θα αλλάξει για να περιλαμβάνει την αναμνηστική δόση, ιδίως τώρα που αυξάνονται οι αποδείξεις ότι η αναμνηστική δόση παρέχει την άριστη προστασία κατά της παραλλαγής Όμικρον.

Εν πάση περιπτώσει, στις επόμενες 10-15 μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με την Όμικρον.

Στο βίντεο η δήλωση του Ουγκούρ Σαχίν.

JUST IN - BioNTech CEO: Potentially upcoming vaccine for the #Omicron variant "should be a 3-dose vaccine." pic.twitter.com/ounAm4Fd41