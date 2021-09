Ομάδα σπηλαιολόγων από το Ομάν πιστεύεται πως κατόρθωσαν την πρώτη κατάβαση στο θρυλικό «Πηγάδι της Κόλασης», ένα φυσικό θαύμα που συναρπάζει ανέκαθεν ντόπιους και ξένους για τους μύθους και τη «υπερφυσική» ζωή που κρύβει στα σπλάχνα του.



Η σκοτεινή και μυστηριώδης χοάνη, διαμέτρου τριάντα μέτρων, βρίσκεται στην έρημο της Υεμένης, στην ανατολική επαρχία Αλ-Μάχρα, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή από αέρος και, όπως διαπίστωσαν πλέον οι επιστήμονες, και εκ των έσω.

Έχει βάθος περίπου 112 μέτρων και, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, αναδίδει περίεργες οσμές. Οι ντόπιοι θεωρούν πως εκεί βρίσκονται φυλακισμένα πνεύματα.



Στα «σπλάχνα» της, η Εξερευνητική Ομάδα Σπηλαίων του Ομάν (OCET) ανακάλυψε φίδια, κουφάρια ζώων και μαργαριτάρια σπηλαίων, αλλά τίποτα το... υπερφυσικό.

