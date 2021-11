Οι αντάρτες στην Υεμένη καταδίκασαν μία 20χρονη, μοντέλο και ηθοποιό, σε πέντε χρόνια φυλάκισης, καθώς δικαστήριο την έκρινε ένοχη για διάπραξη «άσεμνης πράξης» και για κατοχή ναρκωτικών.

Άλλες τρεις γυναίκες που ταξίδευαν μαζί της επίσης καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σύλληψη- και τώρα η καταδίκη- των τεσσάρων γυναικών αναδεικνύει την καταπίεση στις γυναίκες, στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο των Χούτι.

Η Ίντισαρ αλ- Χαμάντι, το μοντέλο και ηθοποιός, φέρεται να υπέστη σωματική και λεκτική κακοποίηση μετά τη σύλληψή της. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι την υποχρέωσαν να υπογράψει έγγραφα, ενώ της είχαν δέσει τα μάτια.

Η 20χρονη συνελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο, μαζί με άλλες τρεις γυναίκες που ταξίδευαν μαζί της, όταν οι αντάρτες σταμάτησαν το όχημά τους στη Σαναά. Μία ακόμη από τις γυναίκες καταδικάστηκε επίσης σε πενταετή φυλάκιση, ενώ στις άλλες δύο επιβλήθηκαν ποινές τριών και ενός έτους αντίστοιχα. Όλες τους θα κάνουν έφεση.

Η δίκη σημαδεύτηκε από παρατυπίες και κακομεταχείριση, κατήγγειλε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον περασμένο Ιούνιο η οργάνωση ανέφερε ότι οι αντάρτες κατάσχεσαν το τηλέφωνο της αλ- Χαμάντι και πως όλες οι φωτογραφίες της ως μοντέλο αντιμετωπίστηκαν ως άσεμνες πράξεις. Επίσης, σύμφωνα με την οργάνωση, «τη χαρακτήρισαν ιερόδουλη». Για την κατηγορία περί κατοχής ναρκωτικών δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες.

«Ενώ ήταν υπό κράτηση, ανακρίθηκε με τα μάτια δεμένα, υπέστη λεκτική και σωματική κακοποίηση, δέχθηκε ρατσιστικές προσβολές και αναγκάστηκε να “ομολογήσει” διάφορα παραπτώματα, μεταξύ άλλων κατοχή ναρκωτικών και πορνεία», ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία τον Μάιο για την υπόθεση της αλ- Χαμάντι.

Η Άφρα Νασέρ, ερευνήτρια του HRW στην Υεμένη, εξέφρασε την οργή της για τις ποινές και έκανε λόγο για «άδικη καταδίκη, με πολιτικά κίνητρα».

