Variety: Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τελικά στην τελετή απονομής των Όσκαρ

Αν και είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα ανέβει στη σκηνή των Όσκαρ, τελικά η Lady Gaga θα τραγουδήσει στην αποψινή τελετή απονομής, σύμφωνα με το Variety.

Η Lady Gaga είναι υποψήφια για χρυσό αγαλματίδιο, με το τραγούδι «Hold My Hand», από το σάουντρακ της ταινίας «Top Gun: Maverick», το οποίο και θα τραγουδήσει στην απονομή των Όσκαρ 2023, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό πως η σταρ θα απουσιάσει από την τελετή απονομής, λόγω του προγράμματος των γυρισμάτων της ταινίας «Joker: Folie à Deux». Κάτι που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο εκτελεστικός παραγωγός των Όσκαρ, Γκλεν Βάις.

«Έχουμε υπέροχες σχέσεις με την Lady Gaga και την ομάδα της, όμως είναι εν μέσω των γυρισμάτων ταινίας αυτή τη στιγμή και εδώ τιμάμε τη βιομηχανία του κινηματογράφου και το τι απαιτεί η δημιουργία ενός φιλμ», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Έπειτα από αρκετές συζητήσεις, δεν υπήρχε η αίσθηση ότι μπορεί να κάνει μια εμφάνιση του διαμετρήματος που έχουμε συνηθίσει από εκείνη και που έχει συνηθίσει η ίδια», συμπλήρωσε. «Δεν θα τραγουδήσει στο σόου, όμως, υπάρχει απόλυτη κατανόηση από εμάς πως για κάποιον που γυρίζει ταινία, αυτό αποτελεί προτεραιότητα», είχε δηλώσει ακόμη ο παραγωγός των Όσκαρ.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του Variety, αυτό σημαίνει πως όλοι οι υποψήφιοι για το Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού θα τραγουδήσουν στην τελετή, ανάμεσα στους οποίους είναι και η Rihanna η οποία θα ερμηνεύσει το «Lift Me Up», από την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

Αυτή είναι η τέταρτη υποψηφιότητα της Lady Gaga για Όσκαρ, ενώ ήδη έχει κερδίσει μια φορά το βραβείο στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, το 2019, χάρη στο «Shallow», από την ταινία «A Star Is Born». Για το ίδιο φιλμ ήταν υποψήφια και για Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου. Η πρώτη φορά που το όνομά της συμπεριλήφθηκε στη λίστα των υποψηφίων για τα βραβεία ήταν το 2016, χάρη στο «Til It Happens to You» από την ταινία «The Hunting Ground».

Το «Hold My Hand» έδωσε στο φιλμ «Top Gun: Maverick» μία από τις συνολικά έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας.