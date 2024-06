Τζούλιαν Ασάνζ: Πώς έγινε η συμφωνία για την απελευθέρωσή του

Έπειτα από μία σκληρή παρτίδα πόκερ με έντονο άρωμα διπλωματίας, πολιτικής αλλά και δικαίου ο Τζούλιαν Ασάνζ απογειώθηκε με ιδιωτικό τζετ από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου τη Δευτέρα, με τελικό προορισμό την Αυστραλία και την ελευθερία.

Νωρίτερα δικαστήριο στη νήσο Σαϊπάν επικύρωσε τη συμφωνία του ιδρυτή του WikiLeaks με την αμερικανική δικαιοσύνη. Παγιδευμένος επί δεκατριάμισι χρόνια στο Λονδίνο, πέντε από τα οποία στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, ο Τζούλιαν Ασάνζ ξαναβρήκε την ελευθερία του αφού δήλωσε ένοχος για μία από τις κατηγορίες που εκκρεμούσαν εναντίον του στο δικαστήριο των Βόρειων Μαριανών Νήσων, αμερικανικό έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η δυναμική υπέρ της επίτευξης συμφωνίας ενισχύθηκε στις αρχές του έτους. Τον Φεβρουάριο ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε την ανυπομονησία του για το θέμα, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι «δεν μπορεί να κρατήσει επ’ αόριστον». Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο ζητούσε να αρθούν οι αμερικανικές διώξεις εναντίον του ιδρυτή του WikiLeaks.

Η βρετανική εισαγγελία διευκρίνισε χθες Τρίτη ότι «ενημερώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο για τη δυνατότητα συμφωνίας, βάσει της οποίας ο Ασάνζ θα δηλώσει ένοχος προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της έκδοσής του» στις ΗΠΑ. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Αυστραλία Κάρολαϊν Κένεντι «μιλούσε για αυτό τους τελευταίους μήνες» και «υπογράμμιζε ότι υπήρχε μέσο να επιλυθεί» το θέμα, επεσήμανε ο Τζάρεντ Μόντσεϊν, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Μελέτης για τις ΗΠΑ στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

