Τζο Μπάιντεν: Υπό άκρα μυστικότητα το ταξίδι στο Κίεβο -Έλεγαν ότι είναι στην Ουάσιγκτον, ενώ ήταν ήδη στο αεροπλάνο

Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε το ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο.

Από το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα υπήρχε αναβρασμός για μια σημαντική άφιξη, ωστόσο, ελάχιστοι γνώριζαν το πρόσωπο που θα έφτανε. Ο Τζο Μπάιντεν ταξίδεψε στο Κίεβο, αιφνιδιάζοντας τον πλανήτη.

