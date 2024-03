Τζο Μπάιντεν: «Προεκλογική εκστρατεία» για τους ψηφοφόρους που στήριζαν τη Νίκι Χέιλι

Στους υποστηρικτές της Νίκι Χέιλι στοχεύει τώρα η προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η Νίκι Χέιλι αποτελούσε την μέχρι πρότινος διεκδικήτρια του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων, που αποσύρθηκε από την κούρσα ως τελευταία αντίπαλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στις προκριματικές του κόμματος. «Ψηφοφόροι της Νίκι Χέιλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει την ψήφο σας», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: υπάρχει θέση για εσάς στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε, ενώ στην ανάρτησή του περιλάμβανε και έναν υπερσύνδεσμο, ο οποίος οδηγούσε σε μια νέα διαφήμιση της εκστρατείας του. Ο 81χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα χρειαστεί όση στήριξη μπορεί να βρει, την ώρα που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις εκλογές δίνουν προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και την ώρα που έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του, ενόψει μιας δεύτερης προεδρικής θητείας.

Σημειώνεται πως πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του βρίσκεται στο 40% και προβλέπουν μια μάχη στήθος με στήθος με τον 77χρονο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Nikki Haley voters, Donald Trump doesn’t want your vote.



I want to be clear: There is a place for you in my campaign. pic.twitter.com/EvKFANsAM6