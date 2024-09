Τυφώνας Ελίν: Φονικό περασμα από τις ΗΠΑ με τουλάχιστον 64 νεκρούς - Ανυπολόγιστες καταστροφές

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα του τυφώνα Ελίν από τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των ανυπολόγιστων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα, δύο στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια.

«Θλίβομαι βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Ελίν», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς», συμπλήρωσε.

Aerial footage captures the extensive flooding in Asheville, North Carolina, as Helene submerged buildings. pic.twitter.com/15R89vWTvf — AccuWeather (@accuweather) September 28, 2024

Στο Σένταρ Κι, ένα νησί μερικών εκατοντάδων κατοίκων στη Φλόριντα, στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Η Ελίν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Hurricane Helene Causes Massive Flooding and Damage in Quintana Roo, Mexico



Severe flooding and material damage have been reported in Quintana Roo, with the Cancun hotel area heavily impacted. Thankfully, no loss of life has been reported. Recovery efforts are currently… pic.twitter.com/7Rq0YRTrPo — Kristy Tallman (@KristyTallman) September 26, 2024

Συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές, η Ελίν σάρωσε τις νοτιοανατολικές πολιτείες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, προτού εξασθενήσει σταδιακά.

In disbelief - that’s the only way I can describe the floods and damage of Tropical Storm Helene in Asheville.



My heart goes out to everyone there - as they take steps to rebuild. This is never easy. 💔⛈️🌀 pic.twitter.com/5SIIAn5f6N — Jordan Kudisch (@JordanKudisch) September 27, 2024

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταιγίδες της σύγχρονης ιστορίας για ορισμένες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας», είπε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ.

Powerful floods from Helene collapsed the Kisner Bridge in Afton, Tennessee, into the roaring Nolichucky River. pic.twitter.com/MkE20hm559 — AccuWeather (@accuweather) September 28, 2024

Το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές στη Νότια Καρολίνα, περίπου 730.000 στην Τζόρτζια και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη σε άλλες πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.