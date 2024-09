Τρομος στη Γερμανία: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με ματσέτα σε περαστικούς και έβαλε φωτιά σε σπίτια

Νύχτα τρόμου στην Έσση της κεντρικής Γερμανίας το Σάββατο, καθώς 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν από φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο σπίτια, μεταξύ τους και δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγη ώρα μετά τις φωτιές, ένας 41χρονος Σύρος φέρεται να έπεσε με το βανάκι που οδηγούσε πάνω σε καταστήματα στην ίδια περιοχή και στη συνέχεια, κρατώντας ματσέτα, άρχισε να απειλεί κόσμο.

Τελικά, πολίτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και να τον συλλάβουν. Ο συλληφθείς θεωρείται ύποπτος για τις φωτιές που ξεκίνησαν στα δύο σπίτια και την Κυριακή θα εμφανιστεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

Στο μεταξύ, δραματικές ήταν οι επιχειρήσεις διάσωσης των ανθρώπων που έμεναν στα φλεγόμενα σπίτια, καθώς οι φλόγες και οι καπνοί ξεκίνηγσαν από τα κλιμακοστάσια και ήταν αδύνατο για αρκετούς εξ αυτών να βρουν έξοδο διαφυγής. Έτσι, οι ομάδες διάσωσης υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν κλίμακες για να τους απεγκλωβίσουν από τα παράθυρα.

Tragic news from Essen, Germany: A Muslim Syrian migrant reportedly set two homes on fire and attacked shops with a machete, leaving 31 injured, including two children critically. Authorities are investigating the motive behind this violent act. #Essen #Germany #BreakingNews… pic.twitter.com/sgbVpaoTHh