Τουρκία: Βομβιστική επίθεση στο Ντιγιάρμπακιρ με 9 τραυματίες

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε στο Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, με έναν πολίτη και οκτώ αστυνομικούς να τραυματίζονται, σύμφωνα με την Hurriyet.

Οι πληροφορίες, που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, αναφέρουν ότι εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, τη στιγμή που περνούσε λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού σε δήλωσή του ενημέρωσε ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις. «Καθώς το αστυνομικό όχημα κατευθυνόταν για υπηρεσία στο Ντιγιαρμπακίρ, σημειώθηκε έκρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στις 05:10. Προληπτικά, οι φίλοι μας αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις. Συνελήφθησαν δύο άτομα που θεωρούνταν δράστες του περιστατικού».

1/ #Turkey



A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey



A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W