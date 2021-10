Ένας 18χρονος μαθητής ήταν ο ένοπλος που προκάλεσε πανικό σε σχολείο στο Τέξας, όταν άρχισε να πυροβολεί, με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Η αστυνομία του Άρλινγκτον ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο Τίμοθι Σίμπκινς. Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, ζητώντας πληροφορίες από τους πολίτες, προειδοποιώντας ότι ο 18χρονος πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp