Τατιάνα Μπλάτνικ: Ο Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ που αγνοείται είναι ο ετεροθαλής αδελφός της και όχι ο πατριός της

Ο γιος του πατριού της Τατιάνας Μπλάτνικ είναι τελικά ο άνδρας που χάθηκε μυστηριωδώς στο Μαλιμπού, αφού εξαφανίστηκε τα ξημερώματα της 20ης Μαΐου.

Αρχικά πολλά διεθνή ΜΜΕ, είχαν αναφέρει ότι ο αγνοούμενος είναι ο πατριός της Τατιάνας Μπλάτνικ, όμως τελικά έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον γιο του με τον οποίο έχουν το ίδιο όνομα.

Ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ, από την ανακοίνωση της εξαφάνισης, περιγράφεται ως λευκός άνδρας, ύψους 1,80 μ., βάρους 74 κιλών, με γκρίζα μαλλιά, πράσινα μάτια και ένα τατουάζ στο πάνω μέρος του μηρού του. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και κανείς δε ξέρει που βρίσκεται. Οι Αρχές της περιοχής τον αναζητούν και ζητούν βοήθεια για όποιον γνωρίζει κάτι για αυτόν. Η περιοχή όπου εξαφανίστηκε είναι ιδιαίτερα αγροτική, με απότομες πλαγιές και χωρίς φώτα του δρόμου τη νύχτα.

«Υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του του κ. Μπρίλεμπουργκ», ανέφερε το τμήμα του σερίφη της περιοχής στην αναφορά εξαφάνισης.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:"P3Tips" App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx