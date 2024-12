Συρία: Τζιχαντιστές και μισθοφόροι της Τουρκίας περικύκλωσαν τη Χάμα

Τζιχαντιστές και μισθοφόροι της Τουρκίας που έχουν συμμαχήσει μαζί τους περικύκλωσαν σχεδόν εντελώς χθες Τετάρτη τη Χάμα, στην κεντρική Συρία, μια εβδομάδα αφότου εξαπέλυσαν κεραυνοβόλα επίθεση με ορμητήριο τον βορρά, με τις συριακές ένοπλες δυνάμεις να προσπαθούν να τους απωθήσουν.

Μέσα σε μια εβδομάδα, προς γενική κατάπληξη, οι αντικαθεστωτικοί του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) μιας ομπρέλας που περιλαμβάνει αληθινώς αντικαθεστωτικούς Σύρους, αλλά και νυν και πρώην τζιχαντιστές (Sultan Murad, Hamza Division), την υπό τις εντολές της Τουρκίας οργάνωση Hayat Tahrir al Sham (πρώην Αλ Κάιντα και ISIS) και άλλους Ουιγούρους, Τσετσένους και λοιπούς μαχητές, κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, και συνέχισαν την προώθησή τους προς τη Χάμα, πόλη στρατηγικής σημασίας για το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μόλις 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό.

Οι εχθροπραξίες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 704 ανθρώπους, ανάμεσά τους 110 αμάχους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι οι πρώτες τέτοιου εύρους από το 2020 στη Συρία, όπου ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος το 2011.

Οι αντάρτες περικύκλωσαν χθες από «τρεις πλευρές» τη Χάμα, ανέφερε η ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Έφθασαν «τρία ως τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις» και πλέον οι κυβερνητικές δυνάμεις «δεν έχουν παρά μόνο μια οδό διαφυγής από τη Χομς, προς νότο», πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

